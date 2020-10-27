На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция. ФОТО

В Черниговской области члены территориальной избирательной комиссии покинули кабинет, где должен был проводиться подсчет голосов, оставив документацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции области.

Отмечается, что полицейские расследуют уголовное производство по факту исчезновения в полном составе членов ТИК со своего рабочего места, где они должны были проводить подсчет голосов.

"О нарушении законодательства в отделение полиции сообщил правоохранитель, который нес там службу по публичной безопасности и порядку. …Правоохранители на видеокамеру зафиксировали пустой кабинет и брошенную комиссией документацию. Полицейские опечатали помещение ТИК и обеспечили его охрану", - сообщает полиция.

Так, около 21:00 вечера полиция Талалаевского отделения установили местонахождение всех членов комиссии и доставили их в помещение ТИК.

"Последние объяснили, что около 19:00 покинули место работы, потому что им вроде бы позволил это сделать куратор из Прилук (кто именно, им не известно). Возобновить работу члены ТИК планировали на следующий день в 11:00", - рассказали в полиции.

В 23:00 работа Талалаевской ТИК восстановилась. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Следователи открыли производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин). Продолжается досудебное расследование.

Полиция напоминает, что согласно ст.254 Избирательного кодекса Украины с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает заседание, которое непрерывно продолжается до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.

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