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Взрыв коллектора в Киеве: один пострадавший коммунальщик в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В результате аварии на Новодарницком коллекторе в Киеве пострадали 4 коммунальщика "Киевводоканала". Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что "Киевводоканал" проводил ремонтные работы на перекрестке ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе, в Дарницком районе столицы. В это время в коллекторе произошла авария и мужчин смыло большим напором холодной воды.

Взрыв коллектора в Киеве: один пострадавший коммунальщик в тяжелом состоянии 01

Спасатели ГСЧС извлекли пострадавших из коллектора и передали работникам медицинской службы. Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Остальным трем помощь оказывалась на месте.

Взрыв коллектора в Киеве: один пострадавший коммунальщик в тяжелом состоянии 02

"Киевводоканал" подтвердил информацию и сообщил о начале служебного расследования причин происшествия.

Взрыв коллектора в Киеве: один пострадавший коммунальщик в тяжелом состоянии 03

Взрыв коллектора в Киеве: один пострадавший коммунальщик в тяжелом состоянии 04

"Сегодня по ул. Тростянецкая, 8 во время проведения плановых работ на Новодарницком коллекторе произошла чрезвычайная ситуация - по предварительной информации - утечка газа, в результате чего пострадали наши сотрудники", - сообщил "Киевводоканал".

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в газовом коллекторе, в результате которого пострадали 4 человека.

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Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані - Цензор.НЕТ 5591
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28.10.2020 16:17 Ответить
Ура, славному меру!!!! Все поробив!!!!
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28.10.2020 16:44 Ответить
Техніку безпеки, ще ніхто не відміняв... для чого тут мер?
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28.10.2020 17:33 Ответить
 
 