Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске. ФОТО

28-летний мужчина стрелял из пистолета в жилой зоне Ивано-Франковска. При задержании полицейские обнаружили у него при себе еще и нож.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел накануне. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный стреляет из пистолета на ул. Мазепы.

"Уже через несколько минут во дворе дома неподалеку инспекторы обнаружили неизвестного, похожего по описанию. Мужчина держал в руках нож, который сразу выбросил в траву, как только увидел патрульных", - сказано в сообещнии.

При поверхностной проверке у мужчины обнаружили и "предмет, похожий на пистолет".

Мужчину задержали, оружие направили на экспертизу.

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