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Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает. ФОТОрепортаж

Азербайджан заявил о ракетном обстреле кассетными зарядами жилого района города Барда.

Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, около 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Помощник президента Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter последствия обстрела. На некоторых фотографиях видны части кассетных снарядов.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 01
Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 02Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 03

Смотрите также: Азербайджанские дроны уничтожили 19 орудий и другую технику. ВИДЕО

В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 04

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 05
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Топ комментарии
+29
А що, зразковий учень кремля. "Єто не ми" - їх кредо.
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28.10.2020 15:16
+25
Твари с помошю русских бомбят мирные города Азербайджана....помните бомбешку норода Мариупол русские сказали это не мы это ВСУ Украине бомбят сваи города.
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28.10.2020 15:19
+18
Ху#ло подговаривает гнилых армян стрелять по мирным гражданским городам Азербайджана, чтобы азербайджанцы ответили аналогично, по городам территориальной армении. Далее, это даст ху#лу формальное право в целях "защиты члена ОДКБ" вступить в войну и "защитить" их, хотя на самом деле, будет месиво, и армяне по-любому аутсайдеры и станут загеноциденными жертвами, т.к. своих мозгов у них никогда не было.
Далее, Турция вступится за Азербайджан и начнет бомбить кацапов на территории армении, где дислоцируются кацапские войска в кол-ве 5000 свинособак.
Конфликт грозит перейти в крупный региональный, где скрестнутся Турция, мордор, Иран, армения и Азербайджан.
Дадее конфликт заденет Грузию и перейдет на дагестан и чесню, где противники кадыркина тоже поднимут штыки.
Раша в итоге потерпит поражение, как всегда. Не зря министр обороны Турции ездит по всем среднеазиатским республикам и подписывает с ними военные договора о сотрудничестве.
Коней рашке наступит только при непосредственном участии Турции, которая покажет кузькину мать кацапам.
Желаю победы Азербайджану и Турции, они наши союзники против мордора!
Слава Україні!
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28.10.2020 15:33
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А що, зразковий учень кремля. "Єто не ми" - їх кредо.
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28.10.2020 15:16 Ответить
там снаряди просто азерб. армії повертають взад на ГПС НАТО і вціляють в будинки, це всі знають, я сам дочка облачєнца, сам бачила шо НАТО взриваіть доми - це всі бачили. ой, Айфон поломався, потім відео покажу, ой, тут Б-52 насипає фосфором, ааааа.а.дкзеоідл
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28.10.2020 15:23 Ответить
Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает - Цензор.НЕТ 7273
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28.10.2020 15:59 Ответить
Теперь арам ,пожизненно ,которые сей час живут ,придётся репарации платить за 28 лет окупации . Пусть раша подумает.
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28.10.2020 18:24 Ответить
Твари с помошю русских бомбят мирные города Азербайджана....помните бомбешку норода Мариупол русские сказали это не мы это ВСУ Украине бомбят сваи города.
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28.10.2020 15:19 Ответить
Если бы не россосия стояла за армянами, вы бы давно разбили бы армяшек и вернули бы территории полностью.
Точно также 30 лет назад, когда у армян ещё не было своей армии, россия оккупировала Карабах, а мародеры и убийцы армяне шли за ними следом и резали мирных азербайджанских селян.
Армяне по своей сути трусы и вторсырьё, маргиналы, живущие в своем информационном вакууме, очень похожем на Северную Корею.
Дешёвая российская пропаганда у них, и жопа голая. Ничего, вы их порвете в итоге, вы каждый день им устраиваете публичную порку.
Карабах - это Азербайджан!
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28.10.2020 15:50 Ответить
Азербайджанцы свои слова подкрепляют фото. Чем ты подкрепишь слова о бомбежке "родильного дома Степанакерта"?
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28.10.2020 16:11 Ответить
Что важно, эта информация появилась одновременно с тем, как армянские военные нанесли удар посредством РСЗО «Смерч» по азербайджанскому городу Барда, что повлекло большое количество жертв среди мирного населения. Очевидно, что информация об атаке F-16 на роддом в Степанакерте (Ханкенди) была вброшена, чтобы перекрыть на информационном плацдарме кровавое преступление армянской армии. Но данный фейк оказался таким же никчемным, как и многие другие потуги российских пропагандистов.
Во-первых, как только появились первые фотографии с места поражения роддома в Степанакерте (Ханкенди), а не лишь голословные заявления, у меня возник диссонанс. Когда говорилось в сообщениях российских и армянских площадок про удар по роддому, то в голове тут же возникали палаты, из которых в панике, объятые дымом и угаром бегут роженицы.
Между тем, на фото нам продемонстрировали некие пустые помещения, без элементарной мебели и, словно, находившиеся на момент разрушения в стадии ремонтных работ. То есть, грубо говоря - помещение было не жилое. Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 5381
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28.10.2020 16:20 Ответить
Вся суть бездарной и наглой российской пропаганды. Александр Коц пишет слёзный пост в Telegram о том, что азербайджанские военные обстреляли больницу в Шуше и прикладывает видео.
Но вот ведь дела! Следов обстрела на больнице - нет, а 3,14здец за время нахождения в "НКР" - да.

