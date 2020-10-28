Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО

В Белогорском районе проводятся подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода к насосной станции Белая.

По информации подконтрольного Кремлю "Министерства строительства и архитектуры Крыма", эти объекты строят для снабжения Симферополя водой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Было принято решение освоить данное месторождение подземных вод. Министерству строительства и архитектуры Крыма поручили приступить с 19 октября текущего года к реализации этого объекта. На данный момент согласована трасса водовода и мощность насосной станции", – сообщил глава ведомства Михаил Храмов.

По его словам, подрядная организация готовит объект, а именно снимает плодородный слой грунта.

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"На территории оборудован строительный городок, произведена мобилизация 16 единиц техники и 26 рабочих. К середине следующей недели их количество увеличится до 27 единиц техники и до 40 строителей. Также глава крымского Минстроя сообщил, что к выполнению основных работ приступят к концу текущего года", - говорится в сообщении.

Чиновник сообщил, что с этого водозабора начнут качать воду в апреле 2021 году.





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Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.