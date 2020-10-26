Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В минской гимназии № 36 состоялась забастовка школьников, некоторые учителя бастуют вместе с учениками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
Также забастовку поддержали школьники 3-й гимназии Минска, спев песню ГРАЙ, Беларусь
Кроме того сообщается, что несколько микроавтобусов приехало к 18-ой гимназии по улице Калинина в Минске. Силовики вывели кого-то, возможно, школьников с руками за спиной и усадили их в автозак.
Ранее студенты разных университетов начали забастовку в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и после отправились в сторону площади Победы. ГАИ перекрыло дорогу в районе ЦУМа; недалеко от колонны студентов были замечены автозаки. Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики, начались задержания.
Как пишет Белсат, студенческую забастовку начали ФПМИ БГУ с сидячей забастовки. Видео студенческих протестов появились после начала первой пары. Также студенты сообщают в соцсетях, что студентов 3-4 курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1-2 курса.
Студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) также вышли на акцию.
Студенты БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) поддержали забастовку и пошли по университету маршем с призывом присоединяться.
В МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет) к бастующим вышел один из преподавателей, диалога не получилось и он показал нецензурные жесты, и ушел.
Студенты БГУКИ (Белорусский государственный университет культуры и искусств) также выходят на протест.
Студенты Белорусского национального технического университета пошли маршем возле университета. Они хлопают в ладоши, скандируют: "Верим. Можем. Победим" и "Забастовка".
Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.
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кладбищеКацапии.
Под крылышко кремля ?
Свобода добувається кров'ю.
Айзера і білоруси дуже слушний момент підібрали....... Через санкції, війни в Сирії та на Донбасі, Кримську авантюру...... Росія, як ніколи виснажена....
Ми тут постійно рахуємо наші втрати, але ми не знаємо скільки ІХТАМНЄТІВ наше ЗСУ намолотило на Донбасі???
Походу виходить дуже багато...... Бо навіть Росія не змогла назбирати 10-20 тис.ІХТАМНЄТІВ, для допомоги армянським братушкам по ОДКБ, для війни з айзерами....
Так, що білоруси і айзера повинні подякувати Україні, що ми їх тупо виснажили.... Небудь України.... москалі би значно агресивніше вмішувалися і в білоруські події, і на Карабаху...
не на него самого потому как он уже скорее всего не в адеквате.... просто через пару неделю
другую забастовки обязательно появится среди силовиков и чиновников критическая масса
которая выступит активно против бацьки.....