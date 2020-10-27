Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Специалисты специализированного подразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) начали работы по подводному осмотру и гидрографических промеров в районе одного из причалов порта Южный, недавно переданного для нужд украинских ВМС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Мероприятие проводится для предварительной оценки возможных мест проведения ремонтно-строительных работ на причале.
Американская команда проводит техническое обследование сооружений с помощью локаторов бокового обзора и гидрографическое обследование участка акватории. Результатом этой работы станет подробный отчет с выводами, что нужно сделать для реконструкции и усиления причала № 29, планирования дальнейших ремонтно-восстановительных работ.
Работы по подводному обследованию гидросооружений американские специалисты проводят совместно с украинскими коллегами-водолазами. Кроме фактических результатов, совместное выполнение задач позволит военнослужащим обеих стран также обменяться практическим опытом, ознакомиться с техническим оборудованием для подводных работ, особенностями организации водолазных работ.
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Поделись своей мудростью со специалистами МВС США, ты как никак больше баз построил! Вдруг прочтут и скажут: "Срочно вызовите нам этого Игоря...без него нигуя не выйдет"
Свою базу на химзаводе не ставили бы....
В США атлантическое побережье - сплошной город.
кацапи самі будуть її охороняти (здалеку!) як Кощеєве яйце, в якому їхня смерть....
Если лепить базу с нуля, то цена будет совсем другого порядка, а стоимость самой базы далеко не первое место в себестоимости
Одесситы должны помнить, как в каком -то лохматом году (не в 2013, раньше) на ОПЗ произошла утечка аммиака, и как летели колонны автобусов эвакуировать завод и город Южный.... К счастью, обошлось....
И что это у Вас в качестве аргументов выступают жо?
И отовсюду будут торчать ракеты, направленные на кремль!
Порт не замерзает благодаря течениям.
Протоку, правда, надо расширить и углубить для крупных военных кораблей, но это - технически реализуемо.
Глубина у причала, к которому подошло судно, составляет 14,5 м, что позволит погрузить в его трюмы до 170 тыс. тонн железорудного концентрата. Всего же судно "Maxi Brazil" имеет дедвейт 260 тыс. тонн, а максимальную осадку - 19,7 м.
Many thanks to Amero-Bandera!