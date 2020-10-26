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Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В минской гимназии № 36 состоялась забастовка школьников, некоторые учителя бастуют вместе с учениками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Также забастовку поддержали школьники 3-й гимназии Минска, спев песню ГРАЙ, Беларусь

Кроме того сообщается, что несколько микроавтобусов приехало к 18-ой гимназии по улице Калинина в Минске. Силовики вывели кого-то, возможно, школьников с руками за спиной и усадили их в автозак.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники 01

Ранее студенты разных университетов начали забастовку в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и после отправились в сторону площади Победы. ГАИ перекрыло дорогу в районе ЦУМа; недалеко от колонны студентов были замечены автозаки. Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики, начались задержания.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники 02

Как пишет Белсат, студенческую забастовку начали ФПМИ БГУ с сидячей забастовки. Видео студенческих протестов появились после начала первой пары. Также студенты сообщают в соцсетях, что студентов 3-4 курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1-2 курса.

Студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) также вышли на акцию.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники 03

Студенты БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) поддержали забастовку и пошли по университету маршем с призывом присоединяться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники 04

В МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет) к бастующим вышел один из преподавателей, диалога не получилось и он показал нецензурные жесты, и ушел.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники 05

Студенты БГУКИ (Белорусский государственный университет культуры и искусств) также выходят на протест.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники 06
Фото: сайт Белсат

Студенты Белорусского национального технического университета пошли маршем возле университета. Они хлопают в ладоши, скандируют: "Верим. Можем. Победим" и "Забастовка".

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.
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Топ комментарии
+11
Получается, что Коленьке вот это не светит?:
Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 1582
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26.10.2020 13:34
+10
А БУЛЬБАШИ ТО НЕ СЛАБАКИ ! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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26.10.2020 13:39
+10
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! А, по сути: зубную пасту назад в тюбик Лукашенко уже не засунет. Он в глазах белорусов - уже никто. Остальное - приложится. Революции под кальку не делаются, в этом - их исторический урок.
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26.10.2020 13:55
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Получается, что Коленьке вот это не светит?:
Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 1582
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26.10.2020 13:34 Ответить
коленьке не светит по любому. у ***** подрастает на двойное царство свой бастард.
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26.10.2020 13:39 Ответить
И школьников ОМОН отбуцкает. И детсадовцев. Им в принципе насрать.
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26.10.2020 13:37 Ответить
За неповнолітніх дітей карають батьків, а студентів просто відчислити з вишів. Страйкарів не пускати до роботи і звільняти. Запросити на роботу емігрантів з інших країн. Опозицію душити і видворяти з країни в Росію, бо вони того хочуть.
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26.10.2020 17:00 Ответить
грядёт цветочный кризис. букетов на всех бастующих уже скоро будет просто не хватать.
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26.10.2020 13:37 Ответить
А БУЛЬБАШИ ТО НЕ СЛАБАКИ ! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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26.10.2020 13:39 Ответить
Что держать? В чем не слабаки?
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26.10.2020 13:40 Ответить
***** вашего, за яйца
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26.10.2020 13:50 Ответить
Он не мой! А где держать *****? Это ***** держит Лукашенко и всю оппозицию!
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26.10.2020 13:57 Ответить
Борятся, как умеют. Главное, что не на коленях перед баринами встали. Лучше так, чем как на кладбище Кацапии.
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26.10.2020 13:59 Ответить
Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 65
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26.10.2020 13:40 Ответить
Баян. Жалкие плагиаторы.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 372
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26.10.2020 13:43 Ответить
Тримають в руках плакати і хоча б один був білорус. мовою (!!!) ..Це така нація ? А що в них національного ? Спідниці червоно білі ?
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26.10.2020 13:49 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! А, по сути: зубную пасту назад в тюбик Лукашенко уже не засунет. Он в глазах белорусов - уже никто. Остальное - приложится. Революции под кальку не делаются, в этом - их исторический урок.
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26.10.2020 13:55 Ответить
Ці страйкарі добють білоруську індустрію на радість конкурентам Заходу і Сходу. Які вони наївні. Ними підітруть задниці цим протестувалянкам 17 нових олігархів Білорусі, які виростуть як гриби, після того як вкрадуть заводи, землю і нерухомість.
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26.10.2020 13:59 Ответить
Російські олігархи вже рот роззявили розхапати промисловість Білорусі. Як тільки усунуть Лукашенка, тоді білоруси вже узнають свободу і боротьбу за кусень хліба, буде у вас так, як в Расєї.
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26.10.2020 17:11 Ответить
Кто-то понимает чего они хотят ,кроме -геть Лукашенко ?
Под крылышко кремля ?
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26.10.2020 14:00 Ответить
Їм ще не дійшло, що головний їх ворог паРаша.
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26.10.2020 14:03 Ответить
Патрабаванні ў людзей адны:адстаўка лукі,вызваленне палітзняволеных,новыя выбары.Ніякіх прамаскоўскіх з лозунгаў не было і няма.
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26.10.2020 15:24 Ответить
Новые выборы через пять лет. Тогда как раз хулиганы и освободятся.
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26.10.2020 15:48 Ответить
Усё будзе добра.З Акадэміка Сахарава колькі гадоў здзекваліся камунякі.Перажывем і сваіх
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26.10.2020 19:19 Ответить
Бруківка і "коктейлі". Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 9926
Свобода добувається кров'ю. Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 9872
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26.10.2020 14:02 Ответить
Кремлеботам роздали методички топити за БРАТСКІЙ БЄЛАРУСКІЙ НАРОД.... Значить Луку скоро дійсно погонять..... Кремль і далі би топив за Лукашенко, якби мав ті ж ресурси, як у 2014 році... перед авантюрою з Україною.....

