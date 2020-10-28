Попытка самосожжения и блокада спецназа: на "7-м километре" под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Серьезный конфликт вспыхнул вечером 27 октября на одесском промтоварном рынке "Седьмой километр".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", представители турецкой общины заблокировали там оперативников СБУ и бойцов спецназа "Альфа", которые пытались вывезти товар (ткани), принадлежащий их соотечественнику.
"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но сотрудников СБУ с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка", - рассказал очевидец происходящего.
По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.
В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком (не турок), торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР. Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. Последний не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Как отмечает издание, "ранее этого человека неоднократно прессовали разные "органы", и он полагает, что речь идет о заказе".
После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла скорая.
Собравшиеся члены общины требовали оставить товар на территории рынка и были согласны на передачу его на ответственное хранение. Они опасались, что если ткани вывезут, товар просто "растворится".
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Как пишет издание, "Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали.
Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент сотрудники спецслужбы заявили, что согласны выполнить требования и начали вроде как выгружать товар. А когда оппоненты расслабились, они запрыгнули в машины, а спецназ оттолкал авто, которыми были заблокированы ворота, попутно избив всех, кто пытался оказать сопротивление.
На месте присутствовали не только турки, но и другие предприниматели.
Часть сотрудников СБУ осталась и работали на Базовой улице, изымая товар, они действовали по процедуре и составляли описи.
"Около двух часов ночи со складов на Базовой улице, 3 силовика вывезли еще одну большую синюю фуру с товаром предпринимателей. Бизнесмены намерены подавать в суд, готовятся все документы и, возможно, протесты будут продолжаться", - пишет издание.
Пожалуйста, подождите...
Хай турки спершу своєї черги дочекаються.
І ЧОМУ ЦЕ ІНВЕСТОРИ НЕ ЙДУТЬ В УКРАЇНУ ??
ПОЗОР.
СБУ и Альфа, под покровом ночи ... Торговля тюлем приравнялась к терроризму угрожающему безопасности страны ?
100% - рекет.
Посмотрите на каких автомобилях ездят, на их загородные дома ...
Например, если бы в США спецназ ФБР накрыл бы огромную базу контрабандного товара, созданную мексиканскими мафиозными структурами, это означало бы, что ФБР рекетиры и продажные коррупционеры?
Не торопитесь хоронить Украину, плакальщики профессиональные. Она вас всех зрадофилов-катастрофистов сто раз переживёт и будет каждый год весело смеяться и песни петь на Сорочинской ярмарке...
Джерело: https://censor.net/ua/p3227495
Ось і суть ! В Карабахі айзербайджанці (під чутким керівництвом турок) мочать московитів. Туреччина співпрацює з Україною у виготовленні ударних безпілотників!!
Ці безпілотники в серійному виробництві в корені міняють парадигму ведення війни! (танки, ЗРК, піхота... все в хлам! Дивітся події в Лівії і в Карабаху)
Тепер здогадайтесь самі, чого туди потрапив турок (якось незрозуміло!!!) і це сколихнуло конфлікт з громадою і відгукнеться в подальшому.
надо обратиться в СБУ