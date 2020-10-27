Пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали в ДТП во Львовской области. ФОТОрепортаж

Пять человек пострадали в ДТП на дороге "Львов-Самбор-Ужгород" во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции Украины во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла вечером 26 октября возле села Калинка Городоцкого района.

"Водитель микроавтобуса "Опель виваро" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Шкода", – указано в сообщении.

В результате столкновения водители транспортных средств, а также пассажирка "Шкоды", львовянка возрасте 44 лет и двое пассажиров микроавтобуса, один из которых несовершеннолетний в возрасте 16 лет, получили телесные повреждения.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.











Фото: сайт полиции/Facebook