ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали работника Государственного учреждения "Мариупольский следственный изолятор" во время сбыта им каннабиса.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, старший по корпусу отдела режима и охраны указанного учреждения систематически незаконно покупал, хранил и сбывал наркотические средства лицам, находящимся под стражей.
25 октября следователи ГБР задержали сержанта внутренней службы на территории Мариупольского СИЗО в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, незаконном сбыте наркотического средства в месте лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Проводятся обыски в помещении вышеупомянутого государственного учреждения, по месту жительства сотрудника и в автомобиле, которым он пользовался.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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вы определитесь курить или не курить - здесь человек на ползатяжки замер, ждет решения !
по опоросу зеленскага канабис вообще ништяк и большинство за легалайз! руки прочь от законопослушного гражданина начальника!
Зрадники з жОПЗЖ не ховаючись літають на мокшанію на наради й показують навіть по ТВ свої анти Українськи промови! Того ні ДБР, ні СБУ "не бачить" с-ка... а тут **#ть "злодія" впіймали, розкрили схему.... "що ми тільки не робили аби НЕ РОБИТИ" .