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контрафакт (244) Луганщина (6244) прокуратура (4867) сигареты (851)

Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Женщина поштучно изготавливала сигареты у себя дома и продавала их по месту работы - в помещении магазина. Товар был без акцизов и не соответствовал ГСТУ.

Дело передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Жительница пгт Новоайдар организовала на территории региона продажу табачных изделий сомнительного происхождения. Женщина производила поштучно сигареты в домашних условиях, частично делала закупки товара через Интернет, реализовывала продукцию по месту работы - в торговом помещении магазина. Сигареты реализовывались без надлежащей упаковки и марок акцизного налога Украины", - сказано в сообщении.

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При обыске у нее нашли более 700 упаковок сигарет общей стоимостью более 20 тыс. грн и устройство для их изготовления.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление табачных изделий). Наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет 01
Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+49
Вот это - преступление! Не то, что коррупция.
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28.10.2020 17:49
+35
_Во-оот! Вот он корень зла где зарылся. Попалась, вражина. Больше чем олигархи Украине причинила вреда, ведь олигархам ничего, а ей пять лет.
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28.10.2020 17:54
+29
Значит сепарне за то что страну раздербанили и столько людей погибло - амнистия. А бабе за то что на хлеб детям зарабатывала 5 лет.
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28.10.2020 17:56
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А могла би робити це легально Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 4143
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28.10.2020 17:49 Ответить
а хто дозволить... Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 3619
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28.10.2020 17:50 Ответить
Как был фильм "Самогонщики" сделайте фильм "Сигаретчики", статью за сигаретокручение и общественное порицание.
Здравствуй СССР!
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28.10.2020 18:31 Ответить
Не в нашій країні... У нас монополія і фірма прокладка, через яку змушені працювати всі оптовики...
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28.10.2020 17:54 Ответить
Вот это - преступление! Не то, что коррупция.
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28.10.2020 17:49 Ответить
"У нас почти нет коррупции" . Зеля .
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28.10.2020 17:52 Ответить
табачные монополии строги- а их вассалы на службе и прикормлены...- это не что в отношении тех кто ГРАБИТ Державу и Людей уже свыше 29-ти лет...- тех трогать нельзя... Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 8793
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28.10.2020 17:49 Ответить
Тогда надо посадить всех бабушек , которые торгуют данным товаром без акциза . Где они их взяли ? Это второй вопрос .
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28.10.2020 17:50 Ответить
Молодец! А как еще выжить в этой стране. Или только депутатам можно контробас ввозить да паленку катать?
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28.10.2020 17:50 Ответить
давай 105 лет! даешь!
это же не нарушение Конституции, мона дать и взад штраф и 105 лет с конфискацией
Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 728
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28.10.2020 17:51 Ответить
Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 7777
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28.10.2020 17:52 Ответить
У татарина харя еще более противная, чем у сына полицая...
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28.10.2020 20:03 Ответить
Вообще-то по 204-й штраф полагается, от 85 до 170 тьіс грн.
До 5 лет - если особа раніше вже була засуджена, и не за шо попало, а тоже именно по 204-й.
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28.10.2020 17:57 Ответить
Да ее и по части 3 могли крутануть, а там вообще до 10 лет.
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28.10.2020 23:37 Ответить
_Во-оот! Вот он корень зла где зарылся. Попалась, вражина. Больше чем олигархи Украине причинила вреда, ведь олигархам ничего, а ей пять лет.
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28.10.2020 17:54 Ответить
Чому це нічого. Податкова амністія. Та й портновський суд вчора постарався.
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28.10.2020 18:21 Ответить
а вот теперь держитесь! зеленые начнут грабить всех и вся тарифами, судьи подготовку тоже провели по декларациям - теперь никто не связан по рукам даже ниточкой.... надо было люстрацию с судов начинать.. причем люстрацию на роскошных судейских люстрах! страна терпил , голосующих за зеленских дибилов и опзж!
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28.10.2020 17:56 Ответить
Значит сепарне за то что страну раздербанили и столько людей погибло - амнистия. А бабе за то что на хлеб детям зарабатывала 5 лет.
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28.10.2020 17:56 Ответить
С каких пор изготовление фальсификата и неуплата налогов стало нормой?
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28.10.2020 18:29 Ответить
в условиях отсутствия хоть какой то работы, тетка не воровала, сама организовала себе мини производство, закупала легальный табак(его же как то привезли в украину, или вырастили), упаковывала и продавала.
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28.10.2020 20:10 Ответить
Не может быть легального табака в Украине, без акцизной марки.
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28.10.2020 23:39 Ответить
не занесла мусорам...
У нас в городе на каждом шагу тетки продают в открытую всякий левак и никто их не трогает Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 1554
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28.10.2020 17:57 Ответить
тю...шо там сомнительного...заходишь на любой сайт по продаже сигарет и табака,там есть все...
и табак,и гильзы сигаретные,и машинки для набивания.
привлекут не за то,что делала,а за то,что продавала без акциза.
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28.10.2020 17:57 Ответить
Нижче написав, самокрутки збсь тема.
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28.10.2020 18:01 Ответить
Брось каку! Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 3419
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28.10.2020 21:21 Ответить
То покупні цигарки скоріше кака Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 8486
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29.10.2020 02:51 Ответить
Вообще табак - кака.
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29.10.2020 08:53 Ответить
Да не могла никак она с акцизом продавать.
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28.10.2020 23:40 Ответить
Дивлячись з чого виготовляла. У нас на роботі кілька колег палять самокрутки зі справжнім тютюном - оцінив тему, теж придбав собі портсигар з машинкою, тепер періодично купую папір, фільтри та тютюн у кісетах. І знаєте, це дійсно смачно палити (хоча палю їх паралельно зі звичним Camel, також сигари поважаю). Тож якщо жінка робила цигарки з якісного тютюну - за що її садити?
А якщо з якоїсь сурогатної гидоти чи баділля зкріпної якості - тоді у буцигарню.
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28.10.2020 18:00 Ответить
я залишив курити 11 років тому (мені зараз 40). Але також можу підтвердити - самокрути з домашнього тютюну то є на порядок смачнючіше куриво від хрензначимнапакованих заводських цигарок.
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28.10.2020 18:37 Ответить
То Вам робити нічого, крутити папір )) Це ж довго.
Гільзи продаються. 500 шт. за 70-80грн.
Електромашинка з Аліекспресу. За півгодини штук двісті спокійно.
===
Щось останнім часом набридло навіть забивати гільзи, остаточно перейшов на люльку.
А тютюн - пропозицій море.
Купляю віржинію. Додаю трохи кавендиша з латакією.
А все скопом виходить рівно в 10 разів дешевше за покупні цигарки.
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28.10.2020 18:50 Ответить
Люлька теж є. Вишнева, класичного козацького дизайну (ще у 90-х купив у магазині "Український сувенир" - один з магазинів-довгожителів Дніпра) Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 5200
Але річ у тім, що люлька, сигари і почасти самокрутки - це для медитативного паління у спокійній атмосфері. А коли йдеш по вулиці, зручніше дістати звичайну цигарку із жовтої пачки з верблюдом.
І так, єдиний мінус самокруток - довго заморочуватись. Тому й палю по черзі - коли "Самец", коли самокрутку.
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28.10.2020 19:12 Ответить
Приловчився люльку курити як колись цигарки.
Замість кисету - такий немалий підсумок з тютюном.
На ходу, однією рукою затрамбував, йду - курю ))
Яка там медитація?
))))
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28.10.2020 19:41 Ответить
При очередной командировке "пролюбил" трубку. Жалею. Трубка не идет ни в какое сравнение с сигарами и прочим. Это время (до 40 минут), хороший вкус и возможность подумать с комфортом. Бумажные горелки как секс на 30 секунд.
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28.10.2020 19:54 Ответить
Да ее запросто могли крутануть по части 3 этой 204-й статьи, производство и сбыт подакцизных товаров из некачественного сырья с угрозой для жизни.
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28.10.2020 23:43 Ответить
А что такого,это просто бизнес,человек насыщает товаром рынок,потребитель доволен сочетанием цена-качество,сажать нужно тех,кто придумывает нелепые налоги и отрезает от рынка производства сигарет малый бизнес.
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28.10.2020 18:07 Ответить
Лютый диверсант
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28.10.2020 18:08 Ответить
Ахметов и другие наворовали миллиарды, им ни чего не будет.
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28.10.2020 18:09 Ответить
По качеству наверное лучше чем в магазинах
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28.10.2020 18:09 Ответить
Кушать то ХОТЦА ,не все же судьи ,прокуроры и депутаты ... Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 5037
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28.10.2020 18:09 Ответить
Тетку посадят на 5 лет за сигареты, а Слуги Народа могут больше не отчитываться про источники своих доходов.

