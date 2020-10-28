В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного ввоза на территорию страны трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более чем 110 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение СБУ.

"По предварительным данным следствия СБУ, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоз продукции для Вооруженных сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара", - сообщает СБУ.

Отмечается, что нарушители для переправки комплексов через границу использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

В результате их действий государственному бюджету Украины был причинен ущерб на более чем 20 млн грн.

"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу", - указывается в сообщении.

Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители выявили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.





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