Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Белогорском районе проводятся подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода к насосной станции Белая.
По информации подконтрольного Кремлю "Министерства строительства и архитектуры Крыма", эти объекты строят для снабжения Симферополя водой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Было принято решение освоить данное месторождение подземных вод. Министерству строительства и архитектуры Крыма поручили приступить с 19 октября текущего года к реализации этого объекта. На данный момент согласована трасса водовода и мощность насосной станции", – сообщил глава ведомства Михаил Храмов.
По его словам, подрядная организация готовит объект, а именно снимает плодородный слой грунта.
"На территории оборудован строительный городок, произведена мобилизация 16 единиц техники и 26 рабочих. К середине следующей недели их количество увеличится до 27 единиц техники и до 40 строителей. Также глава крымского Минстроя сообщил, что к выполнению основных работ приступят к концу текущего года", - говорится в сообщении.
Чиновник сообщил, что с этого водозабора начнут качать воду в апреле 2021 году.
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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да с этого Бештерека воды как с жабы молока - грязная замусоренная канава с тоненькой струйкой жижи на дне
видать, совсем приперло,
это ж все равно что из Бортничей "вторичный продукт" пить !
"Голод не тётка, а мать родная". - Это означает, что голод - настоящий стимул к действиям. А сытость - это развитие лени.
с. Мазанка и иже с ней
"О-о,
тепленькаясолененькая пошла!"
Водоводов можно проложить сколько угодно, но если нет воды, так зачем водоводы?
Воздух по ним гонять?
Я б радив будувати штук 15 відразу . Води і так нема , тож проект можуть закрити після пуску першої труби