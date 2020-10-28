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В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Вооруженных Силах Украины проходит конкурс на лучшую артиллерийскую, минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую батареи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу Генерального штаба ВСУ.

В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 01
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 02

Участие в соревнованиях, которые происходят на полигоне межвидовых центра подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии, принимают 14 артиллерийских подразделений и более полутысячи военнослужащих. Это батареи от Сухопутных войск, Военно-морских сил и Десантно-штурмовой войск.

Соревнования проходят в четырех номинациях. Первая - индивидуальная - по стрельбе и управлению огнем. Во второй, специальной номинации, конкурсанты демонстрируют умения и практические навыки в работе на штатной боевой технике. Третья - спортивная номинация. Заключительная, тактическая номинация является комплексным упражнением, включая занятие, оборудование позиций и боевую стрельбу на меткость по учебным целям.

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В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 03
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 04
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 05

"Мы больше обращаем внимание на расчет данных по цели. Все математические действия пытаемся проводить в так называемом "ручном режиме", без использования микрокалькуляторов и новейших операционных систем. Поскольку, например, если противник применяет средства радиоэлектронной борьбы, то старший офицер батареи осуществить топогеодезическую привязку с помощью своего GPS-навигатора уже не сможет. Поэтому, артиллеристы должны уметь обходиться без современных гаджетов, - пояснил главный судья специальной номинации конкурса подполковник Виталий Дикой.

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В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 06
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 07
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 08
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 09
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 10

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Конкурс продлится до 30 октября. 3 ноября, в день профессионального праздника артиллеристов и ракетчиков, состоится награждение победителей соревнований. Лучшие подразделения получат как денежное вознаграждение так и переходные призы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Не скажи. Наша арта была очень и очень. Кацапов знатно кошмарила.
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28.10.2020 00:25
+3
Да-да. Именно на передке, а не в Олешковских песках.
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28.10.2020 00:06
+2
Как в старые-добрые сороковые.
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28.10.2020 00:15
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Конкурсы нужно проводить на Донбассе в арт-дуэлях с кацапо-вояками...имхо
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28.10.2020 00:03 Ответить
Да-да. Именно на передке, а не в Олешковских песках.
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28.10.2020 00:06 Ответить
не на дамбасе а на крыме.
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28.10.2020 00:15 Ответить
так вперёд, или ты из страны советов?
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28.10.2020 00:40 Ответить
Посоревнуйтесь с Азербайджанцами. Не жартую, було б цикаво....поставил бы гaллон моей знаменитой абрикосовки-перцовки "Злий Бандеривец"...на Азербайджанцев.
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28.10.2020 00:08 Ответить
Не скажи. Наша арта была очень и очень. Кацапов знатно кошмарила.
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28.10.2020 00:25 Ответить
ОК. Шо имеете поставить?
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28.10.2020 00:37 Ответить
Знатный коньячок "Аскания" или "Херсон" еще той, настоящей выдержки.
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28.10.2020 01:01 Ответить
Не покатит. Такое я сам произвоиу. Галлон моей абрикосовки-перцовки "Злий Бандеривец" , 65% против кило Сала адидас,купленного в Вiшнопиле, Черкасской,в месяц, доставка твоя.
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28.10.2020 01:10 Ответить
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 4683
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28.10.2020 01:19 Ответить
Я ему делаю скидку процентов на 40, а он еще смеется...Ну как с вами дела иметь, разбойники? ...ОК, не ваше кило, а наш паунд.....шоб Вы там мне были здоровы,грабители. В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 5150
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28.10.2020 01:30 Ответить
Найкраще сало у Василькові, тут без варіантів))
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28.10.2020 05:45 Ответить
Та я ж в Васильковi родни не маю. А Вишнопиль - то наше родово село. В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 2832
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28.10.2020 05:54 Ответить
Ага, как в песне пелось "....кабанчиков столица" )))))
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28.10.2020 08:25 Ответить
"кабанщиков". Так називають тих, хто свиньми займається.
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28.10.2020 10:47 Ответить
Как в старые-добрые сороковые.
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28.10.2020 00:15 Ответить
Только мишени надо расставлять около ростова...
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28.10.2020 00:22 Ответить
Учения это всегда гуд.но,нужно по кацпне тренится!
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28.10.2020 01:08 Ответить
А навіщо? Давайте ще проведемо конкурс на кращу бригаду ДСНС і заборонимо їм виїзджати на ліквідацію.
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28.10.2020 05:44 Ответить
Президент назвал главной задачей года урегулирование вопроса на Донбасе. Год истекает 9 декабря. Если он имеет амбиции, то должен 9 декабря объявить о своей неудаче и начать активную подготовку к возвращению Донбаса в границы, в соответствии со 102 ст. Конституции Украины, военным путём. Когда к войне готов, войны не будет.
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28.10.2020 07:17 Ответить
Странное занятие верить клоуну. Этот ЗЕбанутый приписдент еще не вышел из роли шута на корпоративах.
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28.10.2020 07:55 Ответить
Вопрос не в том - кем ты был. Вопрос - кто ты есть. Если есть капля самоуважения, надо пытаться отвечать за свои слова.
Задача журналистов - напоминать про обещания. Ибо мне это невозможно сделать.
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28.10.2020 08:28 Ответить
Учения для армии - это правильно. Жаль только, что целями для них является не москва. Ну ничего, будет и это. Со временем, мы подождем.
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28.10.2020 07:53 Ответить
Після Байрактарів це нагадує конкурс стрільби з гладкоствольної фузеї на запорізький Січі епохи Байди Вишневецького. Коли жодна оборонна програма не виконана це просто смішно дивитись. ******* війна це високоточна зброя з електронікою супутниками літальними апаратами ракетами і т.д. А унас флот з гумових перезвативів і артсистеми епохи Другої світової війни, правда чомусь з мінометом "молот" так і не показали змагання.
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28.10.2020 08:40 Ответить
Не надо Зрады! Есть еще управляемые артиллерийские снаряды...но ими шмалять просто так очень дорого (хлоп...и 200 000грн. полетело по полевым мышам).
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28.10.2020 09:01 Ответить
 
 