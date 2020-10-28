Сотрудник ГРУ ГШ России осужден за убийство и ограбление своего любовника-прокурора. ФОТО

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы бывшего сотрудника ГРУ Максима Лунегова за убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

"Признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Лунегова к лишению свободы сроком в 7 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документе.

Лунегов полностью признал вину и сотрудничал со следствием, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств. Приговор вступил в силу.

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Помощник прокурора Некрасов был найден мертвым в съемной квартире в Москве в 2019 году. На его теле, как сообщает L.R, были обнаружены ушибы, ссадины и кровоподтеки, а во рту был галстук. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Позднее сообщалось, что Некрасов стал жертвой "охотников на геев".

Как стало известно следователям, помощник прокурора пригласил знакомых к себе домой. Глухих и Лунегов приехали к помощнику прокурора в гости, после чего, по данным следствия, вступили с ним в половую связь. Затем избили его и ограбили, оставив связанным. Это привело к смерти Некрасова. Добычей злоумышленников стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42,8 тыс. рублей.

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Позднее было объявлено о задержании одного из налетчиков - им оказался 21-летний уроженец Перми Андрей Глухих. В суде по избранию ему меры пресечения следователь заявил, что подозреваемые "вступили в преступный сговор, направленный на нападение на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации с целью хищения их имущества и нанесения вреда их жизни и здоровью".

Бутырский суд Москвы арестовал Глухих. Лунегов был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. Позднее он был задержан в Бишкеке.