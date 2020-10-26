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Мариуполь (5562) СИЗО (1352) марихуана (135) ГБР (2542)

ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали работника Государственного учреждения "Мариупольский следственный изолятор" во время сбыта им каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, старший по корпусу отдела режима и охраны указанного учреждения систематически незаконно покупал, хранил и сбывал наркотические средства лицам, находящимся под стражей.

25 октября следователи ГБР задержали сержанта внутренней службы на территории Мариупольского СИЗО в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, незаконном сбыте наркотического средства в месте лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 01
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 02
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 03
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 04
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 05
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 06

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Проводятся обыски в помещении вышеупомянутого государственного учреждения, по месту жительства сотрудника и в автомобиле, которым он пользовался.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+12
Надо наградить! Он первым начал претворять в жизнь 5 заветов ишака!
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26.10.2020 12:58
+3
Так вот для чего Зе лупень вопрос в опросе затеял.
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26.10.2020 12:58
+3
Так ведь он "искреннее желание" приЗедента исполнял! За что?
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26.10.2020 12:59
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Надо наградить! Он первым начал претворять в жизнь 5 заветов ишака!
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26.10.2020 12:58 Ответить
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 7397
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26.10.2020 13:09 Ответить
алльо, ОПа !
вы определитесь курить или не курить - здесь человек на ползатяжки замер, ждет решения ! ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 4218
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26.10.2020 13:11 Ответить
Так вот для чего Зе лупень вопрос в опросе затеял.
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26.10.2020 12:58 Ответить
ета падстава!!!!
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26.10.2020 12:59 Ответить
канабис давно легализовать надо.
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26.10.2020 12:58 Ответить
Видимо он поставил вчера галку за легализацию канабису ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 9387
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26.10.2020 12:58 Ответить
может он больным продавал? каннабиснес уже почти легален )
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26.10.2020 12:59 Ответить
шо за беспредел?!
по опоросу зеленскага канабис вообще ништяк и большинство за легалайз! руки прочь от законопослушного гражданина начальника!
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26.10.2020 12:59 Ответить
Так ведь он "искреннее желание" приЗедента исполнял! За что?
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26.10.2020 12:59 Ответить
на опережение пошел! исключительно в медицинских целях! ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 8568
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26.10.2020 13:01 Ответить
Поторопился...
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26.10.2020 18:01 Ответить
По ходу каннабис в наших тюрьмах надо бесплатно раздавать. Своими глазами будучи медиков в 90-х читал в советском спецучебнике у заведующего в кабинете о том, что каннабиас обладает противотуберкулезными свойствами. Может он поэтому тубик не косит в тюрьмах всех подряд, бо зеки профилактикой занимаются))
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26.10.2020 13:02 Ответить
это для этого "деятеля" шмаркля проводил опрос? наверное шмаркля в доле...
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26.10.2020 13:03 Ответить
Там, тяжєлобальниє люді.
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26.10.2020 13:17 Ответить
він же втілюе в життя пунк "опиту" зЄли.... ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 6078
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26.10.2020 13:29 Ответить
Сепарня гуляє вільно.
Зрадники з жОПЗЖ не ховаючись літають на мокшанію на наради й показують навіть по ТВ свої анти Українськи промови! Того ні ДБР, ні СБУ "не бачить" с-ка... а тут **#ть "злодія" впіймали, розкрили схему.... "що ми тільки не робили аби НЕ РОБИТИ" .
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26.10.2020 13:59 Ответить
 
 