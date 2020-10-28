Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Главарь так называемого "Союза добровольцев Крыма", представитель армянской общины в оккупированном РФ Симферополе Армен Мартоян прибыл в Нагорный Карабах "с гуманитарной миссией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд СМИ.
Террориста Мартояна принял "глава" самопровозглашённой "Республики Арцах" Араик Арутюнян".
Как сообщило армянское издание "Иравунк", Армен Мартоян должен был доставить "некоторые товары для перевозки в Нагорный Карабах".
"В аэропорту Мартояна встретили председатель партии "Союз Конституционное право" (СКП), руководитель клуба "Друзья Крыма" Айк Бабуханян и боевые товарищи Самвела", - пишет издание.
Мартоян (известный также по кличке Самвел) является подозреваемым в нанесении телесных повреждений и похищении граждан Украины. Он был руководителем одной из рот так называемой "Самообороны Крыма" – незаконного вооруженного формирования, участвовавшего в оккупации Крыма по указанию российских военных.
Во время захвата полуострова Самвел блокировал аэропорт Симферополь, не раз нападал на журналистов, угрожал им "жестокой расправой".
Правозащитники не раз заявляли про причастность Самвела и возглавляемого им незаконного вооруженного формирования к многочисленным преступлениям в Крыму, большая часть которых до сих пор не раскрыта.
В частности, "Самооборона Крыма" причастна к похищению 3 марта 2014 года и убийству Решата Аметова. Также "Самвел" обвиняется в похищении крымских активистов Андрия Щекуна и Анатолия Ковальского.
Пожалуйста, подождите...
Кацап он такой по своей сути,как и арменин.
В этом они сходны.
Его ещё не только люди,его Всевышний спросит за эту надпись.
Азербайджан и Украина вместе борется с одним врагом.
Слава Азербайджану!!
Слава Украине!!
Аллаху Акбар!!
на самом деле все очень и очень просто - враг моего врага - мой друг
азери - враги армян, которые вассалы параши, и азери же друзья туркам, которые враги параше
мы - тоже враги параше
значит? правильно, турки наши друзья и азери тоже
все просто, только нужно включить мозги!
Слава Азербайджану!!
Слава Украине!!
Успешной утилизации окупантов!!
Аллаху Акбар!!!