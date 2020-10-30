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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс Конституционный кризис
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Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".

О факте приобретении земли этом свидетельствует официальный документ, полученный "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. В июле, 2018 Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. в гражданина РФ Владимира Рысятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ 01

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы США, ЕС и Японии встретились с главой КС Тупицким после принятия судом решения о лишении полномочий НАПК

Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ 02

При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", - рассказал Роман Маселко.

"Кроме того, в соответствии с Кодексом судейской этики, судья обязан и в профессиональной, и в личной жизни демонстрировать поведение, которое поддерживает доверие к судам и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету правосудия. Очевидно, что приобретение в 2018 году имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного суда, а следовательно содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи. За такое его можно уволить, правда, это может сделать только Конституционный суд двумя третями голосов ", - добавил он.

Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

"Схемы" разыскали продавца участка. Владимир Рысятов сообщил, что Александр Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. "Неправильно были разграничены участки", - рассказал Рысятов. И объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.

При этом, юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок.

"Обязательным условием договора купли-продажи является уплата покупателем цены за полученный товар. Если же земля судьей получена безвозмездно - то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность", - рассказал Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя общественного совета при НАПК.

При этом, по данным директора агентства недвижимости "Статус" (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тыс.

Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ 04

"Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по поводу его имущества. В пресс-служба КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко



Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+67
Hello, СБУ! Ви там притомні чи ні?
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28.10.2020 20:42
+47
Ура, Зепобеда! Друг спас жизнь друга!
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28.10.2020 20:42
+44
Вот она коррупция в высшем проявлении-- плевок Конституции .Народу Украины . всей ВЛАСТИ от судьи который просто Должен давно сидеть с конфискацией до 5 го колена Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2903
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28.10.2020 21:03
Комментировать
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Страница 2 из 2
Предатель Украины Председатель Конституционного Суда Украины таким образом признал Крым частью России. Дальше будет уничтожение украины а потом и украинцев как в 1918-1933. Украинцы ждем и дальше или вы смирились со своей участью?

"
"Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.
Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ"
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28.10.2020 21:18 Ответить
В 2018 говорите приобрел
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28.10.2020 21:18 Ответить
Походу сосед с семочко😷
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28.10.2020 21:55 Ответить
Это просто звиздец...
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28.10.2020 21:20 Ответить
Падлюка мордата!
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28.10.2020 21:25 Ответить
УВОЛИТЬ СУДЕЙ КС!!!
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28.10.2020 21:29 Ответить
а може таки розстріл?
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28.10.2020 23:30 Ответить
ух ты!! какой расточительный!!а одной верёвкой почему бы не обойтись??(при чём без мыла) Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4069 Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4648
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29.10.2020 00:36 Ответить
В высших эшелонах власти сепар на сепаре.

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3352
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29.10.2020 00:44 Ответить
За законами воєнного часу таких розстрілювати треба, а не в Конституційний суд призначати. Ці дебіли страх втратили.Це погано.В першу чергу для них.
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28.10.2020 21:29 Ответить
Ну то в воєнний час, а ці ж судді вже винесли рішення що немає в Україні ніяких умов воєнного або надзвичайного стану...
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28.10.2020 21:57 Ответить
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4288
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29.10.2020 00:48 Ответить
Зеленский тоже гражданин России так как у него есть имущество в оккупированном Крыму оформленное после 2014. Украина повторяет судьбу Украинской Народной Республики.

Но население все устраивает. Ждут когда их семьи пойдут этапом в Сибирь или просто будут уничтожены как в 1918-1933.

"Згідно з вимогами окупаційної влади в Криму, право власності на нерухомість на території Криму має лише громадянин РФ"
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28.10.2020 21:33 Ответить
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли?
Джонатан Свифт
Ладно, не доказательства. Можно ссылку на серьёзнуй источник что:
Зеленский тоже гражданин России так как у него есть имущество в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
Все квартиры оформлены, имеют российские документы", рассказал СМИ Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6995 Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6995 представитель агентства недвижимости."
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28.10.2020 22:43 Ответить
Попробуте имущество Зеленского посмотреть здесь. https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Но не удивляйтесь результату (Наверное, это все - козни Порошенко)
Сылку брал отсюда
https://ua.news/ua/u-deklaratsiyi-zelenskogo-znajshly-kvartyru-v-brytaniyi-ta-majno-v-okupovanomu-krymu/
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28.10.2020 22:52 Ответить
Попробуте имущество Зеленского посмотреть здесь. https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7627Єдиний державний реєстр декларацій

