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В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного ввоза на территорию страны трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более чем 110 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение СБУ.

"По предварительным данным следствия СБУ, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоз продукции для Вооруженных сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара", - сообщает СБУ.

В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ 01

Отмечается, что нарушители для переправки комплексов через границу использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

В результате их действий государственному бюджету Украины был причинен ущерб на более чем 20 млн грн.

"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу", - указывается в сообщении.

В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ 02

Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители выявили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.

В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ 03
В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ 04

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Топ комментарии
+20
Сколько советского металолома, а сколько труда и денег!!!!! Гребаный Гулаг!
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28.10.2020 14:25
+10
Эдак наши коррупционеры могут и БУК в Украину затащить из которого сбили Боинг и тогда на нас точно всю вину свалят .
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28.10.2020 14:26
+7
Служба Бабла України, як завжди в зоні відкатів.
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28.10.2020 14:25
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Сколько советского металолома, а сколько труда и денег!!!!! Гребаный Гулаг!
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28.10.2020 14:25 Ответить
Индия переориентировалась с России на США в рамках долговременного военного сотрудничества В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2132
, при этом получив максимальный доступ к американским самым современным технологиям. Сотрудничество рассчитывается по словам политиков «на десятилетия».

Индия, некогда ключевой союзник России в Азии и крупнейший покупатель российского оружия, окончательно переориентируется на военное сотрудничество с США.Как сообщает ТАСС, во вторник Индия и Штаты заключили соглашение BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен передовыми военными технологиями и геопространственной информацией.
Как сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на пресс-конференции, документ был подписан в ходе третьего индийско-американского министерского диалога «2 плюс 2», в котором приняли участие индийские министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, американский госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер.
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28.10.2020 20:56 Ответить
Хо-хо . Этим металлоломом можно неплохо отбиваться.... если с умом...
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13.04.2021 19:05 Ответить
Там на фото видна улица. Кто то шёл, увидел, усрался что стрельнуть могут и стуканул. А так бы прошло если бы по сараям или сеном присыпали сразу. Типа коров зимой кормить. Чистый сюр по стране идёт и давно---30 лет запросто!
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28.10.2020 14:25 Ответить
Служба Бабла України, як завжди в зоні відкатів.
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28.10.2020 14:25 Ответить
организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет

======================
це жарт такий? То напевно кляті євробляхери зрк пригнали без розтаможки.
======================
з незаконних ламп в радарах перейшли на незаконні ЗРК...Це не сбу а якісь шкідники! В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1297
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28.10.2020 17:36 Ответить
Эдак наши коррупционеры могут и БУК в Украину затащить из которого сбили Боинг и тогда на нас точно всю вину свалят .
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28.10.2020 14:26 Ответить
в кармане?
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28.10.2020 14:31 Ответить
Провину на нас не свалят, ми її самі на себе візьмемо а хтось за це грошенята отримає...))
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28.10.2020 18:00 Ответить
сейчас у власти зеленые коррупционеры
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28.10.2020 19:04 Ответить
а откуда ввезли-то? В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетные комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5087
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28.10.2020 14:26 Ответить
и куда?
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28.10.2020 14:29 Ответить
как обычно ,это Порох себе купил В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 447
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28.10.2020 16:39 Ответить
а точно, я дусал из Гванердиладо-Липоаргуйзской Республики, а тут вы спросил то..... В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3596
а зато у нас я видел шо консервы целых два ныдэль дэржат то, шах и король тебе, вот В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6718
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28.10.2020 14:30 Ответить
"-Откуда все это,Сеня?
-Оттуда."
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28.10.2020 14:35 Ответить
Записали - в ВСУ бы они не попали.(а может на запчасти, не?)
Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"

Так что .... ну не знаю, сигарета последняя дыми та, которую курит победитель(Сократ "мод" - офф)
В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6118
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28.10.2020 14:28 Ответить
Юра Кузнецов, ты че шмалиш?
Поделись, ЗАБОРИСТАЯ ШМАЛЬ! Без нее тебя не понять (
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28.10.2020 14:35 Ответить
Тебе Свинарчуки на ворот давят?
Ну вот и норм. если закупать у врага прицелы напр - это круто.
это я напр. сказал то.
и независимо от власти то
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28.10.2020 14:38 Ответить
Кстати, Да это ты,

ты не трясся случайно когда у нашей техники не было запчастей?
Да, это ты, ты обосрался.
А вот щас = опять пресловутые Свинарчуки(понятно о мафия) закупили нелегально у Рашки запчасти = .....(вставь шо надо тебе), но танки ездят? иди ты подальше
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28.10.2020 15:13 Ответить
Юрику, де я і де свинарчуки)
Ти мене ще до порохоботів запиши.

На твої останніикоментарі:
Кількість техніки на складах дозволяю забезпечити запчастинами совкові протиповітряні системи на багато років.

І взагалі, ти сам себе читав?
*Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"*

Стріли, нідерланди, штани. *Смешались в кучу кони, люди, пулеметы*
*
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28.10.2020 15:22 Ответить
ммм, это за войну Нидеров с испанцами - торговали.
я просто для тех кто поймет написал то.
А за ПВО - ну ептель Пашинянову - посм. как тупо Осы и с-300 пупо от.... ну, сделались Черными Пластилинами.
ну и дальше шо ты хотел сказать то?
давай на русском, бо тут апострофа нету, и печатать (по)быстрее то?
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28.10.2020 15:28 Ответить
Я хотел сказать, что мысли надо излагать последовательно и доступно.
Догадываться, что кто-то имел вввиду и держит в голове весьма сложно.

