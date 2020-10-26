Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные оперативники менее чем за сутки разыскали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве знакомой.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Тело женщины с многочисленными повреждениями обнаружили на остановке общественного транспорта прохожие, которые и вызвали полицию. Правоохранители оперативно отработали территорию и задержали злоумышленника, причастного к тяжкому преступлению. За это ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.



Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского УП Андрей Табала, по прибытии полицейские осмотрели место, опросили свидетелей и обнаружили тело неизвестной женщины: "Врачи осмотрели пострадавшую и констатировали ее смерть. При осмотре тела женщины криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают на то, что, вероятно, ее задушили. Рядом мы нашли личные вещи неизвестной, а впоследствии установили ее личность. Это - 46-летняя жительница столицы, у которой накануне произошел конфликт со знакомым. Для установления окончательной причины смерти тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу".











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В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Деснянского управления полиции установлен и задержан 32-летний уроженец Херсонщины, который обоснованно подозревается в убийстве женщины.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.