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Гражданин РФ бежал через границу, чтобы попросить убежище в Украине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Луганщине задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. Мужчина рассказал, что бежит из России, где его преследуют за проукраинские взгляды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, нарушителя обнаружили вчера пограничники отдела "Меловое" Луганского отряда возле населенного пункта Диброва. Задержанный оказался 33-летним гражданином РФ. При себе у него был только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.

Мужчина также рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 года активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". За свои взгляды неоднократно был осужден и, несмотря на частые угрозы, возможное новое заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил сбежать из страны.

Гражданин РФ бежал через границу, чтобы попросить убежище в Украине, - Госпогранслужба 01

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) мужчина обратился с заявлением, адресованным компетентным органам о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба

Сейчас правовая оценка действий иностранца продолжается.

Гражданин РФ бежал через границу, чтобы попросить убежище в Украине, - Госпогранслужба 02
Гражданин РФ бежал через границу, чтобы попросить убежище в Украине, - Госпогранслужба 03
Фото: сайт Госпогранслужбы
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Топ комментарии
+21
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2145
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27.10.2020 11:47
+17
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2818
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27.10.2020 11:44
+16
Ще прийде час й будуть бігти к@цапи толпами як Сірійці до ЄС.
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27.10.2020 11:36
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заблукашка?
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27.10.2020 11:34 Ответить
Ще прийде час й будуть бігти к@цапи толпами як Сірійці до ЄС.
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27.10.2020 11:36 Ответить
Цілком реальна загроза !! )))
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27.10.2020 12:49 Ответить
А может быть этот казачок - засланный. Что он ответил на вопрос - чей Крым?
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27.10.2020 11:41 Ответить
Якщо "засланный", то відповість так як потрібно.
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27.10.2020 11:43 Ответить
Ще один новінський прибіг. Нехай біжить у білорусію луку- дояра скидати.
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27.10.2020 11:41 Ответить
Так это "выживальщик". Он будет у лесе отсиживаться.
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27.10.2020 11:58 Ответить
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2818
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27.10.2020 11:44 Ответить
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2145
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27.10.2020 11:47 Ответить
Дуже багато приладів, як для біженця.
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27.10.2020 11:44 Ответить
Ось для чого треба будувати "стіну Яценюка"! Бо далі буде тільки гірше.!
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27.10.2020 11:44 Ответить
А вы его в ДНР к своим братанам на стирилизацию.
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27.10.2020 11:46 Ответить
Это бегут враги *****, а враги ***** нам друзья.
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27.10.2020 11:46 Ответить
Гіркін, Навальний, Квачков - теж враги *****.
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27.10.2020 11:50 Ответить
Ні. Нємцов був ворогом, Новодворская.
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27.10.2020 12:19 Ответить
А хочеш, я тут тобі такого самого "козачка засланого", вкажу? Ти ще йому тут "лайкаєш"... "Олег Анатолиевич"... Він же "Добрий людь"... Зараз корчить з себе "щирого українця"... Рік тому "кип"ятком у стелю сцяв", ждав, коли "Пороха" посадять... А ще раніше "розганяв зраду" по всіх можливих напрямках діяльності попереднього президента.... А зараз вам "по вухах їздить", "лапшу розвішує", авторитетність напрацьовує... Маю задокументовані докази в архіві...
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27.10.2020 13:28 Ответить
Це добре. Таких варто скрінити. Не звернув уваги як вчора Лайф буром на Вовіка перла?
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27.10.2020 14:36 Ответить
А я про що.
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29.10.2020 08:53 Ответить
Якось це мутненько - кацапи за лайки в соцмережах "екстремістів" оперативно вичисляють і на роки сажають, а тут "З 2016 року активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов".
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27.10.2020 11:48 Ответить
