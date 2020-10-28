В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

В Вооруженных Силах Украины проходит конкурс на лучшую артиллерийскую, минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую батареи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу Генерального штаба ВСУ.





Участие в соревнованиях, которые происходят на полигоне межвидовых центра подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии, принимают 14 артиллерийских подразделений и более полутысячи военнослужащих. Это батареи от Сухопутных войск, Военно-морских сил и Десантно-штурмовой войск.

Соревнования проходят в четырех номинациях. Первая - индивидуальная - по стрельбе и управлению огнем. Во второй, специальной номинации, конкурсанты демонстрируют умения и практические навыки в работе на штатной боевой технике. Третья - спортивная номинация. Заключительная, тактическая номинация является комплексным упражнением, включая занятие, оборудование позиций и боевую стрельбу на меткость по учебным целям.

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"Мы больше обращаем внимание на расчет данных по цели. Все математические действия пытаемся проводить в так называемом "ручном режиме", без использования микрокалькуляторов и новейших операционных систем. Поскольку, например, если противник применяет средства радиоэлектронной борьбы, то старший офицер батареи осуществить топогеодезическую привязку с помощью своего GPS-навигатора уже не сможет. Поэтому, артиллеристы должны уметь обходиться без современных гаджетов, - пояснил главный судья специальной номинации конкурса подполковник Виталий Дикой.

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Конкурс продлится до 30 октября. 3 ноября, в день профессионального праздника артиллеристов и ракетчиков, состоится награждение победителей соревнований. Лучшие подразделения получат как денежное вознаграждение так и переходные призы.