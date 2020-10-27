Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Разоблачен и задержан один из руководителей Сумского высшего учебного заведения при получении неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, проректор одного из вузов в Сумской области требовал и получил от частного предпринимателя 5 тыс. долларов США за передачу в пользование надлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключение соответствующего договора.
Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
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