Справедливо чо...
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28.10.2020 18:15 Ответить
коробку на принтері роздрукувати треба. це ж паливо так торгувати
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28.10.2020 18:28 Ответить
С другой стороны, она так может "съехать". Скажет- "изготавливаю для собственных нужд", т.к. ей сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление табачных изделий), а не за реализацию контрафакта.
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28.10.2020 18:44 Ответить
Контрольна закупка була, нікуди вона не з'їде.
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28.10.2020 19:59 Ответить
не повірять. хіба що душ 20 - 30 друзів у суді наполягаимуть що по дружбі і не за гроші для них виготовляла
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28.10.2020 20:00 Ответить
Пишу исходя из содержимого в статье. Всё остальное домысел или предположение.
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28.10.2020 20:09 Ответить
Часть вторая как раз сбыта и касается.
В статье 204 идет речь не о реализации, а о сбыте. А дарение вполне себе одна из форм сбыта - сбыт на безоплатной) основе. Даже закупка не нужна - передал такой товар просто так уже факт сбыта. Именно поэтому нельзя купить коробок спичек за стоимость бутылки водки "а в подарок мы вам бутылку подарим".
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28.10.2020 23:50 Ответить
Що там 5 років?? Давайте вже всі 20!!! Це ж блін знаєте який тим тютюновим магнатам збиток?
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28.10.2020 18:34 Ответить
А работы нет. Ещё из рашки вернулись батраки. А если есть работа то разнорабочий 4000.рабочие 5-7тыщ.Констаха
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28.10.2020 18:43 Ответить
****и не соответствовал ГСТУ*******

