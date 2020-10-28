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Ивано-Франковск (793) стрельба (3161) патрульная полиция (1790)

Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

28-летний мужчина стрелял из пистолета в жилой зоне Ивано-Франковска. При задержании полицейские обнаружили у него при себе еще и нож.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел накануне. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный стреляет из пистолета на ул. Мазепы.

"Уже через несколько минут во дворе дома неподалеку инспекторы обнаружили неизвестного, похожего по описанию. Мужчина держал в руках нож, который сразу выбросил в траву, как только увидел патрульных", - сказано в сообещнии.

При поверхностной проверке у мужчины обнаружили и "предмет, похожий на пистолет".

Мужчину задержали, оружие направили на экспертизу.

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Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске 01
Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске 02
Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске 03
Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Граждане, похожие на инспекторов полиции, обнаружили предмет, похожий на мужчину, который выбросил предмет, похожий на нож, и при себе имел предмет, похожий на пистолет. В результате действий, похожих на следственные, был составлен документ, похожий на протокол.
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28.10.2020 19:01
+2
Не подсказывайте. А то в следующий раз напишут:,пистолет, похожий на предмет.,
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28.10.2020 19:52
+1
Терміново потрібен легалайз ганджубасу!
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28.10.2020 17:37
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Если окажется, что ствол резинка, или какой-нить стартовый, то пришьют хулиганку, штраф и отпустят. И так до следующего раза, пока оно кого-нибудь не убьёт.
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28.10.2020 17:36 Ответить
Каждый второй торчок в столице ходит с флобером, к примеру.
В регионах пожиже.
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28.10.2020 19:18 Ответить
схоже на стартовий
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28.10.2020 22:18 Ответить
Терміново потрібен легалайз ганджубасу!
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28.10.2020 17:37 Ответить
пЄредоз...
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28.10.2020 17:41 Ответить
Чо творите? Патриот кацапов отпугивал.
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28.10.2020 17:53 Ответить
Не пишут..стрилял стрилял..хоть раз то попал?..Эх..****!
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28.10.2020 18:06 Ответить
если мочил коммунистов зто наш - отпустить , пистоля повернуты
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28.10.2020 19:01 Ответить
Граждане, похожие на инспекторов полиции, обнаружили предмет, похожий на мужчину, который выбросил предмет, похожий на нож, и при себе имел предмет, похожий на пистолет. В результате действий, похожих на следственные, был составлен документ, похожий на протокол.
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28.10.2020 19:01 Ответить
ну так низзззззяяяяя- предмет на мужчину похожим токо наши палисмены назвут)))- от существо таки-похожее на ото самоё= точно в тему!!!
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28.10.2020 23:52 Ответить
Что за бездари эти полицейские, они что совсем тупые, перед ними пистолет, а они говорят, предмет похожий на пистолет. Разуйте глаза -"блюстители порядка". Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 7999
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28.10.2020 19:48 Ответить
Дайте юридичне формулювання тому що, ви визначаєте пістолетом.
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29.10.2020 10:25 Ответить
Не подсказывайте. А то в следующий раз напишут:,пистолет, похожий на предмет.,
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28.10.2020 19:52 Ответить
 
 