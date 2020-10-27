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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На базе одного из зенитных ракетных дивизионов, выполняющий задачи в оперативно-тактическом группировке "Восток", состоялись инструкторско-методические занятия с начальниками противовоздушной обороны бригад и командирами зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов.

В ходе занятий военнослужащие тренировались выявлять и уничтожать реальные и имитированные воздушные цели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТГ "Восток". К мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты со штатными средствами поражения.

По легенде, пост визуального наблюдения выявил БПЛА противника, после чего дежурные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. В частности, мобильная огневая группа в составе двух зенитных ракетных комплексов "Оса" и расчета ЗПУ-1 выдвинулись на временные стартовые позиции. После чего радиолокационная станция ЗРК "Оса" осуществила поиск и выявление воздушной цели с ее последующим условным уничтожением.

По словам руководителя занятий, расчеты действовали профессионально и уверенно, цели, которые были поставлены - достигнуты в полном объеме. Личный состав подразделений и частей ПВО готов к выполнению задач по назначению.

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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 01
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 02
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 03
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 04
Фото: ОТУ "Схід"

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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 05
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 06
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 07
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 08
Фото: ОТУ "Схід"

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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 09
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 10
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 11
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 12
Фото: ОТУ "Схід"

Смотрите: Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
С Учетом , что в Нагорном Карабахе были Уничтожены Все Осы , - Нужно менять стратегию , а лучше менять стратегию по техническому перевооружению.
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27.10.2020 21:32
+5
Недавно наші "випадково" перехопили керування й посадили безпілотник ОБСЄ! Віддали,звісно,й вибачилис! Ось такі "тренування" були б дуже корисні!
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27.10.2020 21:41
+3
С.ка..., кому нужна эта лапша на уши ?!
*********** - нихера не видят, откуда нам увидеть беспилотники, а уж тем более им противостоять, у нас все осталось в этом деле совковое !?

Лучше займитесь соответствующими разработками или покупками !!!
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27.10.2020 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Мамадорогая, вот это техника. У ********** беспилотников ни единого шанса.
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27.10.2020 21:27 Ответить
Из пушки по комарам.
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27.10.2020 21:36 Ответить
С Учетом , что в Нагорном Карабахе были Уничтожены Все Осы , - Нужно менять стратегию , а лучше менять стратегию по техническому перевооружению.
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27.10.2020 21:32 Ответить
судя по войне в Карабахе, должен быть прорыв в развитии средств РЭБ и ПВО...а с такой техникой генералы при должностях только будут....
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27.10.2020 21:35 Ответить
Забудьте про РЕБ. Прорив якщо і буде то тільки в ПВО.
Там ще пару років і безпілотниками будуть керувати тільки нейромережі і їм срати буде на зв'язок із базою.
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27.10.2020 21:47 Ответить
Безпілотні винищувачі на часі аж просяться. 24 години автономного патрулювання в заданому квадраті, штучний інтелект та гарний курсовий кулемет, поки що цього було-б достатньо.
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27.10.2020 22:13 Ответить
Недавно наші "випадково" перехопили керування й посадили безпілотник ОБСЄ! Віддали,звісно,й вибачилис! Ось такі "тренування" були б дуже корисні!
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27.10.2020 21:41 Ответить
аааа... откуда раритет зпу-1? Как то на огромном складе в Кривом Роге стало страшно мне в 2003 году, тысячи стволов зпу-2 на полной консервации и полная тишина... Непередаваемое ощущение...И сварщик пиз...ет с оторваным носом, **...ще в крови- резал маслопроводы- и..нуло...Платочек дала))))
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27.10.2020 21:51 Ответить
Ну не такой уж раритет. Вот и видео на эту тему:

ВСУ находятся в полной боевой готовности и могут сбивать вражеские беспилотники даже небольшого размера, - Наев.
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27.10.2020 21:56 Ответить
Как то один известный хенерал носился по аэродрому Крама с двумя ЗУ-23-2 на шишарях и все пытался их типа грамотно поставить( изначально было 6 штук и стационарных и передвижных), пока грамотный зрвшник не объяснил этому идиоту, что для уничтожения одной цели над одним прикрываемым объектом с вероятностью 0,7 необходимо 8 штук ЗУ)))))
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27.10.2020 21:55 Ответить
А как с радиоэлектронной борьбой против БПЛА ? То, что демонстрируется было очень часто повержено в хлам именно с неба в Сирии и многократно повторено в Карабахе.
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27.10.2020 22:10 Ответить
Уровень ниже Армении, интересно какие будут результаты когда рашка начнёт применять орионы и тд?
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27.10.2020 22:30 Ответить
С.ка..., кому нужна эта лапша на уши ?!
*********** - нихера не видят, откуда нам увидеть беспилотники, а уж тем более им противостоять, у нас все осталось в этом деле совковое !?

Лучше займитесь соответствующими разработками или покупками !!!
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27.10.2020 22:43 Ответить
 
 