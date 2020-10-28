Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах. ФОТО

Главарь так называемого "Союза добровольцев Крыма", представитель армянской общины в оккупированном РФ Симферополе Армен Мартоян прибыл в Нагорный Карабах "с гуманитарной миссией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд СМИ.

Террориста Мартояна принял "глава" самопровозглашённой "Республики Арцах" Араик Арутюнян".

Как сообщило армянское издание "Иравунк", Армен Мартоян должен был доставить "некоторые товары для перевозки в Нагорный Карабах".

"В аэропорту Мартояна встретили председатель партии "Союз Конституционное право" (СКП), руководитель клуба "Друзья Крыма" Айк Бабуханян и боевые товарищи Самвела", - пишет издание.

Смотрите также: Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна. Армяне опровергают. ВИДЕО БЕСПИЛОТНИКА

Мартоян (известный также по кличке Самвел) является подозреваемым в нанесении телесных повреждений и похищении граждан Украины. Он был руководителем одной из рот так называемой "Самообороны Крыма" – незаконного вооруженного формирования, участвовавшего в оккупации Крыма по указанию российских военных.

Во время захвата полуострова Самвел блокировал аэропорт Симферополь, не раз нападал на журналистов, угрожал им "жестокой расправой".

Правозащитники не раз заявляли про причастность Самвела и возглавляемого им незаконного вооруженного формирования к многочисленным преступлениям в Крыму, большая часть которых до сих пор не раскрыта.

Смотрите также: Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

В частности, "Самооборона Крыма" причастна к похищению 3 марта 2014 года и убийству Решата Аметова. Также "Самвел" обвиняется в похищении крымских активистов Андрия Щекуна и Анатолия Ковальского.