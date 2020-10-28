Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Президент Украины Владимир Зеленский в день 76-й годовщины изгнания нацистских захватчиков из Украины почтил память погибших во второй мировой войне.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и наивысшим почтением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Зеленский, .
От имени президента был установлен венок на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь написал в соцсети Twitter: "Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни освободил Украину от фашистских войск. Герои того времени без колебаний встали на защиту будущего своей страны. Мы кланяемся всем, кто освободил родную землю от врага, и гордимся их героизмом и стойкостью!".
Пожалуйста, подождите...
Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
Його виборюють.
От і дивіться, чи варто позбуватись кацапського впливу, а не влаштовувати мирні стосунки з кацапстаном.
Ты шо, вставать в 5 утра? Та не...пусть Ленка сьездит
Жертвам расстрела в Бабьем Яру передал,а тут забыл.
Надо снимать для них,пока раша денюшку дает.
Зюзя этого не понимает?
что написали - то и озвучил...
Там же всі свої.
Вот такое говно во власти совковое. Калька просто от всяких зюгановых. Мало того шо тупое быдло, так еще и почитатель мясников сралина-жукова и прочих.
Так мона и за голландцев высрать - изгнание тюльпанников, а чо - было с 2 полка воинов, не?
Я понимаю что существует российская калька про 9 мая и победобесие, но многие реально воевали против нацистких и фашистких в том числе войск Оси, не за то чтоб на них потом насмехались - некрасиво как то. И немцы были реально жесткие, если до оккупации Киева в нем жило порядка 900 тыс чел то в 1943 уже порядка 180 тыс.
"Тоді Україна, ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ, а разом з ним в тому числі і мир".
Вочевидь в Запоріжжі в татусевому анаверситеті на юридичному факультеті про ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ ЦЕМУ ПРИ3.14ЗДНЮ НЕ РОЗПОВІДАЛИ І ЩО ЦЕ ТАКЕ ВОНО НЕ ЗНАЄ, бо нелох. Треба буде пояснити при нагоді.
Скорее сами под лаптем окажемся,и опять их на своем горбу тащить в цивилизацию.
Дальше надеюсь знаете.
А как же режим прекращения огня и одностороннее разведение сторон?
До Тихого океана можно было десятилетиями войска отводить, не нарушая мирные договоренности, а они взяли и, не смотря на усталость от войны, победили сильнейшую армию Мира.