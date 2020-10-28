В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения. ФОТО

В Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. На месте работает полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

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