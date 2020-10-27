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Киев (24533) контрабанда (2379) СБУ (18674) iPhone (14)

Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила создание трафика нелегальной переправки в нашу страну через Международный аэропорт "Борисполь" высоколиквидной продукции известного мирового производителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар мужчина планировал переправлять своему сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.

Во время проверки багажа в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов Iphone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля. Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен.

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц.

Также читайте: ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ 01
Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ 02
Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Наверняка их было 30. Один не засчитали, как личный этого "предпринимателя".
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27.10.2020 11:28
+2
Эта новость я так думаю должна отвлечь от обосраных выборов Зе команды ?
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27.10.2020 11:30
+2
Смартфон за 30 тыс. грн - высоколиквидный товар? Кто-то путает понятия "очень дорогой" и "высоколиквидный".
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27.10.2020 11:37
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Наверняка их было 30. Один не засчитали, как личный этого "предпринимателя".
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27.10.2020 11:28 Ответить
Было 50, 21 смена на подарки разобрала.
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27.10.2020 13:04 Ответить
Що ви таке мелете, які подорунки, то вони вилучили для екпертизи.
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27.10.2020 13:58 Ответить
Дякую що виправили,мабудь таки для экспертизи.
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27.10.2020 16:38 Ответить
Эта новость я так думаю должна отвлечь от обосраных выборов Зе команды ?
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27.10.2020 11:30 Ответить
молодцы
теперь не рухнет экономика страны
предотвратили
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27.10.2020 11:34 Ответить
Это же были руцкие шпиены. А айфоны ввозили для победы руцкого мира. Неужели не понятно? Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2011
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27.10.2020 12:17 Ответить
Смартфон за 30 тыс. грн - высоколиквидный товар? Кто-то путает понятия "очень дорогой" и "высоколиквидный".
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27.10.2020 11:37 Ответить
если тебе будет понятнее - "очень дорогой высоколиквидный товар".
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27.10.2020 12:28 Ответить
Никакой этот смартфон не высоколиквидный!
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27.10.2020 13:55 Ответить
Это случайно не те шо украл Аэрофлот у США🤔🙄😂?🤔
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27.10.2020 11:44 Ответить
В Украину должны безпрепятственнно поступать любые передовые технологии. Ибо, чтоб Украине стать успешной и в короткий срок догнать по техническому развитию Запад и Китай, Украина должна стать пиратской страной. Только так!
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27.10.2020 11:49 Ответить
Достатньо того,що вона корупційна по саме годі!
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27.10.2020 12:01 Ответить
Наверное потому, что ты вор и пройдоха тебе и достатнё, а для Украины коррупция это огромный тормоз в развитии.
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27.10.2020 13:53 Ответить
Блииин! Человек старался: вложился нехило в покупку, вёз товар в обновлённую молодым энергичным преЗЕдентом страну... А тут вдруг в передовом аэропорту Борисполь какая-то отсталая тамоЖЖЖня не даёт добро... Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8493
Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4686

(сколько кавычек пропущено...)
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27.10.2020 12:09 Ответить
На фото 31-а коробка....похоже что 2 уже кто то пытается замутить...
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27.10.2020 12:35 Ответить
На первом фото, на столе - 30 коробок.
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27.10.2020 13:29 Ответить
Думаю, что всё очень просто и это не так страшно, я думаю, что вам стоит обратится в эту компанию и тут есть ремонт айфона isupport.kz и вам быстро отремонтируют ваш телефон. Цена на услугу очень адекватная, я конечно рукожоп, потому что моему телефону был только месяц и я его разбила - это такой ужас.
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18.03.2021 21:46 Ответить
iphone 12 очень классные телефоны
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06.08.2021 21:34 Ответить
 
 