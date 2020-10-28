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Одесса (7378) Одесская область (3105) рынок (531) СБУ (18677)

Попытка самосожжения и блокада спецназа: на "7-м километре" под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Серьезный конфликт вспыхнул вечером 27 октября на одесском промтоварном рынке "Седьмой километр".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", представители турецкой общины заблокировали там оперативников СБУ и бойцов спецназа "Альфа", которые пытались вывезти товар (ткани), принадлежащий их соотечественнику.

"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но сотрудников СБУ с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка", - рассказал очевидец происходящего.

По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.

Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 01

В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком (не турок), торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР. Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. Последний не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Как отмечает издание, "ранее этого человека неоднократно прессовали разные "органы", и он полагает, что речь идет о заказе".

После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла скорая.

Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 02

Собравшиеся члены общины требовали оставить товар на территории рынка и были согласны на передачу его на ответственное хранение. Они опасались, что если ткани вывезут, товар просто "растворится".

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция открыла еще два уголовных производства по факту погрома со стрельбой на рынке "7-й километр" на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет издание, "Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали.

Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 03

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент сотрудники спецслужбы заявили, что согласны выполнить требования и начали вроде как выгружать товар. А когда оппоненты расслабились, они запрыгнули в машины, а спецназ оттолкал авто, которыми были заблокированы ворота, попутно избив всех, кто пытался оказать сопротивление.

На месте присутствовали не только турки, но и другие предприниматели. 

Часть сотрудников СБУ осталась и работали на Базовой улице, изымая товар, они действовали по процедуре и составляли описи. 

Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 04

"Около двух часов ночи со складов на Базовой улице, 3 силовика вывезли еще одну большую синюю фуру с товаром предпринимателей. Бизнесмены намерены подавать в суд, готовятся все документы и, возможно, протесты будут продолжаться", - пишет издание.

Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 05
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 06
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 07
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 08
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 09
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 10
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 11
Попытка самосожжения и блокада спецназа: на 7-м километре под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ 12
Фото: Думская
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Топ комментарии
+50
вот если бы спецназ СБУ также ретиво шмонал судей Конституционного суда и Каломойского, тогда б польза стране от этого спИцназа была..
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28.10.2020 08:42
+29
Для дебилов. С неуплатой налогов сражается налоговая инспекция, а не Войсково морской флот Великой Украины! А аборты все-таки должен делать гинеколог, а не шахтер из Горловки...
А это называется ссученый беспредел на зоне...
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28.10.2020 08:53
+26
Навіщо сбушникам тканина турка?
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28.10.2020 08:37
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Страница 2 из 2
оперативников СБУ и бойцов спецназа "Альфа", которые пытались вывезти товар / СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом - Зеленский .20.06.19.А шпионы и диверсанты везде -отвечает ему находчиво Баканов.СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове.20.03.20
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28.10.2020 09:00 Ответить
в Украине больше некому следить за налогоплатильщиками, кроме сбу? нет налоговой, нет полиции, некому производить изъятие по решению суда?
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28.10.2020 09:01 Ответить
Так до суда надо довести)))) А там уже свой корм..ну очень большой))))
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28.10.2020 18:16 Ответить
Читаешь комменты и офигиваешь, ПОЦриоты на стороне люлякебабов)), они же не признали Крым российским. Ну во-первых, не признали потому, что давно считают Крым своим и татары с огроменным удовольствием пошли бы под турков. Во-вторых, представляю как украинские торгаши так бы забурели в Турции, еще бы и против спецназа поперли, а сами турки поддержали бы в такой ситуации украинцев. Дааа, холуи они во всем холуи Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 2710
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28.10.2020 09:01 Ответить
Ти навіть не "холлуИ".Ти-русккай провокатор.
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28.10.2020 23:42 Ответить
СБУ страдает хернёй и лезет в чьи-то заказные разборки: уровень государственного мышления Баканова
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28.10.2020 09:01 Ответить
Евреи решили турок щемить .зря эти молчать не будут
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28.10.2020 09:03 Ответить
Турецьки тканини- це загроза національній безпеці країни, всю цю кодлу да в окопи, і замовника, туди де більше стріляють, зброї не давати щоб у відповіть не стрельнули, мораторій.....
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28.10.2020 09:04 Ответить
выслать в турцию первым пароходом с чумаданами
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28.10.2020 09:06 Ответить
Турки вам это не какие-нибудь грузины.
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28.10.2020 09:08 Ответить
Да, грузинська мафія по всій Європі, а про турецьку не чути.
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28.10.2020 21:40 Ответить
А куди тоді Ахьмєдьянавіхь вивозити?
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28.10.2020 23:41 Ответить
Всі побачили "рівень" фееСБ(ук)шної сволоти, оцінили "безпеку" яку вони несуть державі? Рівень здирників і шахраїв, рівень вимагачів, рівень корупціонерів - і несуть фСБ(у)шники ажніяк не безпеку, вони становлять НЕбезпеку! Чи ви гадаєте що масова зрада цих покидьків це є випадковість?
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28.10.2020 09:06 Ответить
Эрдоган введи. В конце концов эта земля когда-то принадлежала туркам.
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28.10.2020 09:06 Ответить
В принципі так, велика частина Кацапстану колись належала туркам. Треба віддавати.
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28.10.2020 09:08 Ответить
насчет Кацапстана не знаю, но юг Украины (Одесская область, Херсонская область) точно бывшая турецкая территория, которую Суворов отвоевал. И мусульман там много. Как свистнут Эрдогану и Катару - мало не покажется. В Херсонской области построят мечети за средства крымскотатарской диаспоры Турции
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28.10.2020 21:38 Ответить
А до того належала грекам, а після греків римлянам...
Хай турки спершу своєї черги дочекаються.
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28.10.2020 09:50 Ответить
сравнил христиан и мусульман. Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 4902
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28.10.2020 21:39 Ответить
Да когда же вам уже "повводят" всем? А, шершни? Вот петушни развелось...
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28.10.2020 12:30 Ответить
а ведь может...
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28.10.2020 21:33 Ответить
Як зазвичай, СБУ і тканини цього разу.
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28.10.2020 09:09 Ответить
Это необычно. Базары - новое стратегическое направление работы по обеспечению государственной безопасности Украины. Обычно (для "Альфы") - "работа" по борделям.
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28.10.2020 12:33 Ответить
Хлопцям із сбу пілататись потрібно,для слідства достатьньо отломбувати склад або магазин. до цього були вятнамці тепер турки, грошей не хватае на все шо хочиця зброя в руках є,влада теж.
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28.10.2020 09:10 Ответить
туркам пора вызывать подкрепления и разбомбить фсбшных сбушников
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28.10.2020 09:14 Ответить
Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 756
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28.10.2020 21:40 Ответить
в Росії недавно трапився арешт групи спецназу ФСБ, які систематично проводили законні обшуки за рішенням суду. Щоб виносити непомітно гроші з обшуку, вони виготовили імітатори броньованих пластин броніків і в них виносили гроші. І так само в ухвали судів були вписані додаткові фірми та адреси. А взяли .їх на викраденні грошей з банку - обнальщика. І наші такі самі, схема працює давно, з часів Л.І. Брежнева Там лише міняються персони з однієї та другої сторони. На турків прилетіло замовлення від особи, яка сидить на галантерії і яку "помилував" Зеленський.
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28.10.2020 09:16 Ответить
То есть, люди новые - темы старые.
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28.10.2020 12:49 Ответить
Коротше , товар в підприємця хоч з жертвами і потерпілими , але таки вдалося вкрасти . Залишилось тільки поділити між суддями , бандитами і силовиками . Слава Україні !!!
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28.10.2020 09:20 Ответить
Турецкие друзья Украины будут разочарованы. Все выглядит как попытка ограбления. Нарвались на турков, а если бы это были какие-нибудь молдаване?
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28.10.2020 09:22 Ответить
какие такие "турецкие друзья"?
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28.10.2020 09:57 Ответить
ну как же. тут же за турок рубахи рвут Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 4823
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28.10.2020 21:41 Ответить
а если напомнить что Турция купила у Раши С-400 вместо американских Пэтриотов, на сотни миллионов долларов, то у рвущих рубаху начинают рваться пуканы.
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29.10.2020 09:54 Ответить
Может из этого тюля маскхалаты шили для террористов?
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28.10.2020 09:34 Ответить
И к чему это? Мало Кадырова что ли? Теперь придётся извиняться и перед Эрдоганом.
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28.10.2020 09:41 Ответить
Турки не применяли Байрактары? Не объявляли Одессу исконно турецким Нагорным Карабахом?
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28.10.2020 09:44 Ответить
не наводи их на эту мысль
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28.10.2020 21:42 Ответить
Схоже гебні за горіхи вже морду б'ють то, вони почали тканину у базарних торбити.
Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 8983
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28.10.2020 09:51 Ответить
Зеленский должен прекратить кошмарить бизнес!
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28.10.2020 09:52 Ответить
А як тоді жити любим друзям? Хіба для того вони допомагали йому у владу пройти?
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28.10.2020 09:53 Ответить
ну что ты сделаешь, одним словом тюльки
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28.10.2020 09:53 Ответить
Маладцы зеле-барыжники !!!!! Браво !!!!!Время тикает, скоро вам и Господь-Бог не поможет !!!!
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28.10.2020 10:06 Ответить
Служба Бязи Украины
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28.10.2020 10:09 Ответить
Служба Бязи : вот это чувство юмора! Респект, ув. Медведефф.
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29.10.2020 04:58 Ответить
Альфа забрала у торговцев пару рулонов тюля, и не смогла убежать!? Что еще нужно знать про нашу всласть и про стану в целом...
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28.10.2020 10:09 Ответить
Если извиниться перед Эрдоганом может отпустят. Горе-спецслужбы.
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28.10.2020 10:18 Ответить
почему? смогла. написано, что убежали. вместе с тюлем Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 7932 хлопцы не промах
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28.10.2020 21:43 Ответить
Ну хоть так.
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28.10.2020 22:33 Ответить
Служба Бабла Украины. Позор и презрение такой "службе"!
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28.10.2020 10:17 Ответить
ЦЕ ВЖЕ СОРОМ ПОВНИЙ - СПЕЦНАЗ ЯК ВАНТАЖНИКИ І РЕКЕТИРИ ПРЕСУЮТЬ БІЗНЕС Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 5659
І ЧОМУ ЦЕ ІНВЕСТОРИ НЕ ЙДУТЬ В УКРАЇНУ ?? Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 9589

