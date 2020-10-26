Ликвидирован канал поставки наркотиков в Ивано-Франковское СИЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Организовали канал поставки наркотиков в учреждение двое арестантов, находящиеся в статусе так называемых "смотрящих". Помогали им доставлять запрещенные вещи двое жителей одного из районных центров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в СИЗО оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области совместно со следователями Ивано-Франковского отдела полиции и оперативными работниками исправительного учреждения при процессуальном руководстве Ивано-Франковской местной прокуратуры.
Правоохранители установили организаторов и участников преступной группы, а также пути передачи наркотиков в учреждения.
Установлено, что организовали канал поставки запрещенных вещей двое сокамерников, которые являются так называемыми "смотрящими". Доставлять "товар" в СИЗО им помогали жители районного центра 33-х и 34-х лет.
Для передачи наркотиков на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод "затягивания". Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества арестанты распространяли среди арестованных.
Сегодня, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов и участников преступной группы. В частности, двух задержали на придомовой территории жилого дома, находящегося напротив СИЗО, во время передачи очередной партии наркотиков, а организаторов - после получения наркотиков. Во время санкционированного обыска камеры правоохранители изъяли марихуану, таблетки "Субитекс", свертки с метамфетамином, а также орудие с помощью которого затягивались указанные пакетики.
В настоящее время двое злоумышленников задержаны. Решается вопрос об уведомлении всем членам преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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