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Из-за пожара в 12-этажном доме в Киеве эвакуировали 20 человек, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Спасатели ликвидировали пожар в столичной многоэтажке, на месте выявлено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 00:20 27 октября.

Установлено, что в 12-этажном жилом доме, в одной из комнат квартиры на 12 этаже возник пожар на площади 30 кв. м, с распространением огня на балкон. Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В ходе ликвидации по лестничной клетке были эвакуированы 20 жильцов дома, из которых 8 детей.

В 1:38 пожар был локализован, а в 2:01 ликвидирован. К сожалению, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. В результате пожара уничтожена мебель, домашние вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Также во время ликвидации пожара спасатели в очередной раз столкнулись с проблематикой запаркованости придомовой территории, что сделало невозможным проезд и дальнейшее установление пожарной автолестницы для тушения пожара с внешней стороны дома и возможной эвакуации жителей. Вместе с тем, отдельным препятствием для быстрой ликвидации пожара стала значительная горючая нагрузка в квартире, что создало большую температуру и мешало пожарным быстро добраться до очага пожара, ведь им приходилось чуть ли не на коленях пробираться через горы мусора и хлама.

На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

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Из-за пожара в 12-этажном доме в Киеве эвакуировали 20 человек, погиб мужчина, - ГСЧС 01
Из-за пожара в 12-этажном доме в Киеве эвакуировали 20 человек, погиб мужчина, - ГСЧС 02
Из-за пожара в 12-этажном доме в Киеве эвакуировали 20 человек, погиб мужчина, - ГСЧС 03
Из-за пожара в 12-этажном доме в Киеве эвакуировали 20 человек, погиб мужчина, - ГСЧС 04

Автор: Богдан Гуньковський
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И это всего лишь 12 этажка. А чего опасаться жителям 25 или 36 этажных жилых комплексов в случае пожара если не то что нельзя подъехать к дому изза запаркованых машин, а пожарной техники такого уровня в городе простот нет.
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27.10.2020 11:07 Ответить
В таких домах есть (должна быть) отдельная лестница от лифтов
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27.10.2020 11:28 Ответить
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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27.10.2020 11:34 Ответить
надо принять закон, разрешающий пожарным причинять ущерб автомобилям, препятствующим тушению пожара, чтоб они могли просто распихивать такие машины, и оборудовать каждую бригаду грузовиком с бульдозерным отвалом
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27.10.2020 12:02 Ответить
 
 