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 2135
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28.10.2020 16:21 Ответить
Так выше есть фото. Это следы обстрела?
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28.10.2020 16:30 Ответить
Почему армяне за годы оккупации довели больницу в Шуши до такого плачевного состояния?
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28.10.2020 16:31 Ответить
армяшка иди там торгуй и не отсвечивай а то вспомню Ацишевского и его обращение с вами как выли твои родичи получая плетей за жульничество Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 4034
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28.10.2020 16:12 Ответить
Одно дело, когда город находится в зоне военных действий, там сидят войска и их оттуда пытаются выкурить их противники. Другое дело, когда кто-то (не будем тыкать пальцами) просто ****** по стоящему в стороне городу чисто потому, что мог до него достать градом.

И да, кацапские твари - большие любители ввалить по мирному городу. Мариуполь, Грозный и половина городов в Сирии не дадут соврать.
И что бы там Эрдоган не говорил - это не он отжал Крым у братского (на тот момент) народа.
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28.10.2020 16:18 Ответить
А зачем усложнять? Враг моего врага - мой друг. А армяне - друзья моего врага.
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28.10.2020 16:30 Ответить
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 4012
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28.10.2020 16:18 Ответить
Таких как ты . Кто убивает мирных граждан все твари, террористы, подонки. Сдохните как собаки. Азербайджан даже начал производить беспилотники с названием "İTİ QOVAN" то есть "ПРОГОНЩИК СОБАК". https://www.youtube.com/watch?v=LJqU6jT8JHw
Азербайджан не остановится и будет еще больше и с упорством уничтожать армянских террористов . Возмездие будет жесточайщим , ЖДИТЕ.
Это только начало. Азербайджан отомстил за Барду - 1 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=YTanq4Gu6qY&t=30s

Азербайджан отомстил за Барду - 2 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=QPtloTOhW3E&t=1s

Трупы армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=bcdc9NqaT1o
https://www.youtube.com/watch?v=11Kx2IC-L0o

https://www.youtube.com/watch?v=moOu9TsXChc&bpctr=1603897970

https://www.youtube.com/watch?v=Z290UNBwgNs&t=162s
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28.10.2020 16:45 Ответить
Ху#ло подговаривает гнилых армян стрелять по мирным гражданским городам Азербайджана, чтобы азербайджанцы ответили аналогично, по городам территориальной армении. Далее, это даст ху#лу формальное право в целях "защиты члена ОДКБ" вступить в войну и "защитить" их, хотя на самом деле, будет месиво, и армяне по-любому аутсайдеры и станут загеноциденными жертвами, т.к. своих мозгов у них никогда не было.
Далее, Турция вступится за Азербайджан и начнет бомбить кацапов на территории армении, где дислоцируются кацапские войска в кол-ве 5000 свинособак.
Конфликт грозит перейти в крупный региональный, где скрестнутся Турция, мордор, Иран, армения и Азербайджан.
Дадее конфликт заденет Грузию и перейдет на дагестан и чесню, где противники кадыркина тоже поднимут штыки.
Раша в итоге потерпит поражение, как всегда. Не зря министр обороны Турции ездит по всем среднеазиатским республикам и подписывает с ними военные договора о сотрудничестве.
Коней рашке наступит только при непосредственном участии Турции, которая покажет кузькину мать кацапам.
Желаю победы Азербайджану и Турции, они наши союзники против мордора!
Слава Україні!
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28.10.2020 15:33 Ответить
*чечню
*конец

Сорри за очепятки
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28.10.2020 15:35 Ответить
Чечня ИЧКЕРИЯ )
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28.10.2020 19:30 Ответить
Если Иран и Рашка пойдут, то вмажется НаТо не всё на как минимум США и Бриты а против Ирана и Саудиты если такое возможно то ударная группа уже начала движение, а Зеля будет соблюдать перемирие))
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28.10.2020 15:47 Ответить
Если Иран вмажется, Израиль начнет бомбить Иран.
НАТО не вмешается - это фиктивная трусливая структура, за исключением Турции - пока мощного члена НАТО. Европа и трамповские США формально на стороне армян, там большая назойливая диаспора.
Трамп ненавидит Турцию, надо, чтобы Байден победил.
Трамп - это агент куйла.
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28.10.2020 15:54 Ответить
Если вступит Иран, вступит Израиль а за ним и СшА и Британия, это как небо и земля, даже не обсуждается, конец России начнётся с Кавказа, это только начало событий
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28.10.2020 18:19 Ответить
передавай привет Армяну и Карапету с ПВО которые забубенили с ЗРК ТОР в роддом свой же Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 1084 на фотко голова ЗУР 9М33 от тора м2км Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 2678 Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 5839 Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 8496
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28.10.2020 16:19 Ответить
Арман Арманян "азери сами обстреляли свой город Барда".

