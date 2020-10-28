Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Херсонщине продолжаются плановые тренировки подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины из состава группировки войск, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территории АР Крым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.
Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, насущная необходимость этих тренировок продиктована наличием на территории, прилегающей к полуострову, стратегически важных объектов с высокой степенью угрозы террористических посягательств.
"Общая тематика учений - отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления", - отметил Наев.
По словам командующего, во время учений главной задачей для военных является отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника. Практическая составляющая отрабатывается ежедневно, как днем, так и ночью.
"Повышение уровня обученности личного состава противодиверсионным подразделениям - является залогом успешного противодействия террористическим угрозам со стороны противника в полосе ответственности группировки войск на юге Украины и обеспечения безопасности наших граждан", - подытожил генерал-лейтенант Наев.
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а Силы Спецоперация не хотят уничтожить Каломойского, судей антиКонститутционного суда, судей Окружного Админ Суда, членов Высшей Рады Правосудия, братьев Суркисов и весь состав партии ОПЗЖ?!..
у нас враг во власти сидит!!!.. очнитесь, дебилы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Забудьте вже той СРСР! Ми в Україні зразка 2020, де не всі ті ссошники знають і вміють працювати (і обслуговувати) із тими системами, що їм видали (в першу чергу - радянські зразки), ніякої дієвої тероборони не існує, а система підготовки військових фахівців за "шалені кошти" вкрай неефективна.
Це показуха і піар по типу вами згадуваного СРСР при відсутності належної підготовки (на відміну від СРСР), якісного відбору, загальній малоефективності...
Нехай далі "тренуються" боротьбі з ДРГ, відновлюють та підвищують навички в показухах. З Путінськими дронами, що спалюють бази і арсенали вже навчились боротися, чи ще буде "робота для спецназу"?
Показуха і піар, якась профанація, що підміняє реальну роботу.