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ДТП (7442) Киевская область (3537) ГСЧС (4482)

ДТП на трассе Киев-Обухов: спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Утром вблизи автобусной остановки с. Пятихатки на атодорге Р-01 (Киев-Обухов) столкнулись два легковых автомобиля, пострадали восемь человек. Спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП произошло 27 октября в 7:30 вблизи автобусной остановки с. Пятихатки на атодороге Р-01 (Киев-Обухов). По данным спасателей, столкнулись два легковых автомобиля "Opel" и "Nissan Qashqai".

Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей: в частности из "Опеля" освободили пять человек и  троих из "Ниссана". Два человека госпитализированы.

ДТП на трассе Киев-Обухов: спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек 01

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ДТП на трассе Киев-Обухов: спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек 02
Фото: сайт ГСЧС
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если бы в таком опеле ехали ромы и синти, то в его салон, кроме 8 человек и пары лошадей ещё можно было бы и кибитку смело приткнуть.
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27.10.2020 13:58 Ответить
Вклали гроші в асфальт, от і результат, тепер почали низько літати.

Бо немає поліції слідкувати за рухом транспорту та замалі штрафи.

Штраф має бути у % від ринкової вартості автомобіля та заподіяної шкоди, а не від 17 грн.
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27.10.2020 13:59 Ответить
ты из какой удмуртии, чучело? где ты видело штрафы в 17 грн? ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб - Цензор.НЕТ 420
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27.10.2020 14:21 Ответить
Посадить гаишников в кусты опять?
Дорога хорошая, но это не отменяет скоростной режим. И откуда у вас информация, что штрафы 17 грн? Это когда было?
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27.10.2020 16:08 Ответить
у тебя есть статистика по ДТП, ты можешь статистически показать зависимость одной величины ("вклали гроши в асфальт") от другой ("смерти на дорогах")?
Или это твое субъективное ощущение? Или тупо предположение? Что это было?
...И из какой эры ты выбрался, рассказывая про штрафы в 17 гривен?
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28.10.2020 21:41 Ответить
Водителям, особенно тем кто любит полихачить или грешит пяной ездой. Посмотрите видео как тюремный спецназ выходит после "наведения порядка" из Кагырлыцкой колонии где сидят водители, устроившие дтп https://youtu.be/X7XMhbccfks
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27.10.2020 16:53 Ответить
Люди!!! ВВІМКНІТЬ БЛИЖНЄ СВІТЛО В ЛЮБУ ПОРУ РОКУ В ЛЮБУ ГОДИНУ - ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВКЛАД В ВАШУ Ж БЕЗПЕКУ .
вас бачитимуть краще і з дальшої відстані. і не виїдуть вам назустріч.
самі погляньте коли ви закермом- ЯКУ МАШИНУ КРАЩЕ ПОМІТНО?
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27.10.2020 17:43 Ответить
лучше ездить по новой обуховской
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27.10.2020 18:20 Ответить
 
 