ПОЗОР.
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28.10.2020 10:17 Ответить
а зачем нам инвесторы, которые не платят налоги?
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28.10.2020 21:44 Ответить
А ти там роздуплився чи х*рню пореш у дуеті з владою і чиновниками які дербанять майно бізнеса ?
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28.10.2020 22:08 Ответить
Выполнять решение суда обязаны судебные исполнители и днем.

СБУ и Альфа, под покровом ночи ... Торговля тюлем приравнялась к терроризму угрожающему безопасности страны ?
100% - рекет.
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28.10.2020 10:30 Ответить
При ЗЕ-лейтенанате Баканове СБУ стремится к тому, чтоб стать коммерческой организацией, направленной на получение прибыли за счет применения опогоненного и официально вооруженного рэкета.
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28.10.2020 10:36 Ответить
СБУ стало коммерческой организацией еще при Кучме.
Посмотрите на каких автомобилях ездят, на их загородные дома ...
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28.10.2020 10:58 Ответить
Як я недавно дізнався він вже генерал-лейтенант. Така карколомна кр'єра за рік.
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29.10.2020 08:18 Ответить
ти хоч розумієш про, що ти пишеш, чи тако аби щось перднути?
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28.10.2020 11:23 Ответить
Может это для любителей понюхать.
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28.10.2020 11:44 Ответить
"Альфа", сдайоцца мине, антитеррористическое подразделение СБУ, а не конфискатор ширпотреба! Почему этим не занимается налоговая и ее специальная полиция?
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28.10.2020 10:33 Ответить
а у налоговой есть оружие?
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28.10.2020 21:45 Ответить
Страна без будущего. Воевать некому а грабить быдла в погонах полно. Позорище !
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28.10.2020 10:42 Ответить
почему некому? полно ветеранов у нас
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28.10.2020 21:46 Ответить
Если клоун еще останется хотя бы год при власти страна Украина исчезнет. Кто захочет воевать за такую власть ? Все кто может итак бегут в другие страны.
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28.10.2020 10:45 Ответить
Если бы не короновирус то еще больше бы убежало из этой страны где нет ни справедливости ни будущего.
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28.10.2020 10:48 Ответить
Победа!!!! Спецназ СБУ победил шмоточников. А на фронте непочатый край работы. И СБУ насрать на фронт и на врагов - главное бизнес.
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28.10.2020 11:22 Ответить
Налоги платить нужно, что бы ДФС с СБУ товар не изымали.
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28.10.2020 12:46 Ответить
голос разума
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28.10.2020 21:47 Ответить
Налоговая проводит расследование и дает срок уплаты налогов, до 31 числаю Если 1-го нет зачисления то СБУ кладет турков мордой вниз вместе с друзьями-китайцамию Изымает товар и могут депортировать, что бы в тюрьме не кормить.
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28.10.2020 12:53 Ответить
Пополнению бюджета и силовая помощь налоговой это одна их функций СБУ. Потому все правильно. По классификации это иностранцы уклоняющиеся от уплаты налогов. Может для кого-то это и люди)
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28.10.2020 12:56 Ответить
Порядок иначе не наведешь, платить налоги добровольно никто не желает... такая практика к злосным неплательщикам должна быть повсеместно.
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28.10.2020 13:04 Ответить
Сомневаюсь ,что это из-за налогов государству. Скорее башлять какому сбушному шишке не захотели. Достаточно посмотреть на каких машинах и в каких хатынках живут СБУшные начальники.
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28.10.2020 16:08 Ответить
сомнения, это конспирология... для подобной конспирологии нет оснований. или факты в студию.
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28.10.2020 18:43 Ответить
А крику-то сколько.. Об чём крик? Спецназ СБУ провёл операцию по аресту огромной партии товаров на торговой базе мафиозной структуры турок и китайцев, бесконтрольно ввозящих огромные объёмы товара и ни хрена не платящих налоги в казну Украины. Что плохого в такой операции спецслужбы против иностранной мафиозной банды? Почему операцию провел спецназ СБУ? Ответ простой: во избежание утечки информации, чтобы контрабандисты не узнали: ибо в Одессе налоговая и таможенная служба - это платные агенты мафии.

