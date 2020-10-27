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В Киеве посреди улицы иностранец заколол ножом мужчину, подозреваемый задержан, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в убийстве мужчины. Сейчас следователи начали уголовное производство и сообщили задержанному о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 3-х часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители провели на месте первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

В Киеве посреди улицы иностранец заколол ножом мужчину, подозреваемый задержан, - полиция 01

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"На месте мы установили, что у ресторана между 31-летним мужчиной с неизвестным возник конфликт. В ходе выяснения отношений незнакомец несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший гражданин Грузии скончался на месте происшествия. Во время отработки полученной информации уже через несколько минут мы четко знали, кто причастен к совершению преступления и то, что с места происшествия злоумышленник уехал на машине. Сразу в столице была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию вероятного подозреваемого в убийстве. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город", мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировка была сразу передана коллегам из Киевской области и благодаря слаженной работе мы задержали злоумышленника на трассе в 55 километрах от Киева", - сообщил он.

В Киеве посреди улицы иностранец заколол ножом мужчину, подозреваемый задержан, - полиция 02

Гражданина Казахстана, 1980 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он дает показания следователям. Кроме того, правоохранители проверяют законность его пребываний на территории Украины.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили задержанному о подозрении. В ближайшее время подозреваемому суд будет избирать меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил генерал полиции Крищенко.