Айзера і білоруси дуже слушний момент підібрали....... Через санкції, війни в Сирії та на Донбасі, Кримську авантюру...... Росія, як ніколи виснажена....
Ми тут постійно рахуємо наші втрати, але ми не знаємо скільки ІХТАМНЄТІВ наше ЗСУ намолотило на Донбасі???
Походу виходить дуже багато...... Бо навіть Росія не змогла назбирати 10-20 тис.ІХТАМНЄТІВ, для допомоги армянським братушкам по ОДКБ, для війни з айзерами....
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26.10.2020 14:11 Ответить
Якось писали, що американці взяли відкриту статистику Росії, і провели непрямі перерахунки, через виплати допомоги на втрату годувальників... Виходить десь близько 60 тис. (з урахуванням Сирії).
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26.10.2020 14:26 Ответить
Десь читав, що костяк ІХТАМНЄТІВ складався з ВЕТЕРАНІВ двох чеченських компаній, війн в Абхазії, Придністровя..... Це був самий агресивніший і боєздатний контингент.... Якщо врахувати, що через горнило чеченських воєн пройшло близько 150-200 тис. москалів, то зрозуміло, що цей ресурс у Росії скінченний......

Так, що білоруси і айзера повинні подякувати Україні, що ми їх тупо виснажили.... Небудь України.... москалі би значно агресивніше вмішувалися і в білоруські події, і на Карабаху...
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26.10.2020 15:35 Ответить
"ПЕРЕМОЛОЛИ"...
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26.10.2020 15:54 Ответить
А бацька на компромисс не пойдет? То есть, провести перевыборы по европейским меркам, почистить ЦВК и рангом пониже комиссии? Если было 80% "за" так чего ему бояться?
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26.10.2020 14:34 Ответить
хороводи справі не допоможуть Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 9592
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26.10.2020 14:41 Ответить
Демократическое устройство пренепременно приведет к свержению диктатуры. Не может быть демократия при диктаторе. И Вова Пу это понимает, и Лукашенка с Колей. Только беларусы этого не понимают.
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26.10.2020 14:46 Ответить
А что Коля может понимать? Ему 15 лет.
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26.10.2020 21:06 Ответить
Наивные вы люди, живущие в своих фантазиях...Горе тай годі
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26.10.2020 21:19 Ответить
Скажіть ще і про дитячі садочки.......... Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 3260
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26.10.2020 14:49 Ответить
Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 926
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26.10.2020 14:55 Ответить
В "общенациональной забастовке" по паре десятков заводских активистов ходят по некоторым заводам и призывают бастовать. Это общенациональная забастовка? Сказано "Студенты БГУКИ также выходят на протест". И на фотографии человек 50. Это конечно мизерная часть из студентов университета. В общем забастовка не удалась. И это вполне прогнозировано. Но проплаченные СМИ пытаются все на порядки преувеличивать, с целью раскручивать ситуацию. Группе заговорщиков дорваться до дерибана очередной раз не удалось.
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26.10.2020 16:06 Ответить
Тіхановская заслуговує найвищої міри покарання, бо вона провокує війну і знищення Білорусі.
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26.10.2020 17:17 Ответить
Копеечку вата отработала?Ты думаешь будешь писать по укр тебя не видно ?!Ха !
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26.10.2020 18:58 Ответить
Не проканали эти «выборы» для батьки , мягко говоря. Я там был примерно месяц назад, белорусы офигенные люди, победа будет у вас шикарная
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26.10.2020 20:05 Ответить
понятно что общенациональная забастовка должна подействовать на окружение диктатора а
не на него самого потому как он уже скорее всего не в адеквате.... просто через пару неделю
другую забастовки обязательно появится среди силовиков и чиновников критическая масса
которая выступит активно против бацьки.....
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27.10.2020 12:42 Ответить
 
 