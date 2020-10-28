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В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
ДТП произошло сегодня, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля Ауди, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.
Топ комментарии
+15 Підлога Маккартні
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+8 Вася Шевченко f77d76ba
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Не бачу на цілому відбійнику з іншої сторони дороги "Пристрій амортизаційний -встановлений перед торцем огородження пристрій, який у разі наїзду забезпечує пом'якшення удару та зменшення пошкоджень транспортного засобу." Саме це і стало причиною смерті водія та пасажирів!
5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Огородження повинне забезпечити стримування транспортних засобів з допустимими ваговими параметрами, які рухаючись проїзною частиною дороги з дозволеною швидкістю змінили напрямок руху.
5.2 Під час контакту з огородженням транспортний засіб не повинен:перевертатись через огородження;переміщатися в бік небезпечної зони понад 0,6 м, якщо це не обумовлено окремо цим стандартом;отримувати проникнення матеріалу огородження до салону транспортного засобу.
5.3 Конструкція огородження та фактура його вертикальної (робочої) поверхні повинна бути однорідною та максимально гладкою. Під час контакту транспортного засобу вона повинна забезпечувати мінімальний коефіцієнт поздовжнього ковзання, максимальні інерційні перевантаження транспортного засобу у центрі його мас, величиною не більше 1,4·9,81 м/с2 (або загального індексу інерційного перевантаження ASI 1,4). Інерційні перевантаження водія і пасажирів при цьому не повинні бути більше 1,0·9,81 м/с2 (9,81 м/с2 - прискорення вільного падіння).
5.4 Взаємодія транспортного засобу з огородженням повинна завершитись його зупинкою або виїздом у бік смуги руху під кутом до огородження та із швидкістю, які менше ніж під час первинного контакту.
5.5 Під час контакту з транспортним засобом огородження не повинне нахилятись, відриватись, руйнуватись, огородження СМБ, крім того, переміщатись у бік, огородження СДБ, СДПта СМЦ - переміщатись (зсовуватись) у бік на відстань понад 0,1 м, огородження ТБ - 0,6 м.
Испытания ограждений.
ГОСТ 31994-2013. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования
действующий Стандарт распространяется на дорожные удерживающие боковые ограждения, располагаемые сбоку от проезжей части автомобильной дороги, на мостовом сооружении и разделительной полосе, и устанавливает к ним общие технические требования
від України підписано Мінекономрозвитку
2. майже всі дсту - калька з союзних гостів.
це по формі.
а по суті - якби не зруйнувалась конструкція огородження, пошкодження автомобіля були б ще більшими і було б п'ять трупів відразу. енергія удару має гаситися деформацією і розривом певних елементів конструкції. та й сама конструкція металевої колесовідбійної смуги не розрахована на стримування удару з боку кріплення
відбійник монтувався згідно діючих стандартів.
- Я що, швидко їхав?!...
- Ні, Ви надто низько летіли...
все там зроблено правильно.
якби той хлопчина заснув і в'їхав у дерево, винне було б дерево
Результат налицо. Ибо каждый второй водитель считает что его **** лоб - крепче стального ограждения. Какова же будет разочаровашка, когда пусть и поздно но придет понимание что это на самом деле не так.