В Киеве посреди улицы иностранец заколол ножом мужчину, подозреваемый задержан, - полиция 03
В Киеве посреди улицы иностранец заколол ножом мужчину, подозреваемый задержан, - полиция 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+89
**** не страна а проходной двор. В столице гражданин Казахстана режет ножом гражданина Грузии.
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27.10.2020 14:42
+20
это кунаки.
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27.10.2020 14:49
+19
Таке враження, що в нас весь непотріб збирається
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27.10.2020 14:54
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**** не страна а проходной двор. В столице гражданин Казахстана режет ножом гражданина Грузии.
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27.10.2020 14:42 Ответить
Це просто в нас немає міністра МВС! Авакова у відставку і в тюрму!
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27.10.2020 16:54 Ответить
кого вместо него? друганы уже кончились,может Портнова хочешь?
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27.10.2020 23:18 Ответить
Да, в Украине нет порядка и это не случайность, это все делается преднамеренно с целью создать в стране беспредел, беспорядки, полицейский или военный режим, убрать все свободы человека, это все запланированные сверху действия. Все не просто так. Не даром же за убийство дают 2 года условно, закрывают тюрьмы, выпускают рецидивистов и т.д. Если звезды загораются, то это кому -то нужно, как говорил Маяковский. Власть просит, чтобы ее гнали. Народ молчит и наблюдает. Чем дольше терпеть, тем будет хуже.
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28.10.2020 09:37 Ответить
ПРЕЛЕСТИ РУСКАВА МИРА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
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27.10.2020 17:34 Ответить
А министр МВД - армянин при этом....
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27.10.2020 17:53 Ответить
чорт
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27.10.2020 19:22 Ответить
ну да остальные чисто украинцы. У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 5086
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27.10.2020 21:39 Ответить
Армяне живут в Украине несколько сот лет. Это уже украинские армяне, например Львовская община. Их там 80 тысяч
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27.10.2020 21:49 Ответить
Всех нах в солнечную армнению обратно У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1592
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28.10.2020 13:06 Ответить
авакяна оставить пожизненным министром мвд.
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27.10.2020 18:01 Ответить
В Армении
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27.10.2020 20:16 Ответить
Какие хозяева такие и гости..... У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2762
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28.10.2020 13:04 Ответить
коліївщина?
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27.10.2020 14:44 Ответить
То хто з них Гонта??)))
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27.10.2020 14:45 Ответить
) не гантоха яценко, это точно!
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27.10.2020 14:48 Ответить
антоха кстате победил в Умани..теперь его креатура станет мером. У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 7527
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28.10.2020 11:27 Ответить
"руSSкий мир"
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27.10.2020 15:50 Ответить
А чому на нижньому фото аж троє "пов'язаних"?
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27.10.2020 14:48 Ответить
это кунаки.
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27.10.2020 14:49 Ответить
😀
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27.10.2020 14:50 Ответить
Это те которые дыханное тело охраняют?
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27.10.2020 14:54 Ответить
Это караван, не шаришь в обычаях?
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27.10.2020 14:50 Ответить
А хто верблюд?
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27.10.2020 14:51 Ответить
Верблюд машина по кличке Ишак У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2865
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27.10.2020 14:55 Ответить
Верблюды давно уже на колесах...
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27.10.2020 14:57 Ответить
Верблюд сбежал, потому и попались.
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27.10.2020 15:07 Ответить
Уже успели расплодиться, задержали же не сразу, а где-то через час-два.
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27.10.2020 15:07 Ответить
Барана не поделили?
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27.10.2020 14:49 Ответить
овцу
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27.10.2020 16:03 Ответить
Таке враження, що в нас весь непотріб збирається
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27.10.2020 14:54 Ответить
Это наблюдатели за выборами от Таёжного Союза
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27.10.2020 14:57 Ответить
Куди міграційна служба дивиться?Мабуть,що в гаманець(((
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27.10.2020 15:14 Ответить
було ж затримали голову Міграційної, і нічого спустили справу на гальмах, у неї криша Сабакоф і Луценко тоді був.
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27.10.2020 16:25 Ответить
Если ты имеешь в виду Дину Пимахову, то ее покровителем был Москаль. Именно он перевел ее из секретариата Ющенко в миграционную службу.
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28.10.2020 10:54 Ответить
її, ну про подробиці її кар'єрного просування я не цікавився, Москаль то Москаль, це її не виправдовує
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28.10.2020 11:15 Ответить
Блин сколько сброда всякого понаприежало в Украину. Я бы ввёл паспортный режим на полгода и всю шваль выбросил из Украины
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27.10.2020 15:17 Ответить
Вводи, разрешаем! У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 4554
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27.10.2020 15:29 Ответить
Блин, тогда у начальников паспортных столов в Украине морды лопнут от внутреннего сала...
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28.10.2020 10:32 Ответить
В ресторан с ножом - нормально. Это ж сикока тут шатается эдаких иностранцев? Налоги вроде плаче и охрененные, а государство где-то пропало - нихрена не видать.
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27.10.2020 15:18 Ответить
Это все потому, что нож нелегальный. Надо легализовать ножи и тогда все плохие с нелегальными ножами перестанут совершать преступления, потому как начнут бояться добропорядочных граждан с ножами легальными!
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27.10.2020 15:29 Ответить
А ещё надо разрешить продажу гражданам короткоствола, как того требуют некоторые невышедшие из детства. Небось, если каждый будет таскать в портфеле пистолет-пулемёт, преступники с ножами убоятся... У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 8835
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27.10.2020 15:49 Ответить
ви надаєте перевагу бути зарізаним?
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27.10.2020 15:53 Ответить
Зовсім ні. Просто не бажаю бути застреленим.
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28.10.2020 08:41 Ответить
по легальному огнестрельному оружию многие думают достаточно глупо. на руках куча оружия, но большинство преступлений совершается нелегальным. плюс многие не знают что для получения разрешения на покупку нарезного, нужно пять лет владеть гладкостволом и иметь возраст от 25 лет. народ просто не знает сколько легального оружия на руках, потому боится свободного владения. молдаване друг друга не постреляли, а мы наверное бОльшие дикари... а начинать нужно с закона про оружие, что б человека который защищает свое здоровье или родных не садили в тюрьму. надеюсь доступно написал...
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28.10.2020 10:03 Ответить
Оружия на руках станет значительно больше. И обычные пьяные драки будут заканчиваться стрельбой из револьверов (о да, конечно же легальных, от этого намного легче, спокойней на душе и появляется устойчивое чувство защищённости).
Приведя в пример Молдову вы сразу же меня убедили. Очень серьёзный аргумент. Просто неоспоримый. И, к стати, а что значит молдаване друг друга не постреляли? Имеется в виду, что не постреляли всех? Немного осталось? Можете дать официальную статистику по количеству преступлений с огнестрелом до и скажем через год-два после разрешения? Если нет - то ваш пример Молдовы лишь болтание ерундой...
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28.10.2020 10:40 Ответить
так то ж громадянам, а тут чорнота якась, конкуренти убили члена банди реформатора
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27.10.2020 16:27 Ответить
небезпечно вважати, що завжди різатимуть кого завгодно але не вас
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27.10.2020 21:28 Ответить
а це ти до чого?
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27.10.2020 22:39 Ответить
Ну і що, помогла йому заборона вогнестрілу?
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27.10.2020 15:52 Ответить
это долго.надо просто перестать резать иностранных граждан иностранными гражданами
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27.10.2020 23:20 Ответить
У вольєр!
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27.10.2020 15:26 Ответить
Наши не лучше у себя дома.Надо вводить металлодетекторы.За любое третье преступление-пожизненное.Если раньше не нарвётся.
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27.10.2020 15:27 Ответить
Керамічні ножі не детектяться.
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27.10.2020 15:52 Ответить
куди вводить, ти пробував, сподобалось?
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27.10.2020 16:28 Ответить
Ой, а можно я буду судить судей? Общество сэкономит, т.к. даже палача не надо будет нанимать - я бы прямо в зале трибунала табледку "успокоительную" в рот запихивал, шоб не переживали шо и скоко дадут...
Спи спакойно - без тебя страна будет лучче!
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28.10.2020 10:36 Ответить
казахам следует ждать от грузин ответку...
Как и аваковским орлам.
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27.10.2020 15:30 Ответить
Визовый режим с рашкой (снг), не слышали, зачем?
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27.10.2020 16:17 Ответить
И с Казахстаном, и с Грузией.
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28.10.2020 10:56 Ответить
Менты сработали хорошо, и хорошо что украинцы к этому убийству непричастны. Теперь следствие, суд ... Грузинскую сторону хотел бы предупредить, у нас очень коррумпированные суды, знаю несколько подобных случаев, когда убийц выкупили, признали невиновными и отпустили. Если хотите правосудия, держите следствие и суд на контроле.
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27.10.2020 16:32 Ответить
Такое ощущение что последние несколько лет из казахстана к нам много кто переехал. У них там походу те же процессы что и в ЮАР после падения режима апартеида, но в рашку возвращаться не хотят ибо у нас лучше.
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27.10.2020 16:41 Ответить
Вот это шо называется - понаехали...
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27.10.2020 23:28 Ответить
Хто там знає що між ними було, може знайомі жінку не поділили, може борги, просто так таке не коїться...
А от питання цікаве - хто небудь бачив 50 європейських гелікоптерів які Аваков купив у Франції ? У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1630
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28.10.2020 09:53 Ответить
Око за око - в нормальной стране этого ублюдка б повесили, а лучше пустили на органы.

Соболезнования семье и близким.
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28.10.2020 10:33 Ответить
Все банды в гости будут к нам. Вернее, не в гости, а на постоянное место жительства. У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 5878
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28.10.2020 10:57 Ответить
 
 