Ага так же как и украинцы сами себя 6,5 лет обстреливают. Армяне такие же лицемеры и циничные вруны как и их хозяева руССкие.
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28.10.2020 16:35 Ответить
Зачем вы ввели бойкот украинских товаров и облили борщом Украинское Посольство?! так поступают только ваши хозяева российские нацисты но никак не союзники.

Давай ссылку на серьезные сайты где Эрдоган такое говорил. Русская подстилка не ври, Эрдоган неоднократно говорил что Крым и Донбасс - Украина. Турция нам союзник а ваша раша оккупант как и вы.

Армяне зачем вы оккупировали земли Азербайджана??! Зачем вы убиваете мирных жителей азербайджана Вы военные преступники как Саддам, Милошевич, Гитлер и Путлер. Телефоняна за это повесят как Саддама!
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28.10.2020 16:22 Ответить
Идёт война Азербайджана и Армении. Азербайджан поддерживал Украину (как минимум в ключевых международных голосованиях в ООН), Армения всегда голосовала против. Даже признать Голодомор геноцидом отказалась. А это очень больная тема. До недавнего Армению поддерживала рашка. И скорее всего и сейчас тайком поддерживает советниками, техникой и боеприпасами. В частности, новые РЛС мы все тут видели на видео с дронов.
Так за кого нам тут всем болеть? Больше русских и техники убьют в Карабахе - меньше приедет потом на Донбасс. Ничего личного.
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28.10.2020 16:28 Ответить
Вы правы. Будет как в Первой Мировой войне. Когда армян кинули РИ и страны Запада, армяне были депортированы как предатели своей родины, результат армяне не получили обещанного государства, и остались с носом. Когда армяне стали требовать от Запада обещанного, те дали армянам "сосульку" под названием " геноцид". История повторяется.
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28.10.2020 16:51 Ответить
В чому різниця в обстрілах території азербайджанськими військами і вірменськими? В тому, що азербайджанці стріляють по СВОЇЙ території, а вірмени - по азербайджанській...
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28.10.2020 15:34 Ответить
Ихтамнєбіло, ара, мамой клянус...
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28.10.2020 15:34 Ответить
Естественно Ереван отрицает. Ведь огонь велся не с территории Армении, а Нагорного Карабаха. Такая версия у Еревана.
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28.10.2020 15:35 Ответить
Как раз-таки гниліе армяне стреляют со своей территрии, не с Карабаха. Им нужно втянуть рашку в конфликт, хотя сам рашка их и науськивает, мол, стреляйте в азерб-е мирніе города, мешайте взять коридор в Лачине. В конечном итоге Азербайджан будет вынужден грохнуть ракетами ту армению, а это даст возможность куйлу вступить в "защиту членов одкб".
Вчера Алиев однозначно заявил об участии и поддержке рашки, как и 30 лет назад.
Алиев также четко намекает, что обратится в таком случае к Турции, которая поможет Азербайджану обязательно, прямым присутствием.
Будет большая война, а Азербайджан и Турция пойдут до конца.
Важно, чтобы трамп проиграл, тогда им удастся взять контроль над Закавказьем, а Азербайджан вернет свои территории.
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28.10.2020 15:41 Ответить
Ага, Вторая помидорная война будет, пыня уже один раз в ответку на сбитую турками российскую авиацию помидоры давил и Нотащ не пущал.
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28.10.2020 15:46 Ответить
Что значит "жидко обосрались"? Рузге и армяне - братья навек. Сам погибай, а товарища выручай.
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28.10.2020 16:28 Ответить
Арман Арманян "рашка предала Армению и армян",-

кто вам доктор? Рашка всегда предает своих подстилок. Это аксиома. Сами лоханулись.

Армяне зачем вы оккупировали земли Азербайджана??! Идите домой и никто вас бить не будет.
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28.10.2020 16:32 Ответить
Армянские ихтамнеты.
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28.10.2020 15:43 Ответить
Армяне конечно твари но не нужно писать что кассетные боеприпасы запрещены. Почему то и в Украине это часто пишут.

Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM) - международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг. Конвенция была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине,[6] её подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Вступила в действие 1 августа 2010, через 6 месяцев после того, как она была ратифицирована 30 странами.[2] На сентябрь 2013 года 113 стран подписали соглашение, 84 ратифицировали его.[3].

Страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов - США, Россия, Китай, не подписали конвенцию. Также от принятия договора отказались: Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея считающие их эффективным и необходимым оружием.[11][12]

Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю.[3] «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України. При цьому МЗС зазначило, що більшість країн-виробників касетних *********** виступила проти запровадження заборони, а Євросоюз не виробив єдиної позиції з цього питання.
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28.10.2020 15:50 Ответить
Армения по-любому проиграет. Просто вопрос сейчас в быстром поражении армян, или в медленном, если кацапы начнут помогать, подвозить новые боеприпасы и технику.
Самый большой враг в Закавказье, как и везде - это долбанная фашистская рашка.
Именно они ссорят эти народы и натравляют друг на друга, дабы иметь контроль в регионе.
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28.10.2020 15:58 Ответить
Айзери не стріляли, ари не стріляли... 100пудово кацапи масличка підивають...
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28.10.2020 16:04 Ответить
Уважаемый , азербайджанцы, надеюсь вы поняли.
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28.10.2020 16:56 Ответить
Так а шо тут розуміти? Це політика **********. азербайджанці це і так знають...
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28.10.2020 17:07 Ответить
навіщо ? користуватись зневажливими кличками ,придуманими ВОРОГАМИ УКРАЇНИ (і друзями Імперської росії) щодо союзників ?

Просте питання ? Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 5263
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28.10.2020 19:28 Ответить
Azeri - термін який вживається в історичних наукових роботах та навіть в промовах Ердогана. Немає тут ніякої зневаги.
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29.10.2020 10:51 Ответить
хитрожопые ары научились у русни обстреливать мирное население, подло из под тишка.
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28.10.2020 16:45 Ответить
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 5904
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28.10.2020 16:51 Ответить



Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·1 ч

після ракетного удару вірмен по Барде 21 людина загинула, понад 70 поранені нагадало обстріл ординцями Маріуполя 24 січня 2015
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28.10.2020 16:55 Ответить
Брешуть обидві сторони. Зараз просування Азербаджану буде складніше і складніше. Ефект раптовості зникає. Вірмени готують оборону в горах, яки їм відомі. Азербаджан буде змушений залучати все більше техніки, власних громадян і військових спеціалістиів з Туреччини а також найманців чи просто релігіозних фанатиків з ісламських країн. Вірмени будуть використовувати россійських спеціалістів, а також може з Ірану і ряду інших країн, сербів включно. Вірмени отримали більше нових систем ПВО. Не все так просто, навіть з БПЛА. Це вам не мелочь по карманам тиріть в ТРЦ.
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28.10.2020 18:16 Ответить
лахті - variable general -У СПАМ !
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28.10.2020 19:21 Ответить
вже можна створювати реєстр вірменських фейків...
вчора побачив "найкрутіші"....

1)волонтери(*** невстановлені,проглядаючи документи трупів на передовій) зафіксували 9000 вбитих азербайджанців і 1 200 вірмен Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 4337
2) серед вбитих у ЗС Азербайджану -більшість -нацменшини,зокрема лезгини,котрих Алієв спеціально посилає "на убой"(*** доказ - відео найнижчої ютуб-якості 360 з натовпом поліцейських і якимись жіночками в істериці)
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28.10.2020 19:19 Ответить
Месть за Барду продолжается 1. 28.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=ErnQtbjO-m0

Месть за Барду продолжается 2. 28.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=FZQhE5Ozg4M&t=1s
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28.10.2020 19:20 Ответить
не знаю.. по моему,Армения испитивает нерви Азербайджанского руководства..

НО есть достаточно целей в нагорном Карабахе для мести,чтоби не вестись на провокации..
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28.10.2020 19:23 Ответить
Ага, правильно, сейчас Азербайджан начнёт утюжить Степанакерт Градами и Смерчами. Алиев не только толковый военный стратег, но и опытный политик. Поскорее бы Азербайджан освободил свою территорию от оккупантов.
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28.10.2020 19:40 Ответить
Алиев-разбогатевший на шальных нефтяных доходах кафир. Над ним должен состояться суд шариата. Со смертной казнью.
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29.10.2020 10:56 Ответить
Атрэзать башкан? А Кадырке-гомику когда атрэжете ухи, а потом башкан?
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30.10.2020 13:24 Ответить
Армяне наносят по обезумевшему азербайджанскому агрессору удары возмездия.
Это ответ на бомбардировку и гибель мирных жителей в Степанакерте и других населённых пунктах:
Бомбардировка Степанакерта в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Это ответ за расстрелы пленных армян, в том числе мирных жителей:
Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян. ВИДЕО 18+

Полная ответственность за гибель мирных азербайджанцев в Барды и Гяндже лежит на авантюристе Ильхаме Алиеве, которго неоднократно предупреждали о последствиях его преступных действий.
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29.10.2020 10:47 Ответить
Ну щас в Армении резко увеличится самообстрел с "армянских" байрактаров )))))
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30.10.2020 13:23 Ответить
 
 