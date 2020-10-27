Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Специалисты специализированного подразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) начали работы по подводному осмотру и гидрографических промеров в районе одного из причалов порта Южный, недавно переданного для нужд украинских ВМС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Мероприятие проводится для предварительной оценки возможных мест проведения ремонтно-строительных работ на причале.





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Американская команда проводит техническое обследование сооружений с помощью локаторов бокового обзора и гидрографическое обследование участка акватории. Результатом этой работы станет подробный отчет с выводами, что нужно сделать для реконструкции и усиления причала № 29, планирования дальнейших ремонтно-восстановительных работ.







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Работы по подводному обследованию гидросооружений американские специалисты проводят совместно с украинскими коллегами-водолазами. Кроме фактических результатов, совместное выполнение задач позволит военнослужащим обеих стран также обменяться практическим опытом, ознакомиться с техническим оборудованием для подводных работ, особенностями организации водолазных работ.





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