Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".

О факте приобретении земли этом свидетельствует официальный документ, полученный "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. В июле, 2018 Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. в гражданина РФ Владимира Рысятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

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При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", - рассказал Роман Маселко.

"Кроме того, в соответствии с Кодексом судейской этики, судья обязан и в профессиональной, и в личной жизни демонстрировать поведение, которое поддерживает доверие к судам и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету правосудия. Очевидно, что приобретение в 2018 году имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного суда, а следовательно содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи. За такое его можно уволить, правда, это может сделать только Конституционный суд двумя третями голосов ", - добавил он.

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"Схемы" разыскали продавца участка. Владимир Рысятов сообщил, что Александр Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. "Неправильно были разграничены участки", - рассказал Рысятов. И объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.

При этом, юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок.

"Обязательным условием договора купли-продажи является уплата покупателем цены за полученный товар. Если же земля судьей получена безвозмездно - то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность", - рассказал Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя общественного совета при НАПК.

При этом, по данным директора агентства недвижимости "Статус" (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тыс.

"Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по поводу его имущества. В пресс-служба КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации".

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