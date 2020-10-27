ДТП на трассе Киев-Обухов: спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Утром вблизи автобусной остановки с. Пятихатки на атодорге Р-01 (Киев-Обухов) столкнулись два легковых автомобиля, пострадали восемь человек. Спасатели освободили из искореженных автомобилей 8 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
ДТП произошло 27 октября в 7:30 вблизи автобусной остановки с. Пятихатки на атодороге Р-01 (Киев-Обухов). По данным спасателей, столкнулись два легковых автомобиля "Opel" и "Nissan Qashqai".
Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей: в частности из "Опеля" освободили пять человек и троих из "Ниссана". Два человека госпитализированы.
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Бо немає поліції слідкувати за рухом транспорту та замалі штрафи.
Штраф має бути у % від ринкової вартості автомобіля та заподіяної шкоди, а не від 17 грн.
Дорога хорошая, но это не отменяет скоростной режим. И откуда у вас информация, что штрафы 17 грн? Это когда было?
Или это твое субъективное ощущение? Или тупо предположение? Что это было?
...И из какой эры ты выбрался, рассказывая про штрафы в 17 гривен?
вас бачитимуть краще і з дальшої відстані. і не виїдуть вам назустріч.
самі погляньте коли ви закермом- ЯКУ МАШИНУ КРАЩЕ ПОМІТНО?