При Петре Алексеевиче, у нас ветеранов продавали в РФ, а тут просто беглеца. Посмотрим, что изменилось при новых.
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27.10.2020 11:50 Ответить
Мізки твої точно "продалі", а ти і не помітив Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8934
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27.10.2020 11:55 Ответить
Список ветеранів надаси, чи так, аби пукнути?
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27.10.2020 11:58 Ответить
Шо? Усех 10000 паимённа? Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9031
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27.10.2020 12:16 Ответить
Нам в свободной, демократической Украине еще буралков 30 лет избирающих одного диктатора не хватало.
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27.10.2020 11:57 Ответить
Нихера себе набор беженца..
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27.10.2020 11:59 Ответить
Виживальщик.
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27.10.2020 12:02 Ответить
Тільки через поліграф!
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27.10.2020 12:00 Ответить
Заблукавший, можливо в Нагірний Карабах ішов чи в Сирію.
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27.10.2020 12:02 Ответить
Да какое же тут убежище. Тут москали, зелень и агенты кремлевской ОПГ.
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27.10.2020 12:02 Ответить
Леску с крючками прихватил...
Браконьер, мабуть, шел нашу рыбу ловить Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9746
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27.10.2020 12:09 Ответить
Стандартний набір виживальника. В Азов його. Впевнений- стріляти він уміє.
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27.10.2020 12:18 Ответить
То мабуть "випускник-дипломник" з академії ГРУ. В них бувають такі приколи, пройти кілька кордонів без документів... Лабараторная работа! Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2636
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27.10.2020 12:18 Ответить
Зловили... Нєзачьот! Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9776
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27.10.2020 12:18 Ответить
Не важко перевірити. Якщо реально за проукраїнські погляди то, ласкаво просимо, а так то, треба дивитися на реальні причини.
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27.10.2020 12:25 Ответить
Нічого тут дивиться. Його сюди ніхто не звав. Видати назад, або обміняти на полоненого.
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27.10.2020 12:44 Ответить
беженец с таким набором? А если на БТРе споймать, тоже проканает? Сажать разведчика на нары, под шконку, а потом уже разбираться, если есть в чем разбираться!
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27.10.2020 12:26 Ответить
Не верю! Станиславский
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27.10.2020 12:29 Ответить
По комплектации он собирался идти через Тянь-Шань но срезал на повороте
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27.10.2020 12:33 Ответить
Здається, що ФСБ на раші рахує українців дебілами. У їх розвідників одна легенда - судимий за лайки, люблю АЗОВ. А може вони і праві, ну навіщо заморачуватись, навіщо детально розробляти легенди та плани легелізації своєї агентури. За 99,9% коментів всі співчувають невідомому у камуфляжі, який затриманий за незаконний перетин державного кордону в прифронтовій області під час війни. НІЧОГО ДИВНОГО. ВСЕ ПО ФЕНШУЮ.
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27.10.2020 12:37 Ответить
А деякі "українці" всіма силами намагаються затягти Україну до мокшандії.
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27.10.2020 12:37 Ответить
Экипировка у него солидная, что наводит на определенные размышления.
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27.10.2020 12:48 Ответить
Перед тем как бежать в Украину он бы прочитал про Тумгоева...
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27.10.2020 13:06 Ответить
агент фсб видав заучєну легенду...
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27.10.2020 13:26 Ответить
сталкер ватный меченый
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27.10.2020 13:33 Ответить
Неплохая экипировка, как для беженца! Наверное, не один день "готовился"?
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27.10.2020 13:46 Ответить
Если нет постов в соц-сетях за 14-й год про осуждение агрессии своей страны, за оккупацию Крыма и войну на Донбассе - мало ему веры. Даже если есть такие посты, то держать под прицелом всё время, следить за активностью.
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27.10.2020 14:35 Ответить
кацапам верить нельзя. Верните его обратно.
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27.10.2020 15:10 Ответить
Мне так говорил один знакомый москвич. Говорил, что даже ему нельзя верить.
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27.10.2020 21:29 Ответить
 
 