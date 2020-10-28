Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
103 предмета, некоторым из которых, возможно, более пяти веков, киевлянин пытался незаконно вывезти в Амстердам через аэропорт "Борисполь".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная таможенная служба в Facebook.
"Работниками Киевской таможни Гостаможслужбы изъяты старинные медные кольца, наконечники к стрелам, монеты Европы (1512 г.), Российской Империи (1894 г.) и Третьего рейха (1933 г.), военные немецкие награды, в том числе ордена "Железный крест", металлические портсигары времен третьего рейха с клеймом "Alpaccа" 750 пробы, пряжки, печати, опасные бритвы "Solingen", все - с нацистской символикой, полевые телефоны, танковый телескоп, наручные и карманные часы, рюмки в филигранном исполнении и т. п.. Предметы находились в вещах пассажира, который улетал из аэропорта "Борисполь" в Нидерланды", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для прохождения таможенного контроля 39-летний киевлянин воспользовался "зеленым коридором", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или таких, на вывоз которых требуется разрешение.
Однако, при проверке ручной клади в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили отдельные предметы культурного потребления и предметы военного образца.
Это стало основанием для проверки багажных мест данного гражданина.
Сканирующая система показала наличие значительного количества металлических предметов в чемоданах пассажира, после чего весь его багаж был осмотрен.
"В общем таможенники обнаружили 103 предмета, которые не были задекларированы в письменном виде. За консультацией по поводу перемещения этих предметов через таможенную границу Украины на момент прохождения таможенного контроля мужчина к сотрудникам Киевской таможни не обращался.
В своих объяснениях гражданин пытался возразить, что данные предметы имеют культурную ценность и сообщил, что скупал их на "блошиных рынках" для клиентов в Амстердаме. Однако подтвердить свои слова разрешительными документами, которые давали бы ему право вывезти предметы за границу, пассажир не смог", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что экспертная оценка выявленного будет проведена дополнительно. Она установит стоимость и ценность данных предметов.
Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины.
Предметы изъяты до вынесения судом решения по делу.
Пожалуйста, подождите...
либо отреставрированы мастерами, а значить половина оригинала уже нету
На все предметы, старше 50 лет, надо получать разрешение, что это не "культурная ценность". Даже какие-нибудь сраные открытки или марки 1960-х годов, цена которым 10 грн за кучку.
С какого дуба?
Эти таможенные поцы совсем охринели???