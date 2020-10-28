Пьяный водитель влетел в дерево на Ривненщине, пассажирка выпала из авто и погибла. ФОТО

Около 4 часов утра пьяный водитель в пгт. Млынов вылетел на обочину и врезался в дерево. Пассажирка выпала из авто и погибла на месте. Ни водитель, ни еще один пассажир не пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, 29-летняя жительница Мельничная от удара она выпала из авто и получила травмы несовместимые с жизнью. В салоне транспортного средства находился еще один пассажир - 25-летний житель села Пугачовка. Ни он, ни водитель в ДТП не пострадали", - сказано в сообщении полиции.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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