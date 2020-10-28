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Сотрудник ГРУ ГШ России осужден за убийство и ограбление своего любовника-прокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы бывшего сотрудника ГРУ Максима Лунегова за убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

"Признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Лунегова к лишению свободы сроком в 7 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документе.

Сотрудник ГРУ ГШ России осужден за убийство и ограбление своего любовника-прокурора 01
Фото: oper-1974

Лунегов полностью признал вину и сотрудничал со следствием, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств. Приговор вступил в силу.

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Помощник прокурора Некрасов был найден мертвым в съемной квартире в Москве в 2019 году. На его теле, как сообщает L.R, были обнаружены ушибы, ссадины и кровоподтеки, а во рту был галстук. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Сотрудник ГРУ ГШ России осужден за убийство и ограбление своего любовника-прокурора 02
Фото: oper-1974

Позднее сообщалось, что Некрасов стал жертвой "охотников на геев".

Как стало известно следователям, помощник прокурора пригласил знакомых к себе домой. Глухих и Лунегов приехали к помощнику прокурора в гости, после чего, по данным следствия, вступили с ним в половую связь. Затем избили его и ограбили, оставив связанным. Это привело к смерти Некрасова. Добычей злоумышленников стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42,8 тыс. рублей.

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Позднее было объявлено о задержании одного из налетчиков - им оказался 21-летний уроженец Перми Андрей Глухих. В суде по избранию ему меры пресечения следователь заявил, что подозреваемые "вступили в преступный сговор, направленный на нападение на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации с целью хищения их имущества и нанесения вреда их жизни и здоровью".

Бутырский суд Москвы арестовал Глухих. Лунегов был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. Позднее он был задержан в Бишкеке.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+87
Если бы сотрудник ГРУ ГШ России не убыл бы и не ограбил своего любовника-прокурора то это сделали бы солдаты НАТО.
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28.10.2020 21:30
+64
ждём кино с Безруковым "Смерть ********"
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28.10.2020 21:30
+53
Шекспировские страсти. Ромео и Ромео.
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28.10.2020 21:30
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А как же скрепы???
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28.10.2020 22:53 Ответить
Наверное, он ее членом из прокурорского очка и выколупал. В этом-то грабеж и состоял...
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28.10.2020 22:56 Ответить
Ну так... не перевелися сідуни на бутилках в землі руській.
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28.10.2020 23:42 Ответить
О ! ПОДНОГОТНАЯ ПУТИНЦЕВ ВЫЛАЗИТ )))
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8983
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28.10.2020 23:55 Ответить
скрепненько так
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29.10.2020 00:45 Ответить
одне слово - *********! І цим все сказано.
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29.10.2020 01:40 Ответить
- Прокурор, висячку хряпнешь?
- Хряпну, мальчики, хряпну, только не убивайте!
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29.10.2020 02:12 Ответить
по количеству геев на душу населения кацапы на втором месте после китая ..
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29.10.2020 07:27 Ответить
Ага, а мегапарады здесь. Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 5482
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29.10.2020 08:17 Ответить
не зрозумів- ватаголові на забардюрьє богом клянуться, шо на їхній духовній педірашке геев не існує, бо їм не треба нічого Европейське
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29.10.2020 07:51 Ответить
а гундяєв?! гей-педофіл....я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.10.2020 09:25 Ответить
на Засрашке не то, что геи, там педофилов среди кремляди вагон и маленькая тележка...
а пуйловский типа "повар" гнида Пригожин так и вовсе в 80-х сидел за вовлечение малолетних мальчиков в проституцию. видимо, с пуйлом они с тех 80-х и знакомы)

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 5148
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29.10.2020 12:39 Ответить
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 4504
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29.10.2020 12:41 Ответить
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 3689
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29.10.2020 12:45 Ответить
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 6186
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29.10.2020 12:46 Ответить
ну а быдлу поют про эту мордатую монобровую ордынку, чтобы чего не заподозрило про своего ботоксного Сцарька-лысогнома))


Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 3957


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29.10.2020 12:50 Ответить
архивы не горят .... Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 9510
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8430

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 2142
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29.10.2020 20:36 Ответить
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 4718
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29.10.2020 20:40 Ответить
В половую связь можно вступить только с представителем противоположного пола, по определению..а выше описанное обычная **********
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29.10.2020 08:55 Ответить
ви відстали від "законодавця" зараз це визначено так:
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування)

2. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство)

3. Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою
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29.10.2020 17:15 Ответить
вы не вполне поняли, что я написал...еще раз ..в половую связь можно вступить только с противоположным полом, отсюд название "половая связь", а то что произошло у кацапни, разве, что ОДНОполовая связь.
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29.10.2020 18:28 Ответить
не пишiть дурню.
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29.10.2020 19:01 Ответить
порохоботская ферма - это оборот из арсенала ********* из рашистской фермы на Лахте))
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29.10.2020 20:42 Ответить
действительно, интересная новость. а вот думаю, а что если собрать вотэтихвот баскова киркорова моисеева и всех их остальных **********, ХЛА пригласить в качестве особого гостя, и снять кинофильм - это же будет произведение исскуства, достойное премии шоколадный фаллос
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29.10.2020 09:25 Ответить
Термін "шоколадный фаллос" в Україні набуває особливого значення Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 2601

Тому, велике прохання, не кидатися ним (мова йде, звичайно, не про термін) направо й наліво. У більшості Ылітних виборців це може викликати приступ неконтрольованих ревнощів Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 6256
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29.10.2020 10:51 Ответить
а самый большой шоколадный фаллос, если я вас правильно понял, ожидает Зеленского, причём в самое ближайшее время
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29.10.2020 20:56 Ответить
так вот оно как , Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 6874 теперь понятно почему прокуроры такие
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29.10.2020 09:43 Ответить
Ну прям шекспировские страсти. Духовные скрепы - они такие.
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29.10.2020 10:21 Ответить
Скрепно
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29.10.2020 10:22 Ответить
Вообще то что еще можно было от лаптеногих ожидаь? Там на России одна
половина геи
, а вторая половина -********. Даже сразу не скажешь , что страшнее, скорее вторая половина
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29.10.2020 10:24 Ответить
какие страсти на России происходят...
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29.10.2020 11:14 Ответить
Які, які - содомські Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 9022
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29.10.2020 13:44 Ответить
обычное для мокшанцев дело
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29.10.2020 11:30 Ответить
"Ета духовния скрєпи!!!"
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29.10.2020 11:46 Ответить
Нет, заголовок исказил суть, бывший бомжеватый вор-грушник был "борцом с ***********", но "боролся" как мог (не побрезговал вступить в однополую имтимную связь в "процессе борьбы" за "нравственность , духовность и скрепы")!
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29.10.2020 12:14 Ответить
Петушиные бои.
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29.10.2020 12:43 Ответить
ГРУшник-это разведчик
Выполнял боевое задание-разведывал что там в дупе у прокурора
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29.10.2020 13:05 Ответить
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 1554
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29.10.2020 13:42 Ответить
топ новость дня... да алаверды им всем столько же и каждому обязательно...
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29.10.2020 13:39 Ответить
Росія це негласна гей - країна, яка стидається признати цей факт, тому і переводить стрілки на ЄС постійно Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8244
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29.10.2020 13:42 Ответить
должность звучит витиевато и внушительно....но на деле обычный *****
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29.10.2020 14:07 Ответить
сегодня наши новости одна зашкварнее другой. думаю для таких дней редактора приберигают такие "перлы", чтоб народ позлорадствовать мог.
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29.10.2020 15:38 Ответить
Бездуховная гейропа в шоке!!!
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29.10.2020 16:18 Ответить
И эти люди нас пугают гейропой ,но в прицепе у этого грушника похожего на бабу , будет 7 лет выбора любовников.
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29.10.2020 18:48 Ответить
вот убийцы, два гопника из провинциальных замкадных ******, из Перьми.
справа тот, который фигурирует с крашенной челкой. здесь не похож на бабу, больше просто на чмо.
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 7802
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29.10.2020 19:07 Ответить
а вот убиенный ими молодой помощник прокурора из масквы.


Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 2987
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29.10.2020 19:09 Ответить
так єто молодой помошникпрокурора тренировался стать прокурором Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 115, но шото пошло нетак или не туда.
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29.10.2020 19:31 Ответить
ну так понятно, штА тренировал его тоже гей-прокурор, который назначил этого симпатичного и несчастно погибшего своим помощником.

а погиб парень глупо, позвав через гей-мессенжер двух провинциальных ремонтников из перьми в гости... убийцы никакие не его любовники, в топике написана глупость насчет любовника, просто незнакомые, неосторожно позванные в гости на секс.
в некоторых сми написано, что душить его они начали почти сразу с порога.
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29.10.2020 20:48 Ответить
Не так страшен гей в Брюсселе, как 3,14d@рас в Кремле.
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29.10.2020 21:19 Ответить
********* же ))
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29.10.2020 19:02 Ответить
ПДРСы
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29.10.2020 20:15 Ответить
Вон оно чё, Михалыч!
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29.10.2020 21:14 Ответить
Хватит дурачить народные массы
в ГРУ не разведчики - там все дри-два-расы
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8787
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29.10.2020 22:14 Ответить
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