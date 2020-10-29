ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК. ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева восстановил в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов - руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, а заодно обнаружил невыполнение решения КС об увольнении его начальника Артема Сытника.

Соответствующая информация содержится в отдельном постановлении, копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"С целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства относительно невыполнения решения Конституционного Суда Украины от 28.08.3030 по делу №9-р/2020", суд постановил направить отдельное постановление в ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст. Каждый из этих органов должен соответственно прореагировать, чтобы решение КС было выполнено.

"Обязать Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Государственное бюро расследований, заместителей директора Национального антикоррупционного бюро Украины (первого заместителя и заместителей) и Минюст сообщить в Окружной административный суд города Киева относительно принятых мер не позднее одного месяца после поступления отдельного постановления со ссылкой на номер административного дела "640/11970/20", - говорится в документе.

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Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его подписания. В то же время, его можно оспорить в Шестом апелляционном суде в 15-дневный срок.

Подписал документ судья Виталий Амелехин.













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Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Позже в суде уточнили, что признан противоправным и отменен приказ директора НАБУ о применении дисциплинарного взыскания к истцу, а также распоряжения директора НАБУ, которым была приостановлена государственная служба Александра Кареева, и восстановил его в должности Заместителя Руководителя Главного подразделения детективов - Руководителя Второго подразделения детективов НАБУ.