В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

ДТП произошло сегодня, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля Ауди, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Также читайте: На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО





