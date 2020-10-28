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Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в день 76-й годовщины изгнания нацистских захватчиков из Украины почтил память погибших во второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и наивысшим почтением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Зеленский, .

От имени президента был установлен венок на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве.

Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить 01

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь написал в соцсети Twitter: "Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни освободил Украину от фашистских войск. Герои того времени без колебаний встали на защиту будущего своей страны. Мы кланяемся всем, кто освободил родную землю от врага, и гордимся их героизмом и стойкостью!".
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Топ комментарии
+21
Дятел зеленожопый, украинцы заплатили высокую цену за победу над нацизмом, а не за мир любой ценой, как ты, чмо
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28.10.2020 09:49
+16
Мир не зберігають.
Його виборюють. Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 440
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28.10.2020 09:47
+16
Гитлер как то не додумался морить немцев голодом(умышленно)
Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
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28.10.2020 09:56
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А кто хуже: нацисты или сталинисты? Сралин, то больше украинцев ушатал чем Гитляр Зеленский в 76 годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 8136 Зеленский в 76 годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 3460
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28.10.2020 09:46 Ответить
Гитлер как то не додумался морить немцев голодом(умышленно)
Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
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28.10.2020 09:56 Ответить
У моей пробабушки, когда стояли немцы, обычные солдатики из Вермахта, то был порядок, брали чисто пожрать. Никого не обижали. Зато когда пришла чирвоная армия, то пробабку сразу же попытались снасильничать...
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28.10.2020 10:00 Ответить
Зеленський пам'ятає як закінчилась Друга світова війна? Чи були там припинення вогню та Мінські угоди?
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28.10.2020 10:15 Ответить
Брат моєї прабаби Яків воював в 41-му під Києвом, потім, як і всі, плюнув на Сталіна і просто повернувся в село. Німці його не чіпали, як і решту. Він навіть ходив в Золотоношу, намагався у них вибити повернення батькового млина, проте різко передумав, коли побачив, як вони били когось із своїх (як, почув, так і розказую, самому не зрозуміло...) Служити в поліції навідріз відмовився. Осінню 43-го року повернулись совєти і знову забрали його в армію, як і усіх з села, кого змогли знайти, і кинули на Букрин. Там німці перебили майже усіх наших сільських, крім діда Якова і ще кількох. Він мав значок "ворошиловський стрілок", але не зміг влучити в німецького офіцера кілька раз підряд зблизька, сміявся, що в гарячці бою планку прицілу запихнув на максимальну дистанцію ведення вогню і тому німець від пострілів весь час пригинався. Ну діду не дали тоді розібратись з цим - куля прилетіла в плече. Таким чином він попав в госпіталь, причому саме в наше село. Так от, вдома йому прийшлось через вікно тікати зі СВОЄЇ хати від якогось совєцького офіцерика, який був намагався підбивати клинки до його жінки (сюр якийсь - не коханець через вікно тікає, а хазяїн, який нєвоврєма повернувся... ну, в кого наган, той і сильніший) Після одужання дід довго воював, отримав багато нагород, навіть пересікався з хлопцями з УПА, проте не вистачило сміливості до них приєднатись (жінка, діти вдома - так він говорив їм, коли просили приєднатись)
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28.10.2020 10:22 Ответить
Да потому и была графа про родственников в оккупации - совки(главари) знали правду то.
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28.10.2020 10:41 Ответить
Горск..этогде сейчас линия разграничения в войну несколько раз переходил из рук в руки..так бабушка рассказывала что что когда бои шли то уходили все в лес за город и с ужасом ждали возвращения красной армии ..так как это опять голод..грабежи... все растащат и заберут!При немцах мою мать годовалую в госпитале немецком от пневмонии вылечили...
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28.10.2020 11:05 Ответить
Мир не зберігають.
Його виборюють. Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 440
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28.10.2020 09:47 Ответить
Дятел зеленожопый, украинцы заплатили высокую цену за победу над нацизмом, а не за мир любой ценой, как ты, чмо
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28.10.2020 09:49 Ответить