Я понимаю, хчется изложить все и сразу, запихнуть в пару слов пару томов Толстого.
Но так не бывает)

Поэтому, такие выссказывания всегда заканчиваются фразой - Но, я имел ввиду...
Чужая голова потемки, и заглянуть туда могут только некроманты (уже потом) и любители приписыпать другим свои представления об окружающем мире.

Я потратил кучу времени и остатки вежливостм. Надеюсь, что я доступно пояснил ваши ошибки в изложении ваших же мыслей?

Ответ не требуется и не приветствуется)
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28.10.2020 15:39 Ответить
да ну и не, ОК.
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28.10.2020 16:56 Ответить
нашли металлолом нужно отжать под любому.
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28.10.2020 14:30 Ответить
тому що обігом брої аймаються хрен на хто а не бепосередньо армія. уявіть що найли спеів і пустили і ракети куди захотіли. ДЕРЖАВИ нема..................
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28.10.2020 14:40 Ответить
А , где пан Билецкий и Нацдружины ? Уже должны быть под ОП , вооруженные ЗЕлеными лягушками
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28.10.2020 14:42 Ответить
нацжена со свободой вздрочнут друг на друга, а Аваков с Коломойским обнимутся
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28.10.2020 19:02 Ответить
Незаконно армію озброювали ?
Ти диви які негідники !
сбу молодці - нічого нам озброєння постачати !
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28.10.2020 14:43 Ответить
будем как армяне на танки с голой жопой
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28.10.2020 19:00 Ответить
Т.е. если-бы поставили в ВСУ, то закон не нарушили. Если реэкспорт - тоже. Третьего варианта как бы нет. Может просто не поделились со Службой Брелков Украины? Они-же постоянно были под их контролем с момента пересечения границы, но "ущерб" вдруг нарисовался только сейчас!
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28.10.2020 14:46 Ответить
-откуда дровишки?
-из леса, вестимо, отец слышишь "рубит", а я отвожу....
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28.10.2020 14:47 Ответить
Вот фото подозреваемых
В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6831
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28.10.2020 14:49 Ответить
крайній справа Сеня Я.?
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28.10.2020 19:28 Ответить
Совсем кую дались.
Ввезли, укрепили обороноспособность страны.
За каким хреном их преследовать?
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28.10.2020 14:52 Ответить
какой страны
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28.10.2020 15:01 Ответить
правильно, зенитно-ракетные комплексы передать Азербайджану, пусть херачат советско-армянское дерьмо
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28.10.2020 18:58 Ответить
Походу С-125. Интересно, кому нужен этот древний хлам? Разве что на металлолом?
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28.10.2020 14:53 Ответить
Сирии, Ливии, Армении и разные подобные государства плюс отдельные освободительные движения со спонсорами. Дело хорошее, бизнес. Только налоги нужно платить.
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28.10.2020 16:24 Ответить
цього літа Україна модернізувала і продала Турції 6 батарей С-125-2Д
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28.10.2020 17:04 Ответить
А та, в свою очередь, небось, отправила их в Сирию защищать туркоманов на севере. А потом начинаются вопли о том, что мол оружие бесконтрольно распространяется.
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28.10.2020 17:32 Ответить
Так нормальный комплекс.... В Украине должно было быть этого добра много( если уже не распродали вместе с Тополями....) чучма улукбекам все продал.... На Печоре если электронику модернизировать получается дешёвый и безотказный низкострел ... а с уровнем современной электроники там китайский ноутбук с вычислениями справится....Для ми 8 и прочих совковых вертолетов и су25 вполне сойдёт..... можно и ракеты особо не жалеть....
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13.04.2021 19:15 Ответить
Если реэкспорт - точно в Армению.Она любит ордынское оружие.
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28.10.2020 16:21 Ответить
Турция тоже любит. Вместо "Пэтриотов" закупили "С-400".
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28.10.2020 16:55 Ответить
Незаконно? Так віддайте в ЗСУ.
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28.10.2020 17:11 Ответить
незаконно имеется ввиду, что не занесен откат в сбу и андрею елдаку
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28.10.2020 18:57 Ответить
ЗСУ зможе прийняти тільки повністю справне і випробуване озброєння. А те, що ввезли -то металобрухт. Може його і мали намір передати на Артема чи інший завод. СБУ дурня валяє.
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28.10.2020 20:30 Ответить
За таке МО і Головнокомандувача з ділками потрібно стерелізувати!
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28.10.2020 17:30 Ответить
фигасебе 3 комплекса зрк - это не бочку С2Н5ОН привезти на ближайший праздник
вангую че скоро подводную лодку найдут , не типа той че в святошинском стоит , а настоящую , боевую , ну немного б\у
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28.10.2020 17:58 Ответить
А вы говорите :"Надя на барже с минометом посреди Днепра в Киеве". Ставки растут.
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28.10.2020 18:47 Ответить
нифига непонятно. это зрада или перемога? ввезли три ракетных комплекса - это плюс, ими можно сбивать советские самолёты, незаконно - это тоже плюс, ведь имеется ввиду, что с этих комплексов не занесли откат в офис президента. Ждем информацию от Андрея елдака об уничтожении незаконно ввезенных в Украину зенитно-ракетных комплексов
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28.10.2020 18:55 Ответить
Нехай спробує законно ввезти , якщо на постачання Зброї в України введено ембарго. Якщо і продають, то через підставні фірми. З РФ та Білорусі взагалі закуповували елементи озброєння втридорога, з великими хабарями, підкуповували прикордонників щоб ввезти в Україну. І все через підставні фірми. Іншого варіанту не існує.
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28.10.2020 20:34 Ответить
надо наказывать посредников. С недавних пор всем стало ясно что советским и российским мусором сбивать можно только гражданские самолеты. Стало быть в покупке явно какие то террористы заинтересованы были
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28.10.2020 21:16 Ответить
 
 