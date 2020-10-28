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взятка (5957) Полтава (681) ГБР (2547)

Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из секторов Соборного отделения полиции Днепровского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что полицейский хотел регулярно получать неправомерную выгоду от предприятия, которое занималось реализацией металлолома. В случае уплаты каждый месяц по 10 000 гривен, обещал оказывать влияние на своих коллег, и таким образом не создавать препятствия хозяйственной деятельности потерпевшего.

7 августа 2020 следователи ГБР задержали милиционера в порядке статьи 208 УПК Украины после получения им первого ежемесячного платежа в сумме 10 000 гривен.

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Таким образом, полицейский обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. 01
Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. 02
Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. 03
Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. 04
Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. 05

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Суд дело развалит, а полицая-взяточника оправдают... Ну в крайнем случае дадут или условно или исправработы.
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28.10.2020 12:12 Ответить
хто ж його посаде при авакяну з зеленим...
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28.10.2020 12:12 Ответить
ментам мало платят, рюкзакович еще подстелится под зе и повысят им зарплату, что бы не занимались рекетирством. Но через некоторое время опять им станет мало и так до бесконечности.
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28.10.2020 12:13 Ответить
Разве это только здесь,таких полно в каждой области и районе.
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28.10.2020 12:19 Ответить
Странно, всегда получал , а тут на тебе, облом
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28.10.2020 14:23 Ответить
г. Глухов Сумская область. нач. Полиции Буханистый получает взятки и с магазинов и с менял валюты. В городе ездят машины с перегрузами и тоже платят ему.
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28.10.2020 21:41 Ответить
 
 