Сейчас платят за борьбу с росейским неофашизмом.
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28.10.2020 10:37 Ответить
Насправді ЗЕ мав би згадати чим обернувся для українців мир при сов'єтах - гулагом, розстрілами, економічною відсталістю.
От і дивіться, чи варто позбуватись кацапського впливу, а не влаштовувати мирні стосунки з кацапстаном.
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28.10.2020 09:49 Ответить
судя по пейзажу, освещению и переводу часов - венок оно приволокло часов в 7. пока нет никого.
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28.10.2020 09:50 Ответить
он перебежками . пока ни кто не видит Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 7112
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28.10.2020 09:52 Ответить
та его там и не было!
Ты шо, вставать в 5 утра? Та не...пусть Ленка сьездит
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28.10.2020 10:17 Ответить
ну или водиле дать команду по вайберу "заедь в цветочный, выбири чо нибудь не дарагое и завези к памятнику. за мной как обычно к одиннадцати заедешь"
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28.10.2020 10:18 Ответить
там написано от его имени оно даже не соизволило лично Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 5977
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28.10.2020 11:31 Ответить
Скоро и тебя погонят, зелебобский клоун Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 3950
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28.10.2020 09:50 Ответить
Зелька тупой . ему не дошло . там последовательность была такая . сперва освободили а потом наступил мир . не наоборот Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 5620
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28.10.2020 09:51 Ответить
Нам бы от тебя сохраниться и от твоих соратников.
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28.10.2020 09:51 Ответить
Согласен, пусть дети и внуки отвоевывают земли, мы отсидимся...
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28.10.2020 09:51 Ответить
В 1991 году тоже Украина положила начало освобождения государства от московских оккупантов и Расия автоматически получила название Московия,потому, что без Украины на Расию не тянет Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 3133
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28.10.2020 09:53 Ответить
А что,Зеля даже не передал привет погибшим то рук нацистских захватчиков?
Жертвам расстрела в Бабьем Яру передал,а тут забыл. Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 775
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28.10.2020 09:53 Ответить
Разные люди,разные государства,никто не запрещает украинцам управлять своим государством.
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28.10.2020 10:13 Ответить
Тьі такие измьішлизмьі расеянам рассказьівай.
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28.10.2020 10:31 Ответить
Ватные люди ватные мнения и я всё рассказываю для нарида Украины,который трётся на этом ресурсе. Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 4930
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28.10.2020 14:58 Ответить
Он даже погибших от росийских захватчиков збьіл! Некогда!
Надо снимать для них,пока раша денюшку дает.
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28.10.2020 10:33 Ответить
Нацистов ИЗГНАЛИ, и только после этого наступил мир.
Зюзя этого не понимает?
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28.10.2020 09:53 Ответить
он об этом даже не думает
что написали - то и озвучил...
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28.10.2020 09:57 Ответить
да ничего он не озвучил. я знаю как это работает. есть хороший знакомый далеко не последний человек во власти в городе. у него есть страница в мордокниге и твитере. ведет не он. нанята девочка которая за относительно небольшие деньги печатает текст сообщений. тезисы получает от помощника. делает развернутое сообщение, согласовывает и вауля. страница активно ведется каждый день.
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28.10.2020 10:21 Ответить
да...скорее всего так оно и есть...
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28.10.2020 10:24 Ответить
Изгнали немецких,пришли росийские. Стало еще хуже.
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28.10.2020 10:29 Ответить
Тю, а чого так скромно? Де колорадка, дід на палці?
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28.10.2020 09:54 Ответить
На корпоративі в офісі преЗедента все це буде!
Там же всі свої.
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28.10.2020 09:59 Ответить
О да... він там на рояльчику збацає в пам'ять о дєдє "День победы"...
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28.10.2020 10:12 Ответить
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь написал в соцсети Twitter: "Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни освободил Украину от фашистских войск. Источник: https://censor.net/ru/p3227512\\\\\\\\\\

