Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В минской гимназии № 36 состоялась забастовка школьников, некоторые учителя бастуют вместе с учениками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Также забастовку поддержали школьники 3-й гимназии Минска, спев песню ГРАЙ, Беларусь

Кроме того сообщается, что несколько микроавтобусов приехало к 18-ой гимназии по улице Калинина в Минске. Силовики вывели кого-то, возможно, школьников с руками за спиной и усадили их в автозак.

Ранее студенты разных университетов начали забастовку в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и после отправились в сторону площади Победы. ГАИ перекрыло дорогу в районе ЦУМа; недалеко от колонны студентов были замечены автозаки. Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики, начались задержания.

Как пишет Белсат, студенческую забастовку начали ФПМИ БГУ с сидячей забастовки. Видео студенческих протестов появились после начала первой пары. Также студенты сообщают в соцсетях, что студентов 3-4 курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1-2 курса.

Студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) также вышли на акцию.

Студенты БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) поддержали забастовку и пошли по университету маршем с призывом присоединяться.

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В МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет) к бастующим вышел один из преподавателей, диалога не получилось и он показал нецензурные жесты, и ушел.

Студенты БГУКИ (Белорусский государственный университет культуры и искусств) также выходят на протест.



Фото: сайт Белсат

Студенты Белорусского национального технического университета пошли маршем возле университета. Они хлопают в ладоши, скандируют: "Верим. Можем. Победим" и "Забастовка".

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.