Индонезийская Виржиния (офигенный табак) не соответствует ГСТУ ))))
Отлично, яЩитаю!
==
Иногда тоже заказываю нестандартные гильзы. Только не коричневые, а черные.
==
Но чувствую, с нашим счастьем скоро начнут торбить не только продавцов табака на килограммы, но и тех, кто выращивает табак на приусадебном участке.
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28.10.2020 18:46 Ответить
Легко. Часть 3 статьи 204 наказание за изготовление товаров, указанных в части первой или второй настоящей статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.
А что у нас является недоброкачественным сырьем? Правильно, всё что не соответствует ДСТУ.
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28.10.2020 23:56 Ответить
Выращивайте коку!
Ни один полицейский у нас не знает как выглядит куст.
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29.10.2020 08:42 Ответить
Жах! Ці ж сигарети могли нашкодити людям!
Чесна порядна людина коли купує сигарети, повинна бути впевнена, що вони корисні для здоров'я, зроблені з любов'ю і думкою про нас, а не якись там хенд-мейд!
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28.10.2020 18:52 Ответить
Прикольно сказано - "сигарети корисні для здоров"я " )))))))))) Так і закортіло здоров"я поправити , хоча ніколи не палив ))))
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28.10.2020 21:53 Ответить
Сегодня сигареты... завтра будет марихуана...Зеленый не зря проводил "референдум".
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28.10.2020 18:52 Ответить
ты еврей?
90% таких как вы не понимают шо такое "МЕДИЦИНСКИЙ кан(н)абис"
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29.10.2020 07:58 Ответить
есть еще медицинский морфий, кокаин тоже применяют в медицине... то что нужно медицине не нуждается в опросах и референдумах, то давно применяется под строгим учетом...
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29.10.2020 10:28 Ответить
5 років за самокрутки.. Так ось за яку корупцію зелепні хотять саджати на довічне.
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28.10.2020 19:19 Ответить
Зєля попив каву з табачним монополістом Кауфманом у київському кафе цього літа і суд відмовив у стягненні з Кауфмана штрафу у 6,5млрд. гр(!!!) за порушення ним антимонопольного законодавства. Ось так просто. Може цій жіночці теж треба з Зєлєю кави попити?
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28.10.2020 19:22 Ответить
Да попьет только не кофе а чефир, и не с Зелей, а с сокамерницами. Хотя скорее выйдет на условку.
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28.10.2020 21:13 Ответить
Вот это да...так это же просто подрыв государственности...
Мы простые советские рабочие требуем не 5 лет...таких надо расстрелливать...Мы требуем смертную казнь!!!!
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28.10.2020 20:05 Ответить
Идиоты.Женщина нашла себе способ заработать,щоб не сидеть на шее у Государства.А шо каже Государство?Нельзя срок 5 лет за самозанятость и подрыв табачных монополий Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 8379
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28.10.2020 20:15 Ответить
Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет - Цензор.НЕТ 249
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28.10.2020 20:41 Ответить
ДВЕ НОВОСТИ РЯДОМ
В ОДНОЙ КС ОТМЕНИЛ ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
В ДРУГОЙ БАБЕ 5 ЛЕТ ЗА САМОКРУТКИ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОНА ТАКАЯ...
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28.10.2020 20:43 Ответить
А замість тютюну там був бур'ян, навіть в цьому не сумніваюсь.
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28.10.2020 21:33 Ответить
с чего вдруг?
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29.10.2020 08:29 Ответить
В 2009 году убил убил человека ради забавы (со сворой таких же ублюдков) местного крестьянина на "охоте" депутат Лозинский.
Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года.

После четырех лет за решеткой, в июне 2014-го, Сергей Лозинский вышел на свободу.

Сейчас избрался главой какого то там района (лень искать).
----------
ЧЕТЫРЕ ГОДА.
Это вам не ПЯТЬ за жуткие преступления матери, выживающей как может.
Это 4 года и руководство какой то областью.
******!
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28.10.2020 21:43 Ответить
Да ни какого-то там района а того самого в котором он Олейника и убил. Стокгольмский синдром.
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28.10.2020 23:58 Ответить
а как они стоимость вычисляли? или тётка продавала сигареты по 28 грн. 57 коп. за "пачку"?
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29.10.2020 08:27 Ответить
Дура!
Продавала-бы наркотики - отделалась бы штрафом.
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29.10.2020 08:35 Ответить
 
 