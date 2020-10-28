Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Женщина поштучно изготавливала сигареты у себя дома и продавала их по месту работы - в помещении магазина. Товар был без акцизов и не соответствовал ГСТУ.
Дело передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Жительница пгт Новоайдар организовала на территории региона продажу табачных изделий сомнительного происхождения. Женщина производила поштучно сигареты в домашних условиях, частично делала закупки товара через Интернет, реализовывала продукцию по месту работы - в торговом помещении магазина. Сигареты реализовывались без надлежащей упаковки и марок акцизного налога Украины", - сказано в сообщении.
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При обыске у нее нашли более 700 упаковок сигарет общей стоимостью более 20 тыс. грн и устройство для их изготовления.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление табачных изделий). Наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Здравствуй СССР!
это же не нарушение Конституции, мона дать и взад штраф и 105 лет с конфискацией
До 5 лет - если особа раніше вже була засуджена, и не за шо попало, а тоже именно по 204-й.
У нас в городе на каждом шагу тетки продают в открытую всякий левак и никто их не трогает
и табак,и гильзы сигаретные,и машинки для набивания.
привлекут не за то,что делала,а за то,что продавала без акциза.
А якщо з якоїсь сурогатної гидоти чи баділля зкріпної якості - тоді у буцигарню.
Гільзи продаються. 500 шт. за 70-80грн.
Електромашинка з Аліекспресу. За півгодини штук двісті спокійно.
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Щось останнім часом набридло навіть забивати гільзи, остаточно перейшов на люльку.
А тютюн - пропозицій море.
Купляю віржинію. Додаю трохи кавендиша з латакією.
А все скопом виходить рівно в 10 разів дешевше за покупні цигарки.
Але річ у тім, що люлька, сигари і почасти самокрутки - це для медитативного паління у спокійній атмосфері. А коли йдеш по вулиці, зручніше дістати звичайну цигарку із жовтої пачки з верблюдом.
І так, єдиний мінус самокруток - довго заморочуватись. Тому й палю по черзі - коли "Самец", коли самокрутку.
Замість кисету - такий немалий підсумок з тютюном.
На ходу, однією рукою затрамбував, йду - курю ))
Яка там медитація?
))))
Справедливо чо...
В статье 204 идет речь не о реализации, а о сбыте. А дарение вполне себе одна из форм сбыта - сбыт на безоплатной) основе. Даже закупка не нужна - передал такой товар просто так уже факт сбыта. Именно поэтому нельзя купить коробок спичек за стоимость бутылки водки "а в подарок мы вам бутылку подарим".
Индонезийская Виржиния (офигенный табак) не соответствует ГСТУ ))))
Отлично, яЩитаю!
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Иногда тоже заказываю нестандартные гильзы. Только не коричневые, а черные.
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Но чувствую, с нашим счастьем скоро начнут торбить не только продавцов табака на килограммы, но и тех, кто выращивает табак на приусадебном участке.
А что у нас является недоброкачественным сырьем? Правильно, всё что не соответствует ДСТУ.
Ни один полицейский у нас не знает как выглядит куст.
Чесна порядна людина коли купує сигарети, повинна бути впевнена, що вони корисні для здоров'я, зроблені з любов'ю і думкою про нас, а не якись там хенд-мейд!
90% таких как вы не понимают шо такое "МЕДИЦИНСКИЙ кан(н)абис"
Мы простые советские рабочие требуем не 5 лет...таких надо расстрелливать...Мы требуем смертную казнь!!!!
В ОДНОЙ КС ОТМЕНИЛ ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
В ДРУГОЙ БАБЕ 5 ЛЕТ ЗА САМОКРУТКИ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОНА ТАКАЯ...
Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года.
После четырех лет за решеткой, в июне 2014-го, Сергей Лозинский вышел на свободу.
Сейчас избрался главой какого то там района (лень искать).
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ЧЕТЫРЕ ГОДА.
Это вам не ПЯТЬ за жуткие преступления матери, выживающей как может.
Это 4 года и руководство какой то областью.
******!
Продавала-бы наркотики - отделалась бы штрафом.