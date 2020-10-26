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Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Столичные оперативники менее чем за сутки разыскали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве знакомой.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Тело женщины с многочисленными повреждениями обнаружили на остановке общественного транспорта прохожие, которые и вызвали полицию. Правоохранители оперативно отработали территорию и задержали злоумышленника, причастного к тяжкому преступлению. За это ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского УП Андрей Табала, по прибытии полицейские осмотрели место, опросили свидетелей и обнаружили тело неизвестной женщины: "Врачи осмотрели пострадавшую и констатировали ее смерть. При осмотре тела женщины криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают на то, что, вероятно, ее задушили. Рядом мы нашли личные вещи неизвестной, а впоследствии установили ее личность. Это - 46-летняя жительница столицы, у которой накануне произошел конфликт со знакомым. Для установления окончательной причины смерти тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу".

Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца 01
Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца 02
Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца 03
Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца 04
Тело женщины с признаками удушения нашли на остановке в Киеве: задержан вероятный убийца 05

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Деснянского управления полиции установлен и задержан 32-летний уроженец Херсонщины, который обоснованно подозревается в убийстве женщины.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+5
встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки. Джерело: https://censor.net/ua/p3227158

Скептично-обґрунтовано дивлюсь на це... Нагадати, що дехто вже майже рік сидить від професіональних підозр?
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26.10.2020 16:51
+4
Провожал-руку жал - потом задушил ,совсем одичал народ ...
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26.10.2020 15:51
+4
Вбивця якийсь зачуханий бомж, воно й не дивно, які знайомі, такі й "знайомства", і закінчуються відповідно до звичок люмпенського середовища.
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26.10.2020 19:22
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Провожал-руку жал - потом задушил ,совсем одичал народ ...
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26.10.2020 15:51 Ответить
Точнее будет - озверел.
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26.10.2020 18:17 Ответить
проїзджав в суботу поруч, бачив.. жахливо.
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26.10.2020 16:18 Ответить
Троєщина...
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26.10.2020 16:22 Ответить
Не похоже на Троещину.
Скорее - Радужный.
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26.10.2020 16:33 Ответить
заболотного.
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26.10.2020 17:02 Ответить
Закревского.
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26.10.2020 17:15 Ответить
Эти полосатые дома на Троещине. На Радужном нет таких.
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26.10.2020 22:16 Ответить
Молодые любовники (14 лет разница) дорого обходятся
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26.10.2020 16:47 Ответить
встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки. Джерело: https://censor.net/ua/p3227158

Скептично-обґрунтовано дивлюсь на це... Нагадати, що дехто вже майже рік сидить від професіональних підозр?
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26.10.2020 16:51 Ответить
Повністю з вами згоден. Рівень довіри до національної міліції у мене нульовий
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26.10.2020 18:32 Ответить
не маніпулюйте, бо саме так я не писав... Можливо- це саме той, якщо брати до уваги, що й зламаний годинник двічі на добу не помиляється... та підфортунило...
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26.10.2020 18:45 Ответить
Есть и положительный момент,15 лет ни за газ ни за электроэнергию,квартплату,отопление, харчи платить не будет, анализ на коронавирус бесплатно сделают. Да и приоденут,хоть не по последней моде,но тепло.
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26.10.2020 17:33 Ответить
та ну нах. такой положительный момент...
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26.10.2020 18:20 Ответить
В любой ситуации нужно искать положительные моменты,оставаться оптимистом.
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26.10.2020 18:23 Ответить
И диета будет низкокалорийная, что исключает накопление вредных жирово-холестериновых отложений. А ежедневные прогулки на свежем воздуха крайне полезны для здоровья
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27.10.2020 00:41 Ответить
Ромалештоли ?
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26.10.2020 18:13 Ответить
15 лет за лишение жизни... не ту страну назвали гондурасом.
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26.10.2020 19:04 Ответить
"Это - 46-летняя жительница столицы Источник: https://censor.net/ru/p3227158

"..32-летний уроженец Херсонщины..". - 14 років - і садистка не дала ні на пиво а ні тої штуки

Ара инч ?
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26.10.2020 19:19 Ответить
Вбивця якийсь зачуханий бомж, воно й не дивно, які знайомі, такі й "знайомства", і закінчуються відповідно до звичок люмпенського середовища.
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26.10.2020 19:22 Ответить
 
 