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Новости Фото Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) Симферополь (655) водоснабжение (697) вода (880)

Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Белогорском районе проводятся подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода к насосной станции Белая.

По информации подконтрольного Кремлю "Министерства строительства и архитектуры Крыма", эти объекты строят для снабжения Симферополя водой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Было принято решение освоить данное месторождение подземных вод. Министерству строительства и архитектуры Крыма поручили приступить с 19 октября текущего года к реализации этого объекта. На данный момент согласована трасса водовода и мощность насосной станции", – сообщил глава ведомства Михаил Храмов.

По его словам, подрядная организация готовит объект, а именно снимает плодородный слой грунта.

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"На территории оборудован строительный городок, произведена мобилизация 16 единиц техники и 26 рабочих. К середине следующей недели их количество увеличится до 27 единиц техники и до 40 строителей. Также глава крымского Минстроя сообщил, что к выполнению основных работ приступят к концу текущего года", - говорится в сообщении.

Чиновник сообщил, что с этого водозабора начнут качать воду в апреле 2021 году.

Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод 01
Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод 02

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Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Временная полумера, которая почти ничего не решает. Это также означает, что у кого то заберут. Солончаки постепенно выдавливают тот пресный пузырь, который образовался благодаря Днепру. Плюс нещадное его использования после закрытия канала. И походу процессы не обратимы. Теперь, что б все привести к моменту до 2014 г., понадобятся десятилетия. Дальше будет только хуже. Года через 2 север АР Крым будет солончаковой пустыней. И да... эти поцы будут ездить на юг Крыма за баклажкой пресной воды. Но и там ресурсы ограниченные... Ответка за предательство близка.
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28.10.2020 17:05
+14
Боже !!!!
да с этого Бештерека воды как с жабы молока - грязная замусоренная канава с тоненькой струйкой жижи на дне

видать, совсем приперло,
это ж все равно что из Бортничей "вторичный продукт" пить !
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28.10.2020 17:11
+13
Південний потік-2 ?
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28.10.2020 16:58
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Південний потік-2 ?
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28.10.2020 16:58 Ответить
Боже !!!!
да с этого Бештерека воды как с жабы молока - грязная замусоренная канава с тоненькой струйкой жижи на дне

видать, совсем приперло,
это ж все равно что из Бортничей "вторичный продукт" пить !
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28.10.2020 17:11 Ответить
3! Сухий потік 3!!!
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28.10.2020 18:29 Ответить
Может оказаться, что это отстойник.
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28.10.2020 16:59 Ответить
Голод не тетка. А жажда не дядька. Как-то так.
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28.10.2020 17:05 Ответить
Кстати, мало кто знает поговорку полностью.
"Голод не тётка, а мать родная". - Это означает, что голод - настоящий стимул к действиям. А сытость - это развитие лени.
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28.10.2020 17:34 Ответить
голод не тётка, пирожка не подсунет...сам учи матчасть...)
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28.10.2020 20:01 Ответить
это не может, это точно отстойник, точнее канализация Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 1394
с. Мазанка и иже с ней
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28.10.2020 17:13 Ответить
Чим би дитя не тiшилось, аби не плакало (С)
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28.10.2020 17:00 Ответить
И закольцуют канализацию!
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28.10.2020 17:04 Ответить
Временная полумера, которая почти ничего не решает. Это также означает, что у кого то заберут. Солончаки постепенно выдавливают тот пресный пузырь, который образовался благодаря Днепру. Плюс нещадное его использования после закрытия канала. И походу процессы не обратимы. Теперь, что б все привести к моменту до 2014 г., понадобятся десятилетия. Дальше будет только хуже. Года через 2 север АР Крым будет солончаковой пустыней. И да... эти поцы будут ездить на юг Крыма за баклажкой пресной воды. Но и там ресурсы ограниченные... Ответка за предательство близка.
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28.10.2020 17:05 Ответить
Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 1240
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28.10.2020 17:05 Ответить
ворованую землю работами не узаконишь Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 2615
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28.10.2020 17:07 Ответить
она не ворованная , а по бандитски отжатая .Не обманывай людей .
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28.10.2020 17:26 Ответить
А через малый срок:
"О-о, тепленькая солененькая пошла!"
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28.10.2020 17:08 Ответить
Деньги спиСтят а воды как не было так и не будет ... Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 4020
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28.10.2020 17:09 Ответить
Та для них цей вторичний продукт з Бортничів за щастя буде Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 2593
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28.10.2020 17:16 Ответить
Кто сдает продукт вторичный - получает чай отличный
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28.10.2020 17:19 Ответить
Прокладывают водовод, а откуда вода в этот водовод возмется?
Водоводов можно проложить сколько угодно, но если нет воды, так зачем водоводы?
Воздух по ним гонять?
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28.10.2020 17:20 Ответить
Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 2507
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28.10.2020 17:21 Ответить
Зато делом заняты. Пока землю копаешь, некогда думать, что там с "камнями с неба".
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28.10.2020 18:32 Ответить
И выходит без воды - ну не туды, и не сюды
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28.10.2020 17:24 Ответить
з пустого в порожнє..
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28.10.2020 17:26 Ответить
Дураки всё что то строят, вот делать нех
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28.10.2020 18:01 Ответить
Лучше бы ввели натуральный налог в виде вторичного продукта -мочи. Пацакские космонавты переработанную мочу пьют и нахваливают, а почему крысчане не могут?
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28.10.2020 18:38 Ответить
а реально организовать камни с неба? ну типа распылить щебень в атмосферу?
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28.10.2020 19:06 Ответить
Чому тільки 1 ? На 5-6 , грошей ще більше можна відмити 🤣
Я б радив будувати штук 15 відразу . Води і так нема , тож проект можуть закрити після пуску першої труби
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28.10.2020 19:32 Ответить
 
 