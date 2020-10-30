Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".
О факте приобретении земли этом свидетельствует официальный документ, полученный "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. В июле, 2018 Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. в гражданина РФ Владимира Рысятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.
Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.
Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы США, ЕС и Японии встретились с главой КС Тупицким после принятия судом решения о лишении полномочий НАПК
При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.
"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", - рассказал Роман Маселко.
"Кроме того, в соответствии с Кодексом судейской этики, судья обязан и в профессиональной, и в личной жизни демонстрировать поведение, которое поддерживает доверие к судам и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету правосудия. Очевидно, что приобретение в 2018 году имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного суда, а следовательно содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи. За такое его можно уволить, правда, это может сделать только Конституционный суд двумя третями голосов ", - добавил он.
"Схемы" разыскали продавца участка. Владимир Рысятов сообщил, что Александр Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. "Неправильно были разграничены участки", - рассказал Рысятов. И объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".
"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.
При этом, юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок.
"Обязательным условием договора купли-продажи является уплата покупателем цены за полученный товар. Если же земля судьей получена безвозмездно - то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность", - рассказал Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя общественного совета при НАПК.
При этом, по данным директора агентства недвижимости "Статус" (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тыс.
"Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по поводу его имущества. В пресс-служба КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации".
Пожалуйста, подождите...
"
"Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.
Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ"
Но население все устраивает. Ждут когда их семьи пойдут этапом в Сибирь или просто будут уничтожены как в 1918-1933.
"Згідно з вимогами окупаційної влади в Криму, право власності на нерухомість на території Криму має лише громадянин РФ"
Джонатан Свифт
Ладно, не доказательства. Можно ссылку на серьёзнуй источник что:
Зеленский тоже гражданин России так как у него есть имущество в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
Все квартиры оформлены, имеют российские документы", рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."
Но не удивляйтесь результату (Наверное, это все - козни Порошенко)
Сылку брал отсюда
https://ua.news/ua/u-deklaratsiyi-zelenskogo-znajshly-kvartyru-v-brytaniyi-ta-majno-v-okupovanomu-krymu/
Єдиний державний реєстр декларацій
На виконання рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ припинено.
Интересует
имущество Зеленского в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
Зробили це разом? Хавай.Те.
Попробуйте здесь, там хть скриншот Зелиной декларации за 2017 год остался.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/1/7213976/
Пентхаус расположен недалеко от Ливадийского дворца.
Сотни квадратных метров и миллионы на банковских счетах. Зеленский обнародовал свою декларацию, роскошную квартиру жены избранного президентом Украины Владимира Зеленского Елены в аннексированном Россией Крыму.
Как сообщает "Крым.Реалии", квартира с парковочным местом расположена в элитном жилом комплексе "Император" возле моря напротив Ливадийского дворца.
.. Дом построен в рамках и украинского, и российского законодательства. Все квартиры оформлены, имеют российские документы", - рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."
"Напомним: 20 марта 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками". Этими "изменениями" практически вся территория аннексированного Россией Крымского полуострова была отнесена к территориям, на которых иностранцы (читай - украинцы) не могут иметь недвижимость."
«Землю под «Император» «откусили» у Ливадийского дворца при Украине. Днепровский бизнес договорился с властями и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды потом их узаконить. На данный момент на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК «Император» не имеет владельца, то есть не оформлена в соответствии с российским законодательством, которое фактически действует на территории полуострова.
- 100% проголосовали за высшую меру.
- Ой, что-то надоело мне в опросики играть.
При ришуче та потужно сывочоло рыформованом сбу!
100500% это зебилы виноваты!
"Держава без справедливого суду не держава, а зграя розбійників".
Україна через 16 століть підтверджує тезу ранньохристиянського мислителяю.
Цитувати то я цитував, та чомусь ця думка античного римлянина нікого особливо не зачіпала.
А тепер, коли самому існуванні держави проституційний заколотницький "суд" наступив на горло, всі раптом стали заполохано-активними. Хіба тільки цей "суд", хіба інші в країні мають моральних, порядних суддів. Я особисто не знаю і навіть не чув про таке.
Продажи не было конесно, сплатыла ФСБ Раши.
По другому их не наказать...
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
СУДДЯ НЕОСУДНИЙ ?
Звільнити і ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА Україні цього упиря
Хай має картку на прожживання і мінімальну пенсію як у двірника.