На виконання рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ припинено.
Интересует

имущество Зеленского в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
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28.10.2020 23:11 Ответить
Так отож! При Пете открыли доступ к декларациям, чиновников и Президента в т.ч., а при Зеле - закрыли.
Зробили це разом? Хавай.Те.
Попробуйте здесь, там хть скриншот Зелиной декларации за 2017 год остался.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/1/7213976/
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29.10.2020 07:01 Ответить
Так ентава ж- это кло.ун.ская "беспредельщина".Он же вам "неЛОХ" и ему уже "пачти 43".
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29.10.2020 15:13 Ответить
Документы на стол, как говорит моя знакомая нотариус.
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30.10.2020 11:11 Ответить
"Журналисты показали элитную квартиру Зеленского в оккупированном Крыму.

Пентхаус расположен недалеко от Ливадийского дворца.

Сотни квадратных метров и миллионы на банковских счетах. Зеленский обнародовал свою декларацию, роскошную квартиру жены избранного президентом Украины Владимира Зеленского Елены в аннексированном Россией Крыму.
Как сообщает "Крым.Реалии", квартира с парковочным местом расположена в элитном жилом комплексе "Император" возле моря напротив Ливадийского дворца.
.. Дом построен в рамках и украинского, и российского законодательства. Все квартиры оформлены, имеют российские документы", - рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."
"Напомним: 20 марта 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками". Этими "изменениями" практически вся территория аннексированного Россией Крымского полуострова была отнесена к территориям, на которых иностранцы (читай - украинцы) не могут иметь недвижимость."
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28.10.2020 21:40 Ответить
. Дом построен в рамках и украинского, и российского законодательства. Все квартиры оформлены, имеют российские документы", - рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8974 «Землю под «Император» «откусили» у Ливадийского дворца при Украине. Днепровский бизнес договорился с властями и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды потом их узаконить. На данный момент на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК «Император» не имеет владельца, то есть не оформлена в соответствии с российским законодательством, которое фактически действует на территории полуострова.
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28.10.2020 23:17 Ответить
Ось вони вороги України, чого чекати від таких суддів здачі державності,ні допоки народ мовчить ці паскудники будуть розкрадати і нищити країну.
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28.10.2020 21:43 Ответить
Ну не розумію, чому українці такі тупі, байдужі, ну як же вони не бачать, що з них просто насміхаються, що плюють їм в морду, а їм все добре, і далі, як стадо дебілів, йдуть і голосують за ворогів.
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28.10.2020 22:03 Ответить
Єта у ніво ліш мордяка лєца тупа і вгодована і хвамільєйо Тупіцкай,а тиньгє і хатинок все одно нажив купу святенник.
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28.10.2020 22:57 Ответить
Ну так для 73% все що завгодно "аби не Порошенко".
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29.10.2020 09:15 Ответить
Ми думали, що вже дно. А знизу постукали.
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28.10.2020 21:50 Ответить
Цікава якась війна виходить. Тільки для народу, а для владних оборотнів -гешефт.
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28.10.2020 21:52 Ответить
"Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по поводу его имущества... і отримали від нього відповідь у вигляді рішення Конституційного суду, що декларування доходів, зокрема суддів, а тим більше притягнення їх за це до відповідальності - неконституційне.
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28.10.2020 21:54 Ответить
І па дєлломь.
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28.10.2020 22:58 Ответить
так это чмо сегодня себя освободило от декларирования. неконституционно это. ЗЕЛЯ, АУУУУУУУУ
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28.10.2020 21:57 Ответить
Кто его назначил и избрал предсеДятелом КС? Кто проверял достоверность его деклараций? Бакланов? Коррупция в стране торжествует. Предательство верхушки у власти - на высоте. Нахрен всех судей КС уволить указом президента с вычетом всей выплаченной зарплаты и других надбавочных. Лишить привелигированной пенсии. Что здесь невозможного?
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28.10.2020 22:00 Ответить
Мільярди з бюджету отримують в СБУ, в Раді безпеки. Промовчать? Витруться?
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28.10.2020 22:11 Ответить
- Ну что там ответили граждане в опросе по Тупицкому?
- 100% проголосовали за высшую меру.
- Ой, что-то надоело мне в опросики играть.
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28.10.2020 22:12 Ответить
