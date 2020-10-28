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В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. На месте работает полиция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.
"28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
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+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.10.2020 09:43
+6 Сергей Марикуца
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Зачем уголь в вагонах сверху известью поливают?
Воровство на ж.д очень развито. Когда вагоны с углём массово не провешивали благодаря белому слою извести видно было воровство угля из вагона.
Це знак клоуну з Кривого Рогу
А вугілля мабуть з Рашки, які накалупали "угольній щвейцарії" донбасянські Умпа - Лумпи
Это такое качества пути.