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Ермак Андрей (1186) Ермак Денис (92)

Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал журналистам квартиру, в которой, по его словам, живут его родители и фигурант уголовного дела о коррупции - брат Денис.

Андрей Ермак пригласил в гости к родителям журналистов издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, родители Ермака живут "в типовой хрущевке на бульваре Дружбы народов". Брат главы ОП Денис во время чаепития был дома, но не вышел к корреспондентам. По словам родителей, он спал в своей комнате после капельниц, которые ему ставят после контузии в АТО.

Ермак-старший — коренной киевлянин, его жена — из Санкт-Петербурга. Они познакомились и поженились в 1971 году, отмечает издание.

Читайте на Цензор.НЕТ: Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский

"Отец главы ОП, Борис Михайлович Ермак в конце 1980-х занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с тогда малоизвестным, а впоследствии влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. Много лет назад Андрей Ермак помогал Эмануилову открыть в Украине компанию", - пишет "Бабель".

Сам глава ОП о родителях говорит так: "Я не люблю выставлять себя и семью напоказ, но я уже устал слушать эту грязь о папе из ФСБ и чем-то еще. Вот, пожалуйста, можете увидеть, где они живут, как живут — в Киеве, в простой квартире. Вот все, что у них есть. Я горжусь своими родителями".

Также на Цензор.НЕТ: Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос

Все фото - издание "Бабель"

Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 01Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 02Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 03Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 04
Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 05
Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 06Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 07
Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 08
Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
Це саме той брат якого вбив Порошенко?
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28.10.2020 14:40
+44
и для кого этот цирк? Для выборцев зедебилов.
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28.10.2020 14:40
+42
ФСБешна гнида
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28.10.2020 14:40
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Це саме той брат якого вбив Порошенко?
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28.10.2020 14:40 Ответить
В тюрмі теж буде небогата обстановка, тому Єрмакам буде відносно комфортно! Думаю їм вже потрібно більше грошей виділяти на ремонт СІЗО та місць ув'язнення, бо платні камери відмінять як антиконституційні.
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28.10.2020 14:43 Ответить
НЕ ВЕРЮ !!!!!!!
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28.10.2020 15:09 Ответить
не буде він в буцигарні...- не буде... Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 2267
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28.10.2020 16:50 Ответить
Ви праві, його випустять до Ростова!
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29.10.2020 01:22 Ответить
Прям как *******. Что то презЕдент сегодня разговорился
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28.10.2020 14:40 Ответить
ФСБешна гнида
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28.10.2020 14:40 Ответить
вопрос только,почему он сейчас так засуетился?
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28.10.2020 16:26 Ответить
"оман" ( там пожиттева ст.) не дает покоя... Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 1530
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28.10.2020 16:51 Ответить
На тот свет к брату сводил?
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28.10.2020 14:40 Ответить
типичная совковая семья...
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28.10.2020 14:40 Ответить
и для кого этот цирк? Для выборцев зедебилов.
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28.10.2020 14:40 Ответить
Репортаж называется "Ермак с человеческим лицом", в лучших традициях пропаганды
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28.10.2020 17:47 Ответить
"Борис Михайлович Ермак в конце 1980-х занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане" - тобто спалив Єрмак папашку кадебіста? Прикольно... Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 6635
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28.10.2020 14:41 Ответить
Шоу в совковом стиле для скудных разумом.
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28.10.2020 14:42 Ответить
скромная семья потомственного разведчика ГРУ))
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28.10.2020 14:42 Ответить
"Не верю!" (с)
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28.10.2020 14:43 Ответить
А он не потомок того самого Ермака?
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28.10.2020 14:43 Ответить
Тот самый Ермак не был евреем.
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28.10.2020 15:57 Ответить
между ними больше десяти поколений...всякий гиюр мог случиться...
и это еще вопрос:не для киева ли казак ермак тимофеевич сибирь завоевал?
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28.10.2020 19:18 Ответить
как живет брат, который умер на бамбасе... Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 1878
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28.10.2020 14:44 Ответить
жырррная нерпа, тьфу...
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28.10.2020 14:44 Ответить
в принципі нам твоє житійо до дупи.
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28.10.2020 14:44 Ответить
Таааак. И вот представитель власти с представителем СМИ вломились в квартиру к состоящим в группе риска (65+ наверняка) гражданам без средств индивидуальной защиты от вируса.
Никогда такого не было и вот опять.
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28.10.2020 14:45 Ответить
Один также простой парень ездит на лисапеде с кортежей,также показывал своих родителей,к чему это?
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28.10.2020 14:46 Ответить
Хочу побачити як ця сімейка в тюремній камері буде накривати собі стіл.
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28.10.2020 14:47 Ответить
Брат?!
Так ведь... Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 500

