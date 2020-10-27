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Винница (702) мошенничество (1129) СБУ (18677)

Два "call-центра" в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Виннице деятельность двух нелегальных call-центров, с помощью которых со счетов банковских клиентов ежедневно похищали деньги в разной валюте в размере до 20 тыс. в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес двое местных жителей и два "представителя" других областей Украины. Злоумышленники разместили оборудование в офисных помещениях областного центра.

Операторы звонили клиентам, представляясь работниками банковских учреждений, и предлагали воспользоваться различными услугами страхования, в частности депозитами. Во время беседы они "уточняли" реквизиты банковских карт, пароли. Получив доступ к счетам граждан, злоумышленники снимали с них деньги. Среди "клиентов" call-центров были вкладчики украинских государственных и коммерческих банков, а также некоторых учреждений из постсоветского пространства.

По предварительным оценкам, нелегальный бизнес просуществовал около 5 месяцев, его обслуживанием занимались более сорока человек персонала.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, где расположены незаконные call-центры. В ходе следственных действий изъяты более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, sim-карты операторов сотовой связи, в том числе иностранных, а также другое техническое оборудование и документация, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается комплекс оперативных и следственных действий по формированию доказательной базы и привлечению организаторов, личности которых установлены, к уголовной ответственности.

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Два call-центра в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ 01
Два call-центра в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ 02
Два call-центра в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ 03
Два call-центра в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ 04
Два call-центра в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ 05
Два call-центра в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
_20 000 убитых енотов. В день! Выманивали! У клиентов банков... Боже, сколько же идиотов вокруг?! Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2002
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27.10.2020 17:25
+7
Я всяких предлагальщиков с первых фраз посылаю на 3 буквы и блокирую их номера ))
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27.10.2020 17:19
+5
Эти тоже с самыми искренними намерениями деньги выдуривали?
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27.10.2020 17:19
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Взорвать было их там - корми потом(если посадят) 40 быков и коров на зоне.
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27.10.2020 17:17 Ответить
Я всяких предлагальщиков с первых фраз посылаю на 3 буквы и блокирую их номера ))
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27.10.2020 17:19 Ответить
А я взагалі не відповідаю на чужі номери, якщо не жду дзвінка з інтернетмагазину, тощо. І блокую номер без відповіді незнайомим.
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27.10.2020 18:44 Ответить
Эти тоже с самыми искренними намерениями деньги выдуривали?
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27.10.2020 17:19 Ответить
_Ну разумеется! Они самым искренним образом стремились обворовать ближнего своего. И дальнего.
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27.10.2020 20:49 Ответить
также некоторых учреждений из постсоветского пространства.

Чего? я так и не понял это про что
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27.10.2020 17:24 Ответить
Сбербанк, ВТБ, другие банковские учреждения, которые работают/работали с клиентами - гражданами Украины.
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27.10.2020 18:47 Ответить
банки там отдельно
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28.10.2020 09:22 Ответить
_20 000 убитых енотов. В день! Выманивали! У клиентов банков... Боже, сколько же идиотов вокруг?! Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2002
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27.10.2020 17:25 Ответить
- зебилы, сэр...
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27.10.2020 17:36 Ответить
Полтора года назад выборы показали что их в Украине 73%.
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27.10.2020 17:46 Ответить
"По предварительным оценкам, нелегальный бизнес..." - Чегооо?! Вы хоть думаете и читаете что пишете?
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27.10.2020 17:38 Ответить
Вагнер до сих пор не в розыске! 7% Украины занята террористами!
Чем СБУ занята? Это работа ментов Авакова! Чем менты Авакова заняты? Ничем.
Бардак.
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27.10.2020 17:52 Ответить
Какой Вагнер? Композитор? Какой розыск - он давно умер.
Янукович в розыске. 13 лет заочно и постанова про затримання.
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28.10.2020 06:56 Ответить
А я слышал, что такие центры нацелены, в основном, на Россию. Так что, СБУ защищает наших врагов?
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27.10.2020 18:10 Ответить
Такие "центры" нацелены, в основном, и в первую очередь на личное обогащение их организаторов за счёт наших (в этом конкретном случае) не очень умных граждан: в телефонном режиме у клиентов банков выведывали коды/пароли/реквизиты карт и тупо снимали бабки со счетов.
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27.10.2020 18:45 Ответить
Такие колл-центры это побочный бизнес самих банков - их "дочерние" предприятия. Все ж очевидно - 5 месяцев грабят клиентов банков, а банки и в ус не дуют...
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27.10.2020 18:55 Ответить
Насчёт "дочерности" МФО и подобных колл - центров - всё так и выглядит. Откуда же персональные данные клиентов? А ещё что - то трусили о банковской тайне и сохранности личных данных! В Украине?..
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28.10.2020 07:05 Ответить
Люди новые (и не совсем) - темы старые.
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27.10.2020 18:49 Ответить
По еврейски работали .а может евреи там их в виннице хоть греблю гати)))
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28.10.2020 09:24 Ответить
 
 