В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного ввоза на территорию страны трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более чем 110 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение СБУ.
"По предварительным данным следствия СБУ, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоз продукции для Вооруженных сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара", - сообщает СБУ.
Отмечается, что нарушители для переправки комплексов через границу использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.
В результате их действий государственному бюджету Украины был причинен ущерб на более чем 20 млн грн.
"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу", - указывается в сообщении.
Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители выявили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц.
На выявленные образцы вооружения наложен арест.
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це жарт такий? То напевно кляті євробляхери зрк пригнали без розтаможки.
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з незаконних ламп в радарах перейшли на незаконні ЗРК...Це не сбу а якісь шкідники!
а зато у нас я видел шо консервы целых два ныдэль дэржат то, шах и король тебе, вот
-Оттуда."
Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"
Так что .... ну не знаю, сигарета последняя дыми та, которую курит победитель(Сократ "мод" - офф)
Поделись, ЗАБОРИСТАЯ ШМАЛЬ! Без нее тебя не понять (
Ну вот и норм. если закупать у врага прицелы напр - это круто.
это я напр. сказал то.
и независимо от власти то
ты не трясся случайно когда у нашей техники не было запчастей?
Да, это ты, ты обосрался.
А вот щас = опять пресловутые Свинарчуки(понятно о мафия) закупили нелегально у Рашки запчасти = .....(вставь шо надо тебе), но танки ездят? иди ты подальше
Ти мене ще до порохоботів запиши.
На твої останніикоментарі:
Кількість техніки на складах дозволяю забезпечити запчастинами совкові протиповітряні системи на багато років.
І взагалі, ти сам себе читав?
*Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"*
Стріли, нідерланди, штани. *Смешались в кучу кони, люди, пулеметы*
*
я просто для тех кто поймет написал то.
А за ПВО - ну ептель Пашинянову - посм. как тупо Осы и с-300 пупо от.... ну, сделались Черными Пластилинами.
ну и дальше шо ты хотел сказать то?
давай на русском, бо тут апострофа нету, и печатать (по)быстрее то?
Догадываться, что кто-то имел вввиду и держит в голове весьма сложно.
Я понимаю, хчется изложить все и сразу, запихнуть в пару слов пару томов Толстого.
Но так не бывает)
Поэтому, такие выссказывания всегда заканчиваются фразой - Но, я имел ввиду...
Чужая голова потемки, и заглянуть туда могут только некроманты (уже потом) и любители приписыпать другим свои представления об окружающем мире.
Я потратил кучу времени и остатки вежливостм. Надеюсь, что я доступно пояснил ваши ошибки в изложении ваших же мыслей?
Ответ не требуется и не приветствуется)
Ти диви які негідники !
сбу молодці - нічого нам озброєння постачати !
-из леса, вестимо, отец слышишь "рубит", а я отвожу....
Ввезли, укрепили обороноспособность страны.
За каким хреном их преследовать?
вангую че скоро подводную лодку найдут , не типа той че в святошинском стоит , а настоящую , боевую , ну немного б\у