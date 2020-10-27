В одном из зданий избирательной комиссии в Одессе нашли дымовую гранату, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полиция прервала работу избирательной комиссии из-за обнаруженной дымовой шашке в уборной здания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дымовую шашку обнаружили в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова.
Проверка завершена, полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие - ручную дымовую гранату, которая к категории боеприпасов не относится. ТИК работает в обычном режиме.
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