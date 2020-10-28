Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат. ФОТОрепортаж

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал журналистам квартиру, в которой, по его словам, живут его родители и фигурант уголовного дела о коррупции - брат Денис.

Андрей Ермак пригласил в гости к родителям журналистов издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, родители Ермака живут "в типовой хрущевке на бульваре Дружбы народов". Брат главы ОП Денис во время чаепития был дома, но не вышел к корреспондентам. По словам родителей, он спал в своей комнате после капельниц, которые ему ставят после контузии в АТО.

Ермак-старший — коренной киевлянин, его жена — из Санкт-Петербурга. Они познакомились и поженились в 1971 году, отмечает издание.

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"Отец главы ОП, Борис Михайлович Ермак в конце 1980-х занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с тогда малоизвестным, а впоследствии влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. Много лет назад Андрей Ермак помогал Эмануилову открыть в Украине компанию", - пишет "Бабель".

Сам глава ОП о родителях говорит так: "Я не люблю выставлять себя и семью напоказ, но я уже устал слушать эту грязь о папе из ФСБ и чем-то еще. Вот, пожалуйста, можете увидеть, где они живут, как живут — в Киеве, в простой квартире. Вот все, что у них есть. Я горжусь своими родителями".

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