Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрыв произошел в канализационном коллекторе на ул. Тростянецкой. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, официальной информации от полиции еще нет.

О ЧП сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua и издание "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, в коллекторе произошел взрыв, пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спецслужбы.

Из-за аварии образовалась пробка, на ул. Тростянецкой затруднено движение - сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.

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