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Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

103 предмета, некоторым из которых, возможно, более пяти веков, киевлянин пытался незаконно вывезти в Амстердам через аэропорт "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная таможенная служба в Facebook.

"Работниками Киевской таможни Гостаможслужбы изъяты старинные медные кольца, наконечники к стрелам, монеты Европы (1512 г.), Российской Империи (1894 г.) и Третьего рейха (1933 г.), военные немецкие награды, в том числе ордена "Железный крест", металлические портсигары времен третьего рейха с клеймом "Alpaccа" 750 пробы, пряжки, печати, опасные бритвы "Solingen", все - с нацистской символикой, полевые телефоны, танковый телескоп, наручные и карманные часы, рюмки в филигранном исполнении и т. п.. Предметы находились в вещах пассажира, который улетал из аэропорта "Борисполь" в Нидерланды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для прохождения таможенного контроля 39-летний киевлянин воспользовался "зеленым коридором", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или таких, на вывоз которых требуется разрешение.

Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов 01

Однако, при проверке ручной клади в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили отдельные предметы культурного потребления и предметы военного образца.

Это стало основанием для проверки багажных мест данного гражданина.

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Сканирующая система показала наличие значительного количества металлических предметов в чемоданах пассажира, после чего весь его багаж был осмотрен.

Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов 02

"В общем таможенники обнаружили 103 предмета, которые не были задекларированы в письменном виде. За консультацией по поводу перемещения этих предметов через таможенную границу Украины на момент прохождения таможенного контроля мужчина к сотрудникам Киевской таможни не обращался.

В своих объяснениях гражданин пытался возразить, что данные предметы имеют культурную ценность и сообщил, что скупал их на "блошиных рынках" для клиентов в Амстердаме. Однако подтвердить свои слова разрешительными документами, которые давали бы ему право вывезти предметы за границу, пассажир не смог", - сообщили в ведомстве.

Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов 03

Отмечается, что экспертная оценка выявленного будет проведена дополнительно. Она установит стоимость и ценность данных предметов.

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины.

Предметы изъяты до вынесения судом решения по делу.

Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов 04
Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов 05
Фото: Гостаможслужба/Facebook

Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов 06
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Топ комментарии
+12
Як задовбали ці дебіли. Чого це він не може вивезти свої речі? Бидлячий закон про культурні цінності, коли 2культурною цінністю" можуть обізвати 5 копійок 1935 року.
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28.10.2020 10:15
+11
"Железный крест", печати Третьего рейха ... - культурное наследие Украины.
С какого дуба?
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28.10.2020 10:22
+10
Одна приватна колекція поповниться за рахунок іншої приватної колекції....
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28.10.2020 10:19
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Прорыв в реформировании таможни!
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28.10.2020 10:01 Ответить
Видимо пассажир отказался таможне взятку дать. А без взятки они такое не пущают, им надо статистику делать.
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28.10.2020 11:03 Ответить
От дурак ,ну кто же так вывозит .... Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов - Цензор.НЕТ 9422
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28.10.2020 10:02 Ответить
Помню как на границе задержали с колекцией марок, а тут печаль конешно. скарб солидный
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28.10.2020 10:07 Ответить
Да ,есть люди странные ,на то чтобы это достать ума хватило а вот ,чтобы сплавить грамотно нет,разве что какой-то дурачок просто получил это в наследство ,пробил цены в интернете у нас и там и решил рубануть куш ..
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28.10.2020 11:38 Ответить
Кубки шикарные Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов - Цензор.НЕТ 3336
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28.10.2020 10:04 Ответить
Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов - Цензор.НЕТ 6001
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28.10.2020 10:06 Ответить
Законы у нас дебильные. Не уважают частную собственность.
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28.10.2020 10:08 Ответить
Трудно точно сказать, но на вид ряд знаков подделки из Польши и Китая! Слишком свежий вид, например!
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28.10.2020 10:09 Ответить
я тоже так думаю что эти награды обычные копии
либо отреставрированы мастерами, а значить половина оригинала уже нету
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28.10.2020 10:40 Ответить
Cвежие ленты, белоснежная эмаль... и др.
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28.10.2020 10:47 Ответить
Не погано.
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28.10.2020 10:11 Ответить
Як задовбали ці дебіли. Чого це він не може вивезти свої речі? Бидлячий закон про культурні цінності, коли 2культурною цінністю" можуть обізвати 5 копійок 1935 року.
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28.10.2020 10:15 Ответить
Хуже!

На все предметы, старше 50 лет, надо получать разрешение, что это не "культурная ценность". Даже какие-нибудь сраные открытки или марки 1960-х годов, цена которым 10 грн за кучку.
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28.10.2020 12:01 Ответить
монети, портсигар, старі наручні годинники, наконечники стріл, каблучки... - похожі на оригінали, вся нацистська атрибутика похожа на новодєли і фальшивки. кубки гарні, авіаційні годинники також оригінальні, але яка їх історична чи культурна цінність???
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28.10.2020 10:17 Ответить
Печати сильно на новодел похожи....
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28.10.2020 10:18 Ответить
И кресты не вызывают доверия..
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28.10.2020 10:33 Ответить
Одна приватна колекція поповниться за рахунок іншої приватної колекції....
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28.10.2020 10:19 Ответить
Перепродадут какому-то олигарху.
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28.10.2020 11:06 Ответить
"Железный крест", печати Третьего рейха ... - культурное наследие Украины.
С какого дуба?
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28.10.2020 10:22 Ответить
у начальника таможни неплохая коллекция дома стопятсот прОцентов
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28.10.2020 10:25 Ответить
На проспекте Бандеры, на мосту, такого хлама, можно 500 фур насобирать
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28.10.2020 10:30 Ответить
в Одессе на стараконке тоже можно насобирать
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28.10.2020 10:41 Ответить
будет пополнение к его коллекции
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28.10.2020 10:42 Ответить
И радиоактивные часы, что мешало на ebay через DHL по чуть чуть продавать?
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28.10.2020 10:26 Ответить
"портсигары времен третьего рейха с клеймом "Alpaccа" 750 пробы" - это шедевр. Для умников с таможни - Германское серебро (Нейзильбер) - сплав из меди, никеля и цинка; плотность 8,45 г/см3; температура плавления 1050С. Отличается стойкостью к коррозии. Разновидности нейзильбера - альпак и аргентан.
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28.10.2020 10:40 Ответить
А почему не разрешили? То есть украденные деньги в иностранные банки загонять можно. А коллекционерам через границу ничего нельзя?
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28.10.2020 11:00 Ответить
Артефакты времен второй мировой войны - культурные ценности????
Эти таможенные поцы совсем охринели???
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28.10.2020 11:10 Ответить
а что они ворованные, если нет, то какого ху сабаковы лазят.
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28.10.2020 12:11 Ответить
А надо было в музей сдать, что ли? Что за дыбильные законы по этому поводу действуют, просто умом тронуться. Какие-то дяди решают, что делать человеку с его собственностью. Если Украина хочет иметь свое культурное наследие при себе, то надо скупать эти нев***бенные ценности у населения и храньть их у себя закромах тогда.
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28.10.2020 12:21 Ответить
Это совковый подход, когда все, вокруг колхозное и ничего твоего.
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28.10.2020 13:03 Ответить
 
 