Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
В конце сентября социологи опросили россиян на тему гордости и идентичности и в числе предложенных поводов для гордости оказался пункт "присоединение Крыма".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По данным исследования, 30% россиян заявили, что испытывают гордость в связи с оккупацией Крыма.
Такой же опрос проводился в 2017-м и 2018 годах. Тогда о своей гордости заявили 43% и 45% соответственно.
Опрос проведен 25-30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%.
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А карт я Вам любых насыплю, на любой вкус. Вот Меркатор, 1595 год.
Роза Анакойхер
Да если б не зеленые обезь.. тьфу, зеленые вежливые человечки, - ЭТО СДЕЛАЛИ БЫ СОЛДАТЫ НАТО!!!😂
А кто не хочет гордиться - к стенке!)))
Моральные качества русского человека - простота, терпение, стойкость
Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики
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Дух русской вольницы, свободолюбие
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https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
Как тут гордится, если нет воды напиться. Был в 1980 году в Севастополе. Воду подавали по часам.Представляю что сейчас.
Болтовнёй и ссылками на опросы мерян-моксель, землю не возвращают.
- Первый завод по производству туалетной бумаги в рулонах на территории СССР (России) появился в 1969 году в Сясьстрое.
- Туалетная бумага как таковая была изобретена в 1880-х годах британцем У. Оклоком. Первый серийный выпуск рулонной туалетной бумаги начался в 1890 году в США на бумажной фабрике Артура Скотта Scott Paper Company
Какое отношение ты имеешь к победе Пересвета над Челубеем???