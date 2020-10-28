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Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Взрыв произошел в канализационном коллекторе на ул. Тростянецкой. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, официальной информации от полиции еще нет.
О ЧП сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua и издание "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, в коллекторе произошел взрыв, пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спецслужбы.
Из-за аварии образовалась пробка, на ул. Тростянецкой затруднено движение - сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.
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Топ комментарии
+6 Шрек Баблокат
показать весь комментарий28.10.2020 13:17
+5 Игорь Монахов
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+5 Cтарий Кінь
показать весь комментарий28.10.2020 13:29
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может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!