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Местные выборы: В Житомире бюллетени паковали в вырванные из тетрадей листки бумаги - не хватило конвертов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

На избирательных участках Житомира не хватило конвертов - бюллетени паковали в листки бумаги формата А4 и вырванные из ученических тетрадей. В ТИК говорят, что обеспечивали участки по необходимости и в пределах сметы.

Протоколы в Житомирскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) начали привозить 26 октября с двух часов ночи, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По состоянию на 11:00 утра представители избирательных участков все еще продолжали привозить протоколы избирательных бюллетеней в ТИК, которая работает в помещении Житомирского городского совета.

Местные выборы: В Житомире бюллетени паковали в вырванные из тетрадей листки бумаги - не хватило конвертов 01

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Местные выборы: В Житомире бюллетени паковали в вырванные из тетрадей листки бумаги - не хватило конвертов 02
Местные выборы: В Житомире бюллетени паковали в вырванные из тетрадей листки бумаги - не хватило конвертов 03

По словам председателя избирательной комиссии №181418 Марины Цибене, им не хватило конвертов для упаковывание протоколов.

"Нам не хватило конвертов, и поэтому бюллетени пришлось паковать в листки бумаги формата А4 и из ученических тетрадей. Потому что очень много кандидатов, все это отдельно упаковывается. Хотелось бы иметь какие-то методические материалы. И желательно было бы получить их немного раньше, чтобы люди могли ознакомиться с информацией и подготовить своих членов УИК. Тогда, я думаю, и сдача прошла бы лучше, и люди не уставали бы так, потому что здесь все получилось так, что мы многого не знали", - отметила она.

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Заместитель председателя Житомирской ТИК Константин Байдык рассказал корреспондентам, что избирательные участки всем необходимым обеспечивали по потребности: "Мы обеспечили все участковые избирательные комиссии материалами в том количестве, которое мы считали достаточным, учитывая то, что именно мы могли приобрести согласно смете".

Константин Байдык говорит, что последний день сдачи протоколов по итогам голосования - 3 ноября. Результаты голосования, согласно законодательству, окончательно должны быть установлены 6 ноября.

Добавим, что явка избирателей на местных выборах 2020 года в Житомире составила 28,8%.

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Автор: Анна Судак
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Так это проблема ПО ВСЕМ участкам... И сами делали конверты и использовали запасы с прошлых выборов...
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26.10.2020 17:06 Ответить
Первый блин всегда комом.
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26.10.2020 17:21 Ответить
Це не блін...
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26.10.2020 17:29 Ответить
Ну млинець.
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26.10.2020 18:16 Ответить
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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26.10.2020 17:48 Ответить
Років через десять так і буде- а поки так.
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26.10.2020 18:17 Ответить
За 10 років ще купа молоді втіче з країни . Ну не хочуть вони жити з дібілами . Клікнути в смартфоні швидше ніж вдягатися , бігти на дільницю , вистояти 3 години в черзі де всі на тебе спідом пчихають , шукати бюлетені , ставити підпис , бігти до урни , вертатись додому , мити руки , переодягатись в домашнє . Та ну його нах , купа часу просирається . Нехай динозаври 80річні з паличками ходять , їхній час і так нічого не коштує + в них його валом .
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26.10.2020 18:42 Ответить
Ну втече- і що ? Вона не від виборів втече, а за кращим життям. І ніяк інакше. І це НОРМАЛЬНО!!!
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26.10.2020 18:47 Ответить
 
 