Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной "данью" в 60 тыс., - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, задержали начальника уголовного розыска и заместителя начальника одного из отделений ГУ Нацполиции в Сумской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.

27 октября 2020 следователи ГБР задержали обоих правоохранителей в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения части взятки на общую сумму 17 500 гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.









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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура. Оперативное сопровождение -УСБУ в Сумской области.