Например, если бы в США спецназ ФБР накрыл бы огромную базу контрабандного товара, созданную мексиканскими мафиозными структурами, это означало бы, что ФБР рекетиры и продажные коррупционеры?
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29.10.2020 05:12 Ответить
Турки с китайцами будут деньги из Украины выводить, продавая украинцам, обходя налоги а врачи будут зарплату не получать рискуя заразиться коронавирусом. Налоговая и СБУ плохая? Там может нам бюджет вообще не нужен и не наказывать никого и пенсии платить не нужно. Давайте Турков любить будем, если налоговая не нравится. Зачем старикам пенсия...
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28.10.2020 13:11 Ответить
Респект коллеге Сержу: голос разума в потоке истеричных воплей зрадофилов-"всё пропало"-Украина погибла.
Не торопитесь хоронить Украину, плакальщики профессиональные. Она вас всех зрадофилов-катастрофистов сто раз переживёт и будет каждый год весело смеяться и песни петь на Сорочинской ярмарке...
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29.10.2020 05:17 Ответить
И тебе здоровья!
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29.10.2020 21:31 Ответить
Всех торгашей и рыночных барыг , со всей Украины, нужно притянуть к порядку и уплате всех налогов!! Хватит грабить народ Украины!! 30 лет грабили , а налоги не платили!! А теперь ходят и клянчат себе пенсию или покупают себе липовый стаж , за огромные взятки!!!! Долой рыночных барыг!!
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28.10.2020 13:19 Ответить
Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 9180
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28.10.2020 21:49 Ответить
"туди потрапив виходець із Турецької Республіки. Останній не має жодного стосунку до Китаю і реалізує тільки турецькі тканини."
Джерело: https://censor.net/ua/p3227495
Ось і суть ! В Карабахі айзербайджанці (під чутким керівництвом турок) мочать московитів. Туреччина співпрацює з Україною у виготовленні ударних безпілотників!!
Ці безпілотники в серійному виробництві в корені міняють парадигму ведення війни! (танки, ЗРК, піхота... все в хлам! Дивітся події в Лівії і в Карабаху)
Тепер здогадайтесь самі, чого туди потрапив турок (якось незрозуміло!!!) і це сколихнуло конфлікт з громадою і відгукнеться в подальшому.
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28.10.2020 19:26 Ответить
У меня как то больше родственников в налоговой, чем в Турции. Потому пойди и выйди замуж за обиженного турка.)) Можешь булки вазелином намазать)))
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28.10.2020 20:59 Ответить
Часом не твій родич?
Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 8884
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29.10.2020 06:52 Ответить
Когда украинскую фотомодель избили в Турции, вся Украина писала, что сама виновата и ей так и надо а когда за неуплату налогов китацев и турком взяли то жалеют турков. Что за народ. И жалко и зло берет.
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28.10.2020 21:25 Ответить
а мне не жалко. Они точно также не платят налоги. и никогда не платили. Но при этом считают себя патриотами и требуют бабла от украинских налогоплдательщиков.
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28.10.2020 21:50 Ответить
но вообще-то налоги все должны платить. Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ - Цензор.НЕТ 403
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28.10.2020 21:51 Ответить
Если бы эта сцыкливая СБУшная Алфа была такой смелой на передовой! Так нет же! Они смелые с безоружными и неорганизованными гражданами Украины, которые за свои деньги содержат этих опричников! Отправить всю Альфу на передовую, пусть там доказывают свою крутость, а не выполняя заказухи ментов!
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28.10.2020 22:27 Ответить
Это вам не расейка - быковать тут...
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28.10.2020 23:13 Ответить
Обнищало наше дворянство с ювелирных магазинов при пете аж до тряпок опустилось с зелей. Сегодня бакановских по морде бьют завтря с байрактаров по голове получат. Это не служба безпеки а какие то дети лейтенанта баканова.
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29.10.2020 08:01 Ответить
У жены украли телефон в магазине прямо перед камерами наблюдения
надо обратиться в СБУ
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29.10.2020 08:07 Ответить
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