Вот такое говно во власти совковое. Калька просто от всяких зюгановых. Мало того шо тупое быдло, так еще и почитатель мясников сралина-жукова и прочих.
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 8458
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28.10.2020 09:54 Ответить
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 2581
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28.10.2020 09:57 Ответить
Ну какбы итальянские войска участвовали в войне на советском фронте, так что тут шутка что фашисты это только итальянский режим Муссолини,а они мол не при делах, не совсем в точку. Но решающее значение понятное дело не сыграли
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28.10.2020 10:03 Ответить
Подразумевает это быдло и ему подобные - кого?
Так мона и за голландцев высрать - изгнание тюльпанников, а чо - было с 2 полка воинов, не?
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28.10.2020 10:42 Ответить
Голландия как бы первоначально была против Германии и Германия ее оккупировала, а Италия была союзником Германии в странах Оси. Тут как бы совсем не то же самое.
Я понимаю что существует российская калька про 9 мая и победобесие, но многие реально воевали против нацистких и фашистких в том числе войск Оси, не за то чтоб на них потом насмехались - некрасиво как то. И немцы были реально жесткие, если до оккупации Киева в нем жило порядка 900 тыс чел то в 1943 уже порядка 180 тыс.
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28.10.2020 11:19 Ответить
так таки отвоёвывали.. а не договаривались?
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28.10.2020 09:56 Ответить
Тільки президент забув сказати, що зробив сталін з 5 колоною. І що зробили французи... Бельгійці... Норвежці...
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28.10.2020 09:59 Ответить
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 6721
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28.10.2020 10:02 Ответить
Украинцы заплатили не высокую, а самую высокую цену за мир и победу над фашизмом. в мире. Слава нашим доблестным дедам - Героям-фронтовикам!
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28.10.2020 10:14 Ответить
Як завжди, брехливе, тупе прєпіздентське і жидівське чмо з3.14зділо і не почервоніло:
"Тоді Україна, ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ, а разом з ним в тому числі і мир".
Вочевидь в Запоріжжі в татусевому анаверситеті на юридичному факультеті про ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ ЦЕМУ ПРИ3.14ЗДНЮ НЕ РОЗПОВІДАЛИ І ЩО ЦЕ ТАКЕ ВОНО НЕ ЗНАЄ, бо нелох. Треба буде пояснити при нагоді.
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28.10.2020 10:19 Ответить
"разом з нЕЮ"
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28.10.2020 10:53 Ответить
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 9352
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28.10.2020 10:25 Ответить
Нужно еще победить расейских фашистов,но снимая для них сериальчики и фильмики,да еще за их денюшки....
Скорее сами под лаптем окажемся,и опять их на своем горбу тащить в цивилизацию.
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28.10.2020 10:25 Ответить
Нам ещё нужно выгнать с Украины, а лучше уничтожить оккупантов олигархов-паразитов - которые за 29 лет довели Украину до нищеты, бедности, долгов и сокращения народа.
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28.10.2020 11:00 Ответить
И построить большой колхоз! А на отобранньіе у олигархов деньги,купить хванеру!
Дальше надеюсь знаете.
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28.10.2020 12:46 Ответить
Изгнание немецких нацистов кацапскими комунистами. Где здесь Украина?
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28.10.2020 11:03 Ответить
изгнание нацистов "праздник" сомнительный... изгнание коммунистов праздник действительный..., изгнать еще ватно-кремлевский дух и можно радостно праздновать и жить в счастье!!!!
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28.10.2020 11:14 Ответить
Ну що ж, вибори закінчилися і можна розвертати країну, вже сміливо, в сторону казламордих. Рішення конституційного суду, відмічання визволення міст від одного диктатора іншим диктатором - все це елементи відкритого реваншу.
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28.10.2020 11:18 Ответить
До Зеленского Украина, как все европейские народы отмечают, стала с 2014 года отмечать красными маками освобождение Европы от нацизма (Восточная, правда, в 1945 г. не освободилась, а попала в плен к московскому фюреру почти на полстолетия). Пришел к власти Зеленский, и снова, как во времена совка, отмечает захват Украины Сталиным, называя это освобождением, как московская обезьяна.
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28.10.2020 12:17 Ответить
Изгнали нацистов? Вот просто так взяли и изгнали?

А как же режим прекращения огня и одностороннее разведение сторон?

До Тихого океана можно было десятилетиями войска отводить, не нарушая мирные договоренности, а они взяли и, не смотря на усталость от войны, победили сильнейшую армию Мира.
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28.10.2020 12:54 Ответить
всё верно сказал.
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28.10.2020 15:04 Ответить
 
 