***, я думал, что зомби только у Киркмана...
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28.10.2020 14:48 Ответить
а покажи ка щета в зарубежных банках или раскрой свои офшоры
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28.10.2020 14:49 Ответить
все обрыдались
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28.10.2020 14:49 Ответить
Бьётся в тесной печурке огонь
На поленьях смола, как слеза
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
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28.10.2020 15:08 Ответить
Ушлёпок грёбаный и не стесняйся всё показывать уже, а вдруг опять революция? А она будет но гораздо быстрее и эффективнее и картины **** не успеешь снять. Скотина.
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28.10.2020 14:50 Ответить
Так так... Папашка кгбист значит, мамашка с Питера, друзья друга путина... Всё складывается..)
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28.10.2020 14:51 Ответить
Чого воно виповзло? Відволікає увагу від державного перевороту вчиненого конституційним судом?
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28.10.2020 14:51 Ответить
Можно подумать, что в парашных посольствах все без исключения сотрудники не были гэбистами. Три хаха через черточку Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 1992
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28.10.2020 14:53 Ответить
ууу зрадулище- зрадуленция.
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28.10.2020 14:53 Ответить
А для тебя нормально,что убиенный в 2015м в АТО братец лежит под капельницей?
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28.10.2020 16:05 Ответить
у тебя набор слов.
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28.10.2020 16:44 Ответить
вони так і живуть - в стилі керівництва срср.
на стіну прямо проситься портрет сталіна.
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28.10.2020 14:57 Ответить
Ну вот что и требовалось доказать
Ярмак достойный сменщик зеГниде
Лохи, до голосования готовы ?
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28.10.2020 15:03 Ответить
Какое имущество задекларировал глава ОП Ермак ?Квартира в Киеве площадью 107,8 квадратных метров. Ее стоимость - 3 миллиона 535 тысяч гривен на момент приобретения в 2005 году.
Автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска - только в пользовании, принадлежит он Андрею Ерошову.

Но, 11 марта 2020 года Ермак таки приобрел автомобиль - Mercedes-Benz S350 2019 выпуска - за 3 млн грн
В всего в 2019 году получил 255 тысяч 859 гривен дохода - все от предпринимательской и юридической деятельности (???).
Андрей Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Еще 26,8 тысячи гривен он имеет в "ОТП Банке" и 609 гривен - в "Кредобанке".
Далее - 1 миллион 380 тысяч 660 гривен Андрей Ермак занял ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Хотя эта компания принадлежит самому Ермаку на 99%. И эта же компания с 2016 года задолжала Ермаку всего более 8 миллионов гривен.
В 2006 году Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" под залог квартиры на 4 миллиона 377 тысяч 186 гривен. С тех пор он вернул только часть средств, еще предстоит отдать более 3 миллионов гривен (хотя на машину деньги нашлись)))
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28.10.2020 15:04 Ответить
а с папашей наема папаша ермака не дружил часом?
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28.10.2020 15:11 Ответить
Не понял, зачем было "палить" явочную квартиру агента "Козыря"?
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28.10.2020 15:15 Ответить
А самогонный аппарат припрятали?
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28.10.2020 15:17 Ответить
Сериал "Слуга народа-2". В главной роли - корефан Голобородька.
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28.10.2020 15:32 Ответить
То як в Бойка 1-кімнатна квартира та 50-річний "Москвич-412". А зараз можна нічого не декларувати. Життя вдалось!
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28.10.2020 15:33 Ответить
Це кріт окупантів
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28.10.2020 15:37 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 3028
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28.10.2020 15:37 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 1175
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28.10.2020 15:38 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 7782
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28.10.2020 15:39 Ответить
Пришлось к бабушке соседке на врамя переехать
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28.10.2020 15:42 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 9882
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28.10.2020 15:44 Ответить
На шестой фотке:" даю установку: мои родители и мой брат живут скромно, можно сказать нищие. Я же считаю людей дебилами и поэтому купил себе машину за 3100000,а родителям обои не переклеил. До сих пор рассчитываю на зедебилов которые верят в наши с Вовкой сказки."
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28.10.2020 15:47 Ответить
спал в своей комнате после капельниц, которые ему ставят после контузии в АТО

