Информирование населения и непрерывный контроль за развитием чрезвычайной ситуации, - в МВД напомнили, что означает режим ЧС. ИНФОГРАФИКА

Режим ЧС вводится по всей стране или в отдельных регионах по решению Кабмина, когда там нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел, комментируя решение Кабмина о продлении режима чрезвычайной ситуации в Украине до конца года, передает Цензор.НЕТ.

В МВД напомнили, что означает режим чрезвычайной ситуации.

"Власть организует: информирование населения; непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации; выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию; режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий; ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ", - сообщили в ведомстве.

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Также власть во время ЧС определяет руководителя работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия, и такой штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления НС, подчеркнули в МВД. Уточняется, что в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения.

Отдельно власть во время чрезвычайных ситуаций организует приостановление деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС, и ограничение доступа населения к такой зоне; комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий; дезинфекцию объектов и территорий, спецобработку техники; усиленную охрану общественного порядка; патрулирование опасных в эпидотношении объектов; привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемиологических учреждений.

Напомним, Кабмин ввел карантин в Украине с середины марта этого года, а режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины - с 25 марта.

13 октября во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о продлении карантина в виде адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.

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На заседании 28 октября Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.