ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Окружной административный суд Киева восстановил в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов - руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, а заодно обнаружил невыполнение решения КС об увольнении его начальника Артема Сытника.
Соответствующая информация содержится в отдельном постановлении, копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
"С целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства относительно невыполнения решения Конституционного Суда Украины от 28.08.3030 по делу №9-р/2020", суд постановил направить отдельное постановление в ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст. Каждый из этих органов должен соответственно прореагировать, чтобы решение КС было выполнено.
"Обязать Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Государственное бюро расследований, заместителей директора Национального антикоррупционного бюро Украины (первого заместителя и заместителей) и Минюст сообщить в Окружной административный суд города Киева относительно принятых мер не позднее одного месяца после поступления отдельного постановления со ссылкой на номер административного дела "640/11970/20", - говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его подписания. В то же время, его можно оспорить в Шестом апелляционном суде в 15-дневный срок.
Подписал документ судья Виталий Амелехин.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Позже в суде уточнили, что признан противоправным и отменен приказ директора НАБУ о применении дисциплинарного взыскания к истцу, а также распоряжения директора НАБУ, которым была приостановлена государственная служба Александра Кареева, и восстановил его в должности Заместителя Руководителя Главного подразделения детективов - Руководителя Второго подразделения детективов НАБУ.
Пожалуйста, подождите...
аж клочья летят по закоулочкам... от антикоррупционных законов и самих борцунов с нею ...
Терміново куплю шкіру Вовка! Дорого!
Волки. По следу НАБУ-2.
«Помимо принятия заказных решений, глава ОАСК использовал свое служебное положение и широкий круг связей для вмешательства в деятельность других государственных органов и захвата власти на всех уровнях судебной системы, - уточняют в НАБУ. - Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов». https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
28.10.2020, 19:20 • 23 • 0
«Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
«Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что это новый порядок. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, упорядочить нашу теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.
Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля не могут работать стабильно, наше государство слишком слабое и обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.
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Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.
И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.
Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.
Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.
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Чтобы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов», - завершает Бутусов.
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Спасёт только реальная хунта.
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А жопа у этих "судей" не слипнется? Шайка антиукраинской сволочи в сутанах начала открыто угрожать Украине.