Возможно, возможно... А что за капельницы такие? Зё поделился?
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28.10.2020 15:54 Ответить
Я не понял, это кадры продолжение "Сватов" или фильма про Голобородько ?
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28.10.2020 15:55 Ответить
Не слишком ли много руковолителя офиса президента, никем не избранного бюрократа? Просто какой-то регент при недееспособном президенте.
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28.10.2020 15:56 Ответить
Чай виноградом закусывают?
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28.10.2020 15:56 Ответить
Ахахаха))))Хрущева и брательник ,оживший,под капельницами после контузии в АТО
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28.10.2020 15:58 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 7528
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28.10.2020 15:59 Ответить
95 квартал просто отдыхает.
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28.10.2020 15:59 Ответить
И шмаркля и два брата Ермака считали и продолжают считать народ дебилами.
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28.10.2020 15:59 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 1938
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28.10.2020 16:07 Ответить
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 4756
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28.10.2020 16:12 Ответить
Вся Украина должна рыдать !!!!
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28.10.2020 16:15 Ответить
Як ви заграли своїм цирком зелені ідіоти
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28.10.2020 16:27 Ответить
Жлобяра при таких-то бабках не мог родакам приличную просторную квартиру купить? Ведь в хрущевках ни лифта, ни мусоропровода нет,- минимум комфорта. Да еще и убиенный Порошенком брат там витает... Как они все там ютятся?
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28.10.2020 16:32 Ответить
Уж не готовится ли он занять место своего шефа? Зачем такой душевный стриптиз? Украинцы, конечно жалостливые, но тут надо было бы сначала вес сбросить. Морда лица в кадр не помещается.
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28.10.2020 16:52 Ответить
Ну прям коморка папы Карло,с нарисованным очагом 😢
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28.10.2020 17:12 Ответить
Вроде старички интелигентныйюе, а такое говно воспитали. Кстати, это тот самый брат старшего дЕрьмака, что погиб на Донбассе?
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28.10.2020 17:28 Ответить
Отставной КГБшник с женой из ****** + корешки ***** и мутные(как будто бывают прозрачные) оборудки.

Интеллигенцией там и не пахнет.
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31.10.2020 08:46 Ответить
Аш на сльозу пробило
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28.10.2020 17:36 Ответить
Родителей не жаль, тянет их в свою пиаровскую помойку.
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28.10.2020 17:39 Ответить
А показать как он сам живёт, скромность помешала.
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28.10.2020 17:41 Ответить
Секретутка Зе створює собі прикриття. Вау, прям кіно.
І для чого? Щоб його не запідозрили, що він краде скрепки з ОП, чи може кгбешнік Дєрьмак крупну справу прямо зараз провертає?
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28.10.2020 18:32 Ответить
Якби я накрав стільки грошей як він,то я б ще й не такий бомжатник показав,в якому нібито живуть мої рідні і я!!!Квартал вміє знімати фільми,і робити декорації!
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28.10.2020 20:53 Ответить
нахиба єто кіно?
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28.10.2020 21:11 Ответить
так кто из них сдал москалям инфу о самолёте с сепарами из Минска?
я теряюсь в догадках
мама? папа? - не похоже
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28.10.2020 21:17 Ответить
кацапская гебешная гнида !
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29.10.2020 01:51 Ответить
прям как янукович шустеру
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29.10.2020 16:07 Ответить
Недурно покойничек харчуется. Не каждый живой так сможет.
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29.10.2020 16:15 Ответить
Слишком навязчиво развешены семейные фотографии в разномастных рамочках. Занимавшие "высокую должность в посольстве СССР в Афганистане" прям так и размещают фотографии. И такое впечатление, что в жизни сыновей больше ничего и не было, кроме бинокля на шее и спущенных колгот. Лбы такие повырастали, а фотографий из жизни - почти младенческие, не хватает лежащих на пузике с голой жопкой. Для себя хоть стол более менее приличный для встречи сына с родителями организовал, а не огромные куриные лапы.
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26.01.2021 14:43 Ответить
 
 