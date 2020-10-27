ДТП на трассе Киев-Обухов: спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек. ФОТОрепортаж

Утром вблизи автобусной остановки с. Пятихатки на атодорге Р-01 (Киев-Обухов) столкнулись два легковых автомобиля, пострадали восемь человек. Спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП произошло 27 октября в 7:30 вблизи автобусной остановки с. Пятихатки на атодороге Р-01 (Киев-Обухов). По данным спасателей, столкнулись два легковых автомобиля "Opel" и "Nissan Qashqai".

Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей: в частности из "Опеля" освободили пять человек и троих из "Ниссана". Два человека госпитализированы.

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Фото: сайт ГСЧС