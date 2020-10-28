РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11122 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
2 672 6
взятка (5957) Нацполиция (15732) Сумская область (1841) ГБР (2547)

Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной "данью" в 60 тыс., - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, задержали начальника уголовного розыска и заместителя начальника одного из отделений ГУ Нацполиции в Сумской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.

27 октября 2020 следователи ГБР задержали обоих правоохранителей в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения части взятки на общую сумму 17 500 гривен.

Читайте также: ГБР расследует нанесение 25 млн грн ущерба бюджету завышением цен на медоборудование компанией-дистрибьтором

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной данью в 60 тыс., - ГБР 01
Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной данью в 60 тыс., - ГБР 02
Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной данью в 60 тыс., - ГБР 03
Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной данью в 60 тыс., - ГБР 04

Читайте также: Изнасилование в Кагарлыке - ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику отделения полиции

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура. Оперативное сопровождение -УСБУ в Сумской области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну чо за беспредел? Ребята только расслабились после отмены ответственности за незаконное обогащение, а тут тебе, здрасьте! Ну хотя бы предупредили! Ну это же не по-пацански, блин!!!
показать весь комментарий
28.10.2020 11:25 Ответить
Просто они забыли отдать часть выгоды "на верх" Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной "данью" в 60 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 639
показать весь комментарий
28.10.2020 11:28 Ответить
50 тысяч засылают авакову, 10 - себе за клопоты.
Скромные ребята, ограничиться постановкой на вид.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:28 Ответить
Им не хватало КОВИДных миллиардов😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
28.10.2020 11:42 Ответить
Вснго 1,5 года у власти Зе, а времена Януковича к ментам вернулись полностью!
показать весь комментарий
28.10.2020 11:51 Ответить
Готов поспорить на 100 бакинских, что закончиться все увольнением попавшихся и.... ФСЁ! В суде дело или развалиться или что очень и очень возможно - ментенышей оправдают!
показать весь комментарий
28.10.2020 12:08 Ответить
 
 