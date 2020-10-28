Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Азербайджан заявил о ракетном обстреле кассетными зарядами жилого района города Барда.
Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.
"28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, около 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении.
Помощник президента Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter последствия обстрела. На некоторых фотографиях видны части кассетных снарядов.
В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.
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Точно также 30 лет назад, когда у армян ещё не было своей армии, россия оккупировала Карабах, а мародеры и убийцы армяне шли за ними следом и резали мирных азербайджанских селян.
Армяне по своей сути трусы и вторсырьё, маргиналы, живущие в своем информационном вакууме, очень похожем на Северную Корею.
Дешёвая российская пропаганда у них, и жопа голая. Ничего, вы их порвете в итоге, вы каждый день им устраиваете публичную порку.
Карабах - это Азербайджан!
Во-первых, как только появились первые фотографии с места поражения роддома в Степанакерте (Ханкенди), а не лишь голословные заявления, у меня возник диссонанс. Когда говорилось в сообщениях российских и армянских площадок про удар по роддому, то в голове тут же возникали палаты, из которых в панике, объятые дымом и угаром бегут роженицы.
Между тем, на фото нам продемонстрировали некие пустые помещения, без элементарной мебели и, словно, находившиеся на момент разрушения в стадии ремонтных работ. То есть, грубо говоря - помещение было не жилое.
Но вот ведь дела! Следов обстрела на больнице - нет, а 3,14здец за время нахождения в "НКР" - да.
И да, кацапские твари - большие любители ввалить по мирному городу. Мариуполь, Грозный и половина городов в Сирии не дадут соврать.
И что бы там Эрдоган не говорил - это не он отжал Крым у братского (на тот момент) народа.
Азербайджан не остановится и будет еще больше и с упорством уничтожать армянских террористов . Возмездие будет жесточайщим , ЖДИТЕ.
Это только начало. Азербайджан отомстил за Барду - 1 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=YTanq4Gu6qY&t=30s
Азербайджан отомстил за Барду - 2 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=QPtloTOhW3E&t=1s
Трупы армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=bcdc9NqaT1o
https://www.youtube.com/watch?v=11Kx2IC-L0o
https://www.youtube.com/watch?v=moOu9TsXChc&bpctr=1603897970
https://www.youtube.com/watch?v=Z290UNBwgNs&t=162s
Далее, Турция вступится за Азербайджан и начнет бомбить кацапов на территории армении, где дислоцируются кацапские войска в кол-ве 5000 свинособак.
Конфликт грозит перейти в крупный региональный, где скрестнутся Турция, мордор, Иран, армения и Азербайджан.
Дадее конфликт заденет Грузию и перейдет на дагестан и чесню, где противники кадыркина тоже поднимут штыки.
Раша в итоге потерпит поражение, как всегда. Не зря министр обороны Турции ездит по всем среднеазиатским республикам и подписывает с ними военные договора о сотрудничестве.
Коней рашке наступит только при непосредственном участии Турции, которая покажет кузькину мать кацапам.
Желаю победы Азербайджану и Турции, они наши союзники против мордора!
Слава Україні!
*конец
Сорри за очепятки
ЧечняИЧКЕРИЯ )
НАТО не вмешается - это фиктивная трусливая структура, за исключением Турции - пока мощного члена НАТО. Европа и трамповские США формально на стороне армян, там большая назойливая диаспора.
Трамп ненавидит Турцию, надо, чтобы Байден победил.
Трамп - это агент куйла.
Ага так же как и украинцы сами себя 6,5 лет обстреливают. Армяне такие же лицемеры и циничные вруны как и их хозяева руССкие.
Давай ссылку на серьезные сайты где Эрдоган такое говорил. Русская подстилка не ври, Эрдоган неоднократно говорил что Крым и Донбасс - Украина. Турция нам союзник а ваша раша оккупант как и вы.
Армяне зачем вы оккупировали земли Азербайджана??! Зачем вы убиваете мирных жителей азербайджана Вы военные преступники как Саддам, Милошевич, Гитлер и Путлер. Телефоняна за это повесят как Саддама!
Так за кого нам тут всем болеть? Больше русских и техники убьют в Карабахе - меньше приедет потом на Донбасс. Ничего личного.
Вчера Алиев однозначно заявил об участии и поддержке рашки, как и 30 лет назад.
Алиев также четко намекает, что обратится в таком случае к Турции, которая поможет Азербайджану обязательно, прямым присутствием.
Будет большая война, а Азербайджан и Турция пойдут до конца.
Важно, чтобы трамп проиграл, тогда им удастся взять контроль над Закавказьем, а Азербайджан вернет свои территории.
кто вам доктор? Рашка всегда предает своих подстилок. Это аксиома. Сами лоханулись.
Армяне зачем вы оккупировали земли Азербайджана??! Идите домой и никто вас бить не будет.
Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM) - международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг. Конвенция была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине,[6] её подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Вступила в действие 1 августа 2010, через 6 месяцев после того, как она была ратифицирована 30 странами.[2] На сентябрь 2013 года 113 стран подписали соглашение, 84 ратифицировали его.[3].
Страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов - США, Россия, Китай, не подписали конвенцию. Также от принятия договора отказались: Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея считающие их эффективным и необходимым оружием.[11][12]
Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю.[3] «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України. При цьому МЗС зазначило, що більшість країн-виробників касетних *********** виступила проти запровадження заборони, а Євросоюз не виробив єдиної позиції з цього питання.
Самый большой враг в Закавказье, как и везде - это долбанная фашистская рашка.
Именно они ссорят эти народы и натравляют друг на друга, дабы иметь контроль в регионе.
Просте питання ?
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·1 ч
після ракетного удару вірмен по Барде 21 людина загинула, понад 70 поранені нагадало обстріл ординцями Маріуполя 24 січня 2015
вчора побачив "найкрутіші"....
1)волонтери(*** невстановлені,проглядаючи документи трупів на передовій) зафіксували 9000 вбитих азербайджанців і 1 200 вірмен
2) серед вбитих у ЗС Азербайджану -більшість -нацменшини,зокрема лезгини,котрих Алієв спеціально посилає "на убой"(*** доказ - відео найнижчої ютуб-якості 360 з натовпом поліцейських і якимись жіночками в істериці)
Месть за Барду продолжается 2. 28.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=FZQhE5Ozg4M&t=1s
НО есть достаточно целей в нагорном Карабахе для мести,чтоби не вестись на провокации..
Это ответ на бомбардировку и гибель мирных жителей в Степанакерте и других населённых пунктах:
Бомбардировка Степанакерта в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
Это ответ за расстрелы пленных армян, в том числе мирных жителей:
Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян. ВИДЕО 18+
Полная ответственность за гибель мирных азербайджанцев в Барды и Гяндже лежит на авантюристе Ильхаме Алиеве, которго неоднократно предупреждали о последствиях его преступных действий.