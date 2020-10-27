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взятка (5957) вуз (903) Сумская область (1840) Офис Генпрокурора (2040)

Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Разоблачен и задержан один из руководителей Сумского высшего учебного заведения при получении неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, проректор одного из вузов в Сумской области требовал и получил от частного предпринимателя 5 тыс. долларов США за передачу в пользование надлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключение соответствующего договора.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора 01
Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора 02
Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора 03

Автор: Богдан Гуньковський
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нарешті зелені зловили головного казнокрада Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование хозпомещений одного из вузов Сумщины предпринимателю, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8626
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27.10.2020 16:34 Ответить
Цього можуть посадить,бо дуже жалюгідний хабар.Наше кривосуддя з таким мізером не зв"язується,не по статусу.
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27.10.2020 16:37 Ответить
Я думаю его таки посадят за демпинг. Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3490
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27.10.2020 16:41 Ответить
Блін, якийсь геноцид! Ну давайте відверто, тут є хтось, ну хоча би один??? хто би вірив, або не знав для чого вони йдуть "ректорами"?
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27.10.2020 16:46 Ответить
Пусть лучше бы те помещения стояли порожняком, да? А так хоть какая-то копийчина проректору Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8471
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27.10.2020 16:46 Ответить
ага, он кабінєтік не пошрпаний аж ніяк.
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28.10.2020 01:13 Ответить
Проректор наступного дні прийде в універ і весело буде оповідати колегам про оту взятку і,сміючись,смакувати деталі...Знівелювалось почуття встиду,а такого поняття як совість вже взагалі не існує...А я читав колись,як молода жінка ,сидячи в компаніі невзначай...пукнула...Деякий час сиділа вся червона,потім вийшла на балкон і повісилась...Правда,що дивно такі речі читати після того,як ми обрали президентом ігруна членом на піяніно...
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27.10.2020 16:47 Ответить
Педуніверситет Макаренка?
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27.10.2020 16:58 Ответить
Схоже що він свій кабінет віддав в аренду бо сидить в фуфайчині в холодному підсобному приміщенні.
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27.10.2020 17:24 Ответить
та забіг з вулиці і тут треба брать на лапу срочно. для такого роздяганням кота за хвоста не тягнуть.
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28.10.2020 01:15 Ответить
Подельник Шкарлета.
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27.10.2020 21:35 Ответить
 
 