Местные выборы: В Житомире бюллетени паковали в вырванные из тетрадей листки бумаги - не хватило конвертов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На избирательных участках Житомира не хватило конвертов - бюллетени паковали в листки бумаги формата А4 и вырванные из ученических тетрадей. В ТИК говорят, что обеспечивали участки по необходимости и в пределах сметы.

Протоколы в Житомирскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) начали привозить 26 октября с двух часов ночи, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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По состоянию на 11:00 утра представители избирательных участков все еще продолжали привозить протоколы избирательных бюллетеней в ТИК, которая работает в помещении Житомирского городского совета.

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По словам председателя избирательной комиссии №181418 Марины Цибене, им не хватило конвертов для упаковывание протоколов.

"Нам не хватило конвертов, и поэтому бюллетени пришлось паковать в листки бумаги формата А4 и из ученических тетрадей. Потому что очень много кандидатов, все это отдельно упаковывается. Хотелось бы иметь какие-то методические материалы. И желательно было бы получить их немного раньше, чтобы люди могли ознакомиться с информацией и подготовить своих членов УИК. Тогда, я думаю, и сдача прошла бы лучше, и люди не уставали бы так, потому что здесь все получилось так, что мы многого не знали", - отметила она.

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Заместитель председателя Житомирской ТИК Константин Байдык рассказал корреспондентам, что избирательные участки всем необходимым обеспечивали по потребности: "Мы обеспечили все участковые избирательные комиссии материалами в том количестве, которое мы считали достаточным, учитывая то, что именно мы могли приобрести согласно смете".

Константин Байдык говорит, что последний день сдачи протоколов по итогам голосования - 3 ноября. Результаты голосования, согласно законодательству, окончательно должны быть установлены 6 ноября.

Добавим, что явка избирателей на местных выборах 2020 года в Житомире составила 28,8%.

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