Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал журналистам квартиру, в которой, по его словам, живут его родители и фигурант уголовного дела о коррупции - брат Денис.
Андрей Ермак пригласил в гости к родителям журналистов издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, родители Ермака живут "в типовой хрущевке на бульваре Дружбы народов". Брат главы ОП Денис во время чаепития был дома, но не вышел к корреспондентам. По словам родителей, он спал в своей комнате после капельниц, которые ему ставят после контузии в АТО.
Ермак-старший — коренной киевлянин, его жена — из Санкт-Петербурга. Они познакомились и поженились в 1971 году, отмечает издание.
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"Отец главы ОП, Борис Михайлович Ермак в конце 1980-х занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с тогда малоизвестным, а впоследствии влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. Много лет назад Андрей Ермак помогал Эмануилову открыть в Украине компанию", - пишет "Бабель".
Сам глава ОП о родителях говорит так: "Я не люблю выставлять себя и семью напоказ, но я уже устал слушать эту грязь о папе из ФСБ и чем-то еще. Вот, пожалуйста, можете увидеть, где они живут, как живут — в Киеве, в простой квартире. Вот все, что у них есть. Я горжусь своими родителями".
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Все фото - издание "Бабель"
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и это еще вопрос:не для киева ли казак ермак тимофеевич сибирь завоевал?
Никогда такого не было и вот опять.
Так ведь...
***, я думал, что зомби только у Киркмана...
На поленьях смола, как слеза
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
на стіну прямо проситься портрет сталіна.
Ярмак достойный сменщик зеГниде
Лохи, до голосования готовы ?
Автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска - только в пользовании, принадлежит он Андрею Ерошову.
Но, 11 марта 2020 года Ермак таки приобрел автомобиль - Mercedes-Benz S350 2019 выпуска - за 3 млн грн
В всего в 2019 году получил 255 тысяч 859 гривен дохода - все от предпринимательской и юридической деятельности (???).
Андрей Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Еще 26,8 тысячи гривен он имеет в "ОТП Банке" и 609 гривен - в "Кредобанке".
Далее - 1 миллион 380 тысяч 660 гривен Андрей Ермак занял ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Хотя эта компания принадлежит самому Ермаку на 99%. И эта же компания с 2016 года задолжала Ермаку всего более 8 миллионов гривен.
В 2006 году Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" под залог квартиры на 4 миллиона 377 тысяч 186 гривен. С тех пор он вернул только часть средств, еще предстоит отдать более 3 миллионов гривен (хотя на машину деньги нашлись)))
Возможно, возможно... А что за капельницы такие? Зё поделился?
Интеллигенцией там и не пахнет.
І для чого? Щоб його не запідозрили, що він краде скрепки з ОП, чи може кгбешнік Дєрьмак крупну справу прямо зараз провертає?
я теряюсь в догадках
мама? папа? - не похоже