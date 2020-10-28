Контрразведка СБУ задержала ректора столичного вуза при получении более $3 тыс. за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Киеве создание незаконного транзитного трафика иностранцев в европейские страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что ректор одного из столичных частных высших учебных заведений оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он, в частности, подделывал документы о якобы получение "абитуриентами" среднего образования по местам их проживания за границей.
По прибытии в Украину иностранцы планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска.
Организатор схемы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения более 3-х тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев.
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом "аванса".
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным сделкам.
Прекращение противоправной деятельности осуществлялось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8.
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