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НАБУ (4031) Кабмин (13801) СНБО (4373) Сытник (953) ГБР (2548) Окружной админсуд Киева (390)

ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Окружной административный суд Киева восстановил в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов - руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, а заодно обнаружил невыполнение решения КС об увольнении его начальника Артема Сытника.

Соответствующая информация содержится в отдельном постановлении, копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"С целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства относительно невыполнения решения Конституционного Суда Украины от 28.08.3030 по делу №9-р/2020", суд постановил направить отдельное постановление в ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст. Каждый из этих органов должен соответственно прореагировать, чтобы решение КС было выполнено.

"Обязать Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Государственное бюро расследований, заместителей директора Национального антикоррупционного бюро Украины (первого заместителя и заместителей) и Минюст сообщить в Окружной административный суд города Киева относительно принятых мер не позднее одного месяца после поступления отдельного постановления со ссылкой на номер административного дела "640/11970/20", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП: Решение Окружного админсуда по НАБУ не является окончательным, а основания для увольнения директора НАБУ не могут быть изменены судом

Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его подписания. В то же время, его можно оспорить в Шестом апелляционном суде в 15-дневный срок.

Подписал документ судья Виталий Амелехин.

ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК 01
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК 02
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК 03
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК 04
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК 05
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК 06

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Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро. 

 Позже в суде уточнили, что признан противоправным и отменен приказ директора НАБУ о применении дисциплинарного взыскания к истцу, а также распоряжения директора НАБУ, которым была приостановлена государственная служба Александра Кареева, и восстановил его в должности Заместителя Руководителя Главного подразделения детективов - Руководителя Второго подразделения детективов НАБУ.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Це державний переворот.
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28.10.2020 19:01
+14
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 7328
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28.10.2020 19:02
+11
Тут мало що добаити. Абсолютна наглість ы безнаказанність злочинців у законні. які фактично керують нами. Це війна проти України. вони обявили нам війну, справжню війну. Приблизно таку як Лукашенко білопусам
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28.10.2020 19:09
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Це державний переворот.
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28.10.2020 19:01 Ответить
Зря что-ли Беня с олигархами своих кукол к власти привели?

ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 5289
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28.10.2020 19:03 Ответить
через месяц по вас судьи поминки будут справлять не дуйтесь а то если жидким польется проблемы начнутся...
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28.10.2020 19:12 Ответить
Научись излагать свои мысли членораздельно. Не с корешами в пивнушке трешь. А не умеешь - не строчи.
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28.10.2020 19:22 Ответить
Ну що "гарант" ? Може ти поясниш нам: Ти хто у цьому ріал-шоу "Волк і семеро КОЗЛІВ"?
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28.10.2020 19:14 Ответить
та ну нах. В последней надежде подстраиваются по выборы в США. Ниче, скоро народных уродов попустит
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28.10.2020 21:04 Ответить
Хто хабарник?
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28.10.2020 19:02 Ответить
той на кого суд показав ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 9106
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28.10.2020 19:06 Ответить
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 7328
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28.10.2020 19:02 Ответить
А навіщо, все одно ніякої відповідальності.
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28.10.2020 19:03 Ответить
https://i.ytimg.com/vi/O8TMIpxElxw/maxresdefault.jpg
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28.10.2020 19:04 Ответить
Окружной административный суд враг государства Украина!
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28.10.2020 19:07 Ответить
о как за коррупцию взялись!
аж клочья летят по закоулочкам... от антикоррупционных законов и самих борцунов с нею ...
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28.10.2020 19:08 Ответить
Об'ява:
Терміново куплю шкіру Вовка! Дорого!
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28.10.2020 19:08 Ответить
ну ка зебилы погавкайте нам о порохоботах и "барыге" Порошенко --боже какие ж вы идиоты
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28.10.2020 19:09 Ответить
Тут мало що добаити. Абсолютна наглість ы безнаказанність злочинців у законні. які фактично керують нами. Це війна проти України. вони обявили нам війну, справжню війну. Приблизно таку як Лукашенко білопусам
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28.10.2020 19:09 Ответить
Управляют Беня и другие олигархи через своих холуев во власти. Зря они что-ли Пороха валили в 2018-2019 годах и своих холуев во власть приводили? Теперь они жируют.
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28.10.2020 19:20 Ответить
Ну шо, бубочка?
Волки. По следу НАБУ-2.
«Помимо принятия заказных решений, глава ОАСК использовал свое служебное положение и широкий круг связей для вмешательства в деятельность других государственных органов и захвата власти на всех уровнях судебной системы, - уточняют в НАБУ. - Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов». https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
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28.10.2020 19:12 Ответить
Захват власти олигархатом через своих холуев. Судами управляет Бенин холуй Андрюша Портнов.
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28.10.2020 19:25 Ответить
Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности - Бутусов
28.10.2020, 19:20 • 23 • 0

«Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
«Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что это новый порядок. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, упорядочить нашу теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.
Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля не могут работать стабильно, наше государство слишком слабое и обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.
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Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.
И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.
Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.
Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.
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Чтобы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов», - завершает Бутусов.
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UAINFO
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28.10.2020 19:29 Ответить
эээхххххх.., Юра...(((= это не ШАГ...(((, это скачок-рывок-прыжок надохххх и всё НАЗАД, в джунгли(с)....((((
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29.10.2020 01:12 Ответить
Ну, все. Беня подождал конца выборов иачал действовать. Мечта зебилов исполнилась. Уже на Голобаротько, а сам ИВК пошлет и МВФ и все мировое сообщество в с..ку! Ну и мы скоро там окажемся!
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28.10.2020 19:37 Ответить
Пока зебилов развлекает клоун, беня делает свое дело.
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28.10.2020 19:45 Ответить
когда увольняют дворника дядю Васю никого не собирают. трудовую в зубы и досвидос..
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28.10.2020 19:53 Ответить
ЗЕляди пошли по беспределу.
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28.10.2020 19:59 Ответить
Упирів-лише спалювать!
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28.10.2020 20:02 Ответить
Окрема ухвала - отдельное определение, а не постановление. Цензор всегда отличался юридической грамотностью и точным переводом.
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28.10.2020 20:05 Ответить
Вовк поставив раком всі органи влади, а завтра ще шпокне Зеленського жінку!
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28.10.2020 20:40 Ответить
В державі почалася анархія!!!
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28.10.2020 20:40 Ответить
Наоборот, крепкая рука.
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28.10.2020 23:33 Ответить
Какая наглость! ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК - Цензор.НЕТ 6326

ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК - Цензор.НЕТ 6127
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28.10.2020 20:51 Ответить
Государственность уже проё..ана.
Спасёт только реальная хунта.
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28.10.2020 20:53 Ответить
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК.
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А жопа у этих "судей" не слипнется? ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК - Цензор.НЕТ 2804 Шайка антиукраинской сволочи в сутанах начала открыто угрожать Украине.
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28.10.2020 20:55 Ответить
именно
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29.10.2020 01:14 Ответить
НО!!!- сказать шайка только судейская- практически полностью скрыть проблему..= жутко-кошмарная повязь-спрут олигархата-администраций всех уровней-судейства..= не меньше и не больше...
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29.10.2020 01:21 Ответить
та ну нах. В последней надежде подстраиваются по выборы в США, типа не до них. Ниче, скоро народных уродов (слуг урода) попустит
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28.10.2020 21:05 Ответить
Получается, что Зеленский уже ничем не управляет. Начинается хаос и правовой (неправовой) беспредел. Зеленского уже мало празднуют в открытую.
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29.10.2020 00:17 Ответить
 
 