Там вся властная верхушка Украины, как и было всегда ставленники из России. Главный судья КС Украины имеет имущество на оккупированной территории, которое приобрел после оккупации. В нормальной стране за такое был бы расстрел или пожизненное.
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28.10.2020 22:12 Ответить
Можно список нормальных стран с расстрелами?
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28.10.2020 22:57 Ответить
Русккєхь з тундри сюди навезли для панування над добрими дкрними роботящими хахлами.
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28.10.2020 23:00 Ответить
Саме смішне, що його гололовою КС Зеля назначив в вересні 2019
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28.10.2020 22:17 Ответить
Но виноват стопудово Порошенко.
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28.10.2020 22:56 Ответить
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5291
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28.10.2020 22:18 Ответить
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2514
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29.10.2020 07:16 Ответить
проросийские ************
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28.10.2020 22:31 Ответить
Ну так они ж ради себя, любимых, и старались. А кто-то думал, что ради Конституции?
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28.10.2020 22:55 Ответить
Выполнил задание рашки и в Ялту...все понятно, только где СБУ?
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28.10.2020 22:57 Ответить
Тупицкий или Дебильный? Как правильно? И какой ******* назначил его?
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28.10.2020 23:33 Ответить
!
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28.10.2020 23:41 Ответить
Ну, давайте, зелебобіки, напишіть щось про баригу і мародьора.
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28.10.2020 23:57 Ответить
Чего же ждать от этих пророSSийских уродов?
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29.10.2020 00:46 Ответить
а теперь етот председатель КС Тупицкий выполняет все приказы *****,чтоб отработать подарки от *****
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29.10.2020 01:38 Ответить
как думаешь..??
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29.10.2020 02:33 Ответить
Этому, даже штрафбат, как подарок! Такие не только у власти не должны находиться, но и право на профессию должны быть лишены! Для таких должны применяться законы военного времени!
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29.10.2020 05:44 Ответить
И ВОТ ТАКАЯ --- ВАША НЕЧЕСТЬ --- ТРАКТУЕТ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ КОНСТИТУЦИЮ --- И ВСЕ МЫ СВОИМИ НАЛОГАМИ ПЛАТИМ ЭТОЙ ПАДЛЕ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЗАРПЛАТУ ---- У НАС ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО И СПЕЦСЛУЖБЫ ТУЮ МАТЬ --- ИЛИ ИХ НЕТ
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29.10.2020 06:20 Ответить
А Тупицкий-то совсем даже не тупицкий. Тупицы те, кто ему на зарплатку в четверть лямка налогами скидываются.
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29.10.2020 06:31 Ответить
Так вот где собака порылась!!! Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1459
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29.10.2020 06:58 Ответить
А, попался жулик!
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29.10.2020 07:20 Ответить
Скоро народ начнет формировать параллельные суды. Вроде ОСББ.
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29.10.2020 07:22 Ответить
тепер вся мерзота може брати хабарі і витрачати їх в необмеженій кількості.Клоун і його банда прагуть знищити Україну,зебарани аплодують
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29.10.2020 07:28 Ответить
Є ще один суд, найвищий - Божий. Але поки ми до нього дійдемо то демони у мантіях зроблять нас рабами, тому ще є один суд - лінча і він також справедливий.
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29.10.2020 07:43 Ответить
Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Будучи заместителем председателя КСУ!
При ришуче та потужно сывочоло рыформованом сбу!
100500% это зебилы виноваты! Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2247
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29.10.2020 08:08 Ответить
У вас зебилов всегда будет Порошенко виноват. Даже в том, что в 2019м Главзебил этого судью главой КС назначил, наверное потому, что у одного недвижимость в Ливадии а у другого в Кореизе.
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29.10.2020 09:22 Ответить
Похоже, что в Украине в судьи люди идут не для того, чтобы справедливо судить других, а чтобы их самих не судили.
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29.10.2020 08:22 Ответить
Цензор прослідкуй чи цей клоун Тупицький сплатити хоча б штраф у 850 грн. Рядового чиновника за таке як правило звільняють.
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29.10.2020 08:24 Ответить
Я багато років в мережі цитував діяча IV ст. н.е. Августина Блаженного, який, спостерігаючи розпад Римської імперії, зазначив:
"Держава без справедливого суду не держава, а зграя розбійників".

