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Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Главарь так называемого "Союза добровольцев Крыма", представитель армянской общины в оккупированном РФ Симферополе Армен Мартоян прибыл в Нагорный Карабах "с гуманитарной миссией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд СМИ.

Террориста Мартояна принял "глава" самопровозглашённой "Республики Арцах" Араик Арутюнян".

Как сообщило армянское издание "Иравунк", Армен Мартоян должен был доставить "некоторые товары для перевозки в Нагорный Карабах".

"В аэропорту Мартояна встретили председатель партии "Союз Конституционное право" (СКП), руководитель клуба "Друзья Крыма" Айк Бабуханян и боевые товарищи Самвела", - пишет издание.

Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах 01

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Мартоян (известный также по кличке Самвел) является подозреваемым в нанесении телесных повреждений и похищении граждан Украины. Он был руководителем одной из рот так называемой "Самообороны Крыма" – незаконного вооруженного формирования, участвовавшего в оккупации Крыма по указанию российских военных.

Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах 02

Во время захвата полуострова Самвел блокировал аэропорт Симферополь, не раз нападал на журналистов, угрожал им "жестокой расправой".

Правозащитники не раз заявляли про причастность Самвела и возглавляемого им незаконного вооруженного формирования к многочисленным преступлениям в Крыму, большая часть которых до сих пор не раскрыта.

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В частности, "Самооборона Крыма" причастна к похищению 3 марта 2014 года и убийству Решата Аметова. Также "Самвел" обвиняется в похищении крымских активистов Андрия Щекуна и Анатолия Ковальского.
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Топ комментарии
+72
Азербайджанцы, ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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28.10.2020 10:50
+42
Украинцы если этот "крымскийнашш" поедет в Карабах Азербайджанская армия уничтожет его.полза обоим странам.Слава Украинский и Азербайджанскому ВОЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ !!!
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28.10.2020 10:54
+28
венок там купит...
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28.10.2020 10:49
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венок там купит...
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28.10.2020 10:49 Ответить
Азербайджанцы, ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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28.10.2020 10:50 Ответить
Приєднуюсь. Але, скоріше за все, він просто рилом на камеру поторгувати приїхав.
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28.10.2020 11:00 Ответить
На камеру Байрактара?
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28.10.2020 13:30 Ответить
вот и показатель, кто друзья Украины, а кто враги
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28.10.2020 10:50 Ответить
Не обращай брат внимания.
Кацап он такой по своей сути,как и арменин.
В этом они сходны.
Его ещё не только люди,его Всевышний спросит за эту надпись.
Азербайджан и Украина вместе борется с одним врагом.
Слава Азербайджану!!
Слава Украине!!
Аллаху Акбар!!
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28.10.2020 11:49 Ответить
Даже атеист не позволяет себе такое. Или есть вера, или нет его. А такие мрази сидят где-то на диване, и чувствуют себя хероями.
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28.10.2020 11:55 Ответить
с чего бы это такие глупые мысли? или кацапская пропаганда выела тебе мозги?
на самом деле все очень и очень просто - враг моего врага - мой друг
азери - враги армян, которые вассалы параши, и азери же друзья туркам, которые враги параше
мы - тоже враги параше
значит? правильно, турки наши друзья и азери тоже
все просто, только нужно включить мозги!
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28.10.2020 11:03 Ответить
Наснаги і успіхів !
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28.10.2020 10:54 Ответить
бажаю успіхів! єпаште скільки то можливо Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах - Цензор.НЕТ 5041
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28.10.2020 11:06 Ответить
Коли похорони?
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28.10.2020 10:52 Ответить
Думаєш його побачать на передку? Поїсть шашлику, поп'є тутової горілки та поїде назад.
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28.10.2020 11:26 Ответить
Я сподіваюсь, що його шашлик побачать в оптику з БПЛА
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28.10.2020 11:39 Ответить
ормян як і кацяпів треба гнати з України окрім поодиноких випадків,нехай писдують на утілізацію в карабах...земля їм під два метри
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28.10.2020 10:53 Ответить
Украинцы если этот "крымскийнашш" поедет в Карабах Азербайджанская армия уничтожет его.полза обоим странам.Слава Украинский и Азербайджанскому ВОЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ !!!
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28.10.2020 10:54 Ответить
Земля ему напалмом!!!
Слава Азербайджану!!
Слава Украине!!
Успешной утилизации окупантов!!
Аллаху Акбар!!!
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28.10.2020 11:53 Ответить
Молимся за айзерів, дай Бог їм сили, мужності й доблесті в знищенні окупантів - ар!! щей й цього гниду самвела, зокрема.
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28.10.2020 10:55 Ответить
а братик что задержался? опаздывать не хорошо-ведь скоро летааааать
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28.10.2020 10:55 Ответить
земли азербайджана каменистые гумус им будет не лишний...
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28.10.2020 10:55 Ответить
Очікую, що в найближчі день-два збройні сили Азербайджану підсмажать цього кабанчика.
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28.10.2020 10:56 Ответить
На утилизацию прибыл!🦴
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28.10.2020 10:58 Ответить
хор александрова кабздон готовы встречать
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28.10.2020 11:03 Ответить
Минеральные удобрения Карабаху не помешают, лучше урожаи в гранатовых садах будут
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28.10.2020 11:05 Ответить
Расселяются на чужих землях,убивают местных,действуют в интересах третьих сторон,а потом визжат - нас геноцидят,мы пострадавшие,гнилой народец.
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28.10.2020 11:07 Ответить
"Байрактар" вже вилетів?
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28.10.2020 11:08 Ответить
послать туда пару хлопцев, и привезти домой єто "дьірявое резиновое изделие".
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28.10.2020 11:11 Ответить
Я вот вообще не понимаю почему этот Самвел до сих пор не в международном розыске? Куча доказательств его противоправной деятельности.
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28.10.2020 11:11 Ответить
Я еще больше не понимаю - почему он еще портит воздух ?
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28.10.2020 11:20 Ответить
И там на бутылке просидит. Видно,что дырявый.
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28.10.2020 11:13 Ответить
некоторьім засранцам которьіе стают на чью-то сторону-в зсу азерб. и армяне воюют за Неньку.! **** vu piz////te!?
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28.10.2020 11:19 Ответить
вот это хорошо, чем больше с Донбасса таких уедет в Карабах тем лучше, там и полягут в большинстве а самая хитрая сволочь типа Гиркиных почует вовремя что пахнет жареным и свалит в Москву(или Ереван) и будет причитать мол я на двух войнах был, я военный эксперт по жизни)))
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28.10.2020 11:24 Ответить
"з гуманітарною місією" підживити грунт.
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28.10.2020 12:28 Ответить
Грех такую «жирную» свинью из Карабаха живым выпускать. Надеюсь, наши операторы Байрактаров тоже в курсе о его прибытии в Карабах. Вед удобрение нашим землям тоже нужны
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28.10.2020 13:28 Ответить
А почему Цензор не сообшает что Азербайджан освободил Лачин? Тем самым перерезав основную дорогу на Карабах.
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28.10.2020 13:51 Ответить
 
 