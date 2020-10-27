РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3771 посетитель онлайн
Новости Фото Общество Местные выборы-2020
4 068 7
Нацполиция (15730) Черниговщина (1342)

На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Черниговской области члены территориальной избирательной комиссии покинули кабинет, где должен был проводиться подсчет голосов, оставив документацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции области.

Отмечается, что полицейские расследуют уголовное производство по факту исчезновения в полном составе членов ТИК со своего рабочего места, где они должны были проводить подсчет голосов.

На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция 01

"О нарушении законодательства в отделение полиции сообщил правоохранитель, который нес там службу по публичной безопасности и порядку. …Правоохранители на видеокамеру зафиксировали пустой кабинет и брошенную комиссией документацию. Полицейские опечатали помещение ТИК и обеспечили его охрану", - сообщает полиция.

На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция 02

Так, около 21:00 вечера полиция Талалаевского отделения установили местонахождение всех членов комиссии и доставили их в помещение ТИК.

"Последние объяснили, что около 19:00 покинули место работы, потому что им вроде бы позволил это сделать куратор из Прилук (кто именно, им не известно). Возобновить работу члены ТИК планировали на следующий день в 11:00", - рассказали в полиции.

В 23:00 работа Талалаевской ТИК восстановилась. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция 03

Следователи открыли производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин). Продолжается досудебное расследование.

Полиция напоминает, что согласно ст.254 Избирательного кодекса Украины с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает заседание, которое непрерывно продолжается до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали в ДТП во Львовской области. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция - Цензор.НЕТ 5036
показать весь комментарий
27.10.2020 12:13 Ответить
«Нехай щастить» На Чернігівщині члени ТВК покинули кабінет для підрахунку голосів і залишили документацію, - поліція - Цензор.НЕТ 5412
показать весь комментарий
27.10.2020 12:20 Ответить
Правоохранительным органам надо довести такое до логического конца по наказанию нарушителей закона. Это уже не впервые такое происходит. Раз дал согласие на работу в ТИК, значит несешь юридическую и уголовную ответственность. К сожалению, наш президент дает пример в игнорированиях законов и Конституции. На Чернігівщині члени ТВК покинули кабінет для підрахунку голосів і залишили документацію, - поліція - Цензор.НЕТ 9768
показать весь комментарий
27.10.2020 12:20 Ответить
Киянам пост у ФБ Евгений Середа

Жду результатов и пока все выскажутся. Всё в принципе предсказуемо, об интеллектуальном здоровье украинцев я говорю уже много лет. Я о другом. О Киеве. Кто в курсе тот помнит, что когда Кличко победил в первый раз, он в первый рабочий день увеличил размер взятки по земельным вопросам со 100 тысяч$ , как было при Черновецком, до 300 тысяч долларов США. И к удивлению правоохранителей , сам ездил за деньгами, без посредников. Так вот вопрос, а сейчас насколько вырастет его радость? Так.. мысли вслух..
показать весь комментарий
27.10.2020 12:43 Ответить
Сам бачив)))
показать весь комментарий
27.10.2020 13:08 Ответить
Ті хто в темі з киян ті знають і багато хто бачив ..
показать весь комментарий
27.10.2020 13:25 Ответить
Ты про тех киевлян которые зеленского в гидранты выбирали?
показать весь комментарий
27.10.2020 17:39 Ответить
 
 