ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали работника Государственного учреждения "Мариупольский следственный изолятор" во время сбыта им каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, старший по корпусу отдела режима и охраны указанного учреждения систематически незаконно покупал, хранил и сбывал наркотические средства лицам, находящимся под стражей.

25 октября следователи ГБР задержали сержанта внутренней службы на территории Мариупольского СИЗО в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, незаконном сбыте наркотического средства в месте лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК Украины).













Смотрите также: ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

Проводятся обыски в помещении вышеупомянутого государственного учреждения, по месту жительства сотрудника и в автомобиле, которым он пользовался.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.