РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3771 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Местные выборы-2020
524 1
местные выборы (2145) Одесса (7378) Нацполиция (15730)

В одном из зданий избирательной комиссии в Одессе нашли дымовую гранату, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция прервала работу избирательной комиссии из-за обнаруженной дымовой шашке в уборной здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дымовую шашку обнаружили в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова.

Проверка завершена, полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие - ручную дымовую гранату, которая к категории боеприпасов не относится. ТИК работает в обычном режиме.

Также читайте: На Черниговщине члены ТИК покинули кабинет для подсчета голосов и оставили документацию, - полиция. ФОТО

В одном из зданий избирательной комиссии в Одессе нашли дымовую гранату, - Нацполиция 01
В одном из зданий избирательной комиссии в Одессе нашли дымовую гранату, - Нацполиция 02
В одном из зданий избирательной комиссии в Одессе нашли дымовую гранату, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 