Україна через 16 століть підтверджує тезу ранньохристиянського мислителяю.
Цитувати то я цитував, та чомусь ця думка античного римлянина нікого особливо не зачіпала.

А тепер, коли самому існуванні держави проституційний заколотницький "суд" наступив на горло, всі раптом стали заполохано-активними. Хіба тільки цей "суд", хіба інші в країні мають моральних, порядних суддів. Я особисто не знаю і навіть не чув про таке.
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29.10.2020 09:00 Ответить
"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.Источник: https://censor.net/ru/p3227759

Продажи не было конесно, сплатыла ФСБ Раши.
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29.10.2020 09:02 Ответить
страна цирка(((
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29.10.2020 09:13 Ответить
В країні держпереворот. Суддівська мафія захватила владу.
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29.10.2020 09:13 Ответить
собственно совковая мафия никуда и не девалась с 1989
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29.10.2020 09:32 Ответить
Это политическое преследование!
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29.10.2020 09:48 Ответить
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:13 Ответить
харя продажная, коррумпированная, сепаратная и при случае будет коллаборантная... - гнать гниду с КС, иначе еще наделает "делов"...
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29.10.2020 10:39 Ответить
Чого ви причепилися до вельмишановного, як до якогось холопа?
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29.10.2020 10:41 Ответить
Если же земля судьей получена безвозмездно - то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лицИсточник: https://censor.net/ru/p3227759 Або РФ заплатила агенту. Відпрацює.
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29.10.2020 10:46 Ответить
Ну и тупой Тупицкий! Какой же это судья?
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29.10.2020 10:58 Ответить
Боюсь, скоро для таких судей и им подобных человекообразных будем применять суд Линча!
По другому их не наказать...
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29.10.2020 11:01 Ответить
Конституционный Суд в нынешнем составе судей представляет реальную угрозу национальной безопасности государства.

Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
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29.10.2020 11:15 Ответить
Ви закликаєте до держперевороту.Будьте обачні, генерал-лейтенант Бакланов слідкує за Вами.
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29.10.2020 16:24 Ответить
ну а шо ви чекали від донецького пацика. Його овощ поставив в 2013 році і суддею він буде до 2022. Судді КСУ призначаються на 9 років і 2 з теперішніх судей були призначені ще яником по президентській квоті. Його ніяк не можна позбутися, крім банального варіанта вальнути, законно його ніяк не спихнути. Оце шо опублікували ніфіга не дасть, ложив він на це діло свій донецький болт.
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29.10.2020 12:35 Ответить
Данєцкій парєнь. Ну і ладнєнько, розібрались, що винний Янукович, а не гетьман, чи потєрпєвший.
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29.10.2020 16:26 Ответить
Почему журналисты могут найти эти факты, а СБУ, которое имеет значительно больше ресурсов - нет? И почему за все эти "провалы" никто из генералов не подает в отставку?
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29.10.2020 13:46 Ответить
Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Источник: https://censor.net/ru/p3227759

СУДДЯ НЕОСУДНИЙ ?
Звільнити і ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА Україні цього упиря Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4760
Хай має картку на прожживання і мінімальну пенсію як у двірника.
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29.10.2020 13:57 Ответить
продажная мразь
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29.10.2020 14:05 Ответить
Почему до сих пор предатель на свободе?
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29.10.2020 14:05 Ответить
Какая "жлоб.ская Х.А.Р.Я"
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29.10.2020 15:11 Ответить
Як що з 18 року все тихо, Служба Бабла України свою частку отримала!
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29.10.2020 16:56 Ответить
а тоді дивуємось. чому суддям і їх сімям відрізають голови. "чтото не так в нашем королевстве"
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29.10.2020 19:53 Ответить
ура ,согласо 5 опросам к пожизненому заключению ,председателя к с у д а украини,,молодца зеля,,,,,
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29.10.2020 22:19 Ответить
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