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военные учения (3281) Херсонщина (3500) ССО (381) ВСУ (5141) Наев (334)

Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Херсонщине продолжаются плановые тренировки подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины из состава группировки войск, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территории АР Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, насущная необходимость этих тренировок продиктована наличием на территории, прилегающей к полуострову, стратегически важных объектов с высокой степенью угрозы террористических посягательств.

"Общая тематика учений - отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления", - отметил Наев.

По словам командующего, во время учений главной задачей для военных является отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника. Практическая составляющая отрабатывается ежедневно, как днем, так и ночью.

"Повышение уровня обученности личного состава противодиверсионным подразделениям - является залогом успешного противодействия террористическим угрозам со стороны противника в полосе ответственности группировки войск на юге Украины и обеспечения безопасности наших граждан", - подытожил генерал-лейтенант Наев.

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Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом 01
Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом 02
Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом 03
Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Наші військові завжди тренуються , а це залог успіху військової операції!!!
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28.10.2020 10:56
+6
Відпрацювання техніки виявлення та знешкодження ДРГ під час навчаннь абсолютно необхідна для ведення реальних бойових зіткнень. Молодці хлопці.
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28.10.2020 11:19
+6
Головне, що підготовка триває, а це вже позитив.
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28.10.2020 12:20
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у нас в центре Киева антигосударственный мятеж..
а Силы Спецоперация не хотят уничтожить Каломойского, судей антиКонститутционного суда, судей Окружного Админ Суда, членов Высшей Рады Правосудия, братьев Суркисов и весь состав партии ОПЗЖ?!..
у нас враг во власти сидит!!!.. очнитесь, дебилы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 10:00 Ответить
Коли вже ССО отримають нормальну та ******* стрілецьку зброю, яка стає на запобіжник сама, яка може швидко трансформуватись в залежності від місії, яка дозволяє використовувати ******* допоміжне обладнання, телевізійні та тепловізійні електронні приціли, системи обчислювальння траєкторії та інше?
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28.10.2020 10:11 Ответить
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8134
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28.10.2020 10:25 Ответить
Розумні приціли та стрілецька зброя яка може керуватись такими прицілами, багатократно збільшує ефективність підрозділів ССО і дозволяє зберегти життя цивільних при проведенні військових операцій по ліквідації диверсійно-розвідувальних груп ворога! Автомат Калашнікова в руках бійців ССО це вже анахронізм!
TrackingPoint Precision Guided Firearm
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28.10.2020 11:00 Ответить
Окремо хочеться відзначити волонтериський джип на якому пересуваються ССО. Досі нормальної техніки для ССО держава не закупила!
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28.10.2020 12:32 Ответить
А в чому ненормальність штатної зброї? В тому, що сама не стає на запобіжник?
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28.10.2020 15:01 Ответить
Штатна зброя вже застаріла, вона не дозволяє виконувати завдання непомітно і ефективно. Автомат Калашнікова це не зброя ССО, це зброя для піхоти. Саме тому спецназ в СРСР мав окрему зброю. Так само й українські підрозділи ССО мають мати ************ зразки зброї та засобів спостереження, щоб мати можливість виконувати ювелірні операції і гарантовано влучати в ціль на граничних відстанях! ССО це військові фахівці в яких вкладені шалені кошти і які мають виконувати надскладні завдання. А за терористами та диверсантами мають бігати Альфа СБУ разом з підрозділами територіальної оборони!
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28.10.2020 15:07 Ответить
Якраз Альфа СБУ з Глоками і відповідним обвісом і бігає "непомітно" по базарам, щось там грузять і вивозять. Ну то, певно, антитерор...
Забудьте вже той СРСР! Ми в Україні зразка 2020, де не всі ті ссошники знають і вміють працювати (і обслуговувати) із тими системами, що їм видали (в першу чергу - радянські зразки), ніякої дієвої тероборони не існує, а система підготовки військових фахівців за "шалені кошти" вкрай неефективна.
Це показуха і піар по типу вами згадуваного СРСР при відсутності належної підготовки (на відміну від СРСР), якісного відбору, загальній малоефективності...
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28.10.2020 15:26 Ответить
ДРГ супротивника сидить на Банковій.
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28.10.2020 10:08 Ответить
СБУ рынки бомбит, не тем вы ребята занимаетесь...
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28.10.2020 10:12 Ответить
А спецназ СБУ вчиться тканину в турків забирати, але його "припутали", ринок їм це не інтимний салон.
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28.10.2020 10:20 Ответить
"Спецназ СБУ" после "штурмов" борделей перешёл к следующему этапу - изъятию на базаре у предпринимателя парфюмерии. У них планы боевой подготовки другие - это же антитеррор, вы что.
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28.10.2020 12:56 Ответить
А я ж про що? Все це на радість "моїм" сепарам, їх нікому колошкати.
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28.10.2020 14:29 Ответить
Та кому вони потрібні, бомжі ті?
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28.10.2020 15:35 Ответить
Стечкин и ак наше все, это ведь ССО, елита. На последнем параде снаряжение и оружье "по красивше" было
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28.10.2020 10:28 Ответить
да и авто, подарок волонтеров
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28.10.2020 11:57 Ответить
А ви що хочете побачити М16? Штатна зброя і нічого зайвого. Лише те, що потрібно показати у ЗМІ.
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28.10.2020 12:32 Ответить
Наші військові завжди тренуються , а це залог успіху військової операції!!!
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28.10.2020 10:56 Ответить
Відпрацювання техніки виявлення та знешкодження ДРГ під час навчаннь абсолютно необхідна для ведення реальних бойових зіткнень. Молодці хлопці.
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28.10.2020 11:19 Ответить
Це чергова показуха в ЗМІ силами військовослужбовців ЗСУ за зарплату. Реальне "відпрацювання" "техніки" проходить на 7-му кілометрі.
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28.10.2020 13:00 Ответить
Головне, що підготовка триває, а це вже позитив.
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28.10.2020 12:20 Ответить
Правильно роблять, що тренуються.
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28.10.2020 12:33 Ответить
Під Кривим Рогом пішов під відкіс товарняк з вугіллям (кріплення розікрали - нема кому посторожить), в Харківській області вибух на газорозподільчій станції. А в цей час "Альфа" СБУ "відпрацьовує" "антитерористичну загрозу" на Одеському базарі (борделі поки відпочивають), а в Києві нагнали сил і засобів МВС до Олімпійського коледжу ("реорганізують" доступ до корита). Яка "техніка виявлення"? Який антитерор?
Нехай далі "тренуються" боротьбі з ДРГ, відновлюють та підвищують навички в показухах. З Путінськими дронами, що спалюють бази і арсенали вже навчились боротися, чи ще буде "робота для спецназу"?
Показуха і піар, якась профанація, що підміняє реальну роботу.
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28.10.2020 15:13 Ответить
 
 