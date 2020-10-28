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взрыв (6103) Газ (10097) Киев (24537)

Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыв произошел в канализационном коллекторе на ул. Тростянецкой. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, официальной информации от полиции еще нет.

О ЧП сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua и издание "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в коллекторе произошел взрыв, пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спецслужбы.

Из-за аварии образовалась пробка, на ул. Тростянецкой затруднено движение - сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, пострадали как минимум 4 человека

Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 01
Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 02
Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 03
Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
это что, начался сезон массовых диверсий?!..
может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!
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28.10.2020 13:17
+5
я как-то говорил ровно год назад что в Киеве изношена вся инфраструктура на 80% и то что мы пережили прошлую зиму без особых ЧП это заслуга Небес..
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28.10.2020 13:26
+5
Зношеність інфраструктури. Гроші деруть скаженні, а на ремонти у них не залишається. Скоро мабуть повернуть все державі.
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28.10.2020 13:29
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это что, начался сезон массовых диверсий?!..
может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!
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28.10.2020 13:17 Ответить
а может, что-то с подачей газа?
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28.10.2020 13:18 Ответить
Скорее всего падлы начали воздух добавлять в газ. Не нажрутся ссуки никак. И пусть проплаченные эксПЕРДты не рассказывают, что это невозможно, что каллорийность газа бывает разной. Сейчас возможно всё. Только почему то как только возрастает потребления газа так сразу его каллорийность ухудшается в разы.
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28.10.2020 13:35 Ответить
Сначала в Харькове газовая станция, а теперь в Киеве коллектор. Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 5857
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28.10.2020 13:17 Ответить
У Шпака магнитофон, у посла орден. Меня гложут смутные сомнения....
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28.10.2020 13:20 Ответить
ватный терракт Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 352 Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 9256 # 2
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28.10.2020 13:22 Ответить
я как-то говорил ровно год назад что в Киеве изношена вся инфраструктура на 80% и то что мы пережили прошлую зиму без особых ЧП это заслуга Небес..
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28.10.2020 13:26 Ответить
Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 9405 Зимой отопления не будет? Ну может, и к лучшему. Меньше платить.
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28.10.2020 13:28 Ответить
с отоплением то понятно , но так кроме этого куча проблем во всей коммунальной собственности ...
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28.10.2020 13:34 Ответить
Баканов, занят !!!! У него проблемы на 7-м км
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28.10.2020 13:28 Ответить
Схоже залишиться без відрізу на новий костюмчик.
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28.10.2020 13:30 Ответить
Зношеність інфраструктури. Гроші деруть скаженні, а на ремонти у них не залишається. Скоро мабуть повернуть все державі.
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28.10.2020 13:29 Ответить
еее... Для цього державі доведеться ще доплатити
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29.10.2020 20:50 Ответить
Отим ремонтним роботам, що ведуться в місці аварії, уже понад 5 років.
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28.10.2020 13:48 Ответить
Привет ******* голосовавшим за удареного боксера
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28.10.2020 18:52 Ответить
здавалося б до чого тут бубачка?
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29.10.2020 20:51 Ответить
Так а як він міг би не вибухнути? В нас тільки щомісячні ремонти замість того щоб поставити повністю нові запчастини і системи.
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28.10.2020 19:45 Ответить
Символическое происшествие.
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29.10.2020 07:29 Ответить
 
 