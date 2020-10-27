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Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
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Цвета детской ожиданности
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
Не долго музыка играла, не долго фуем ти играл!
Нашли! Порох и порохоботьі!
НЕ перестреляли. НЕ пересажали. Но почему-то решили,что при таком сюжете ОНИ НЕ пострадают!
Sugar Sugar Video HQ
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А у коментах люди дописали:
але тіки для 300 депутатів (с)
Засуджених довічно!) (с)
Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:
- Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…
А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:
- Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...
І вирішили помінять «поводиря», що обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:
- Так де з «рай»?!!!
- Завтра…
- А сьогодні шо?!!!...
Старий поводир гірко сміється:
- А сьогодні - дорога до пекла…