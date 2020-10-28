Сотрудник ГРУ ГШ России осужден за убийство и ограбление своего любовника-прокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы бывшего сотрудника ГРУ Максима Лунегова за убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.
"Признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Лунегова к лишению свободы сроком в 7 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документе.
Лунегов полностью признал вину и сотрудничал со следствием, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств. Приговор вступил в силу.
Помощник прокурора Некрасов был найден мертвым в съемной квартире в Москве в 2019 году. На его теле, как сообщает L.R, были обнаружены ушибы, ссадины и кровоподтеки, а во рту был галстук. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Позднее сообщалось, что Некрасов стал жертвой "охотников на геев".
Как стало известно следователям, помощник прокурора пригласил знакомых к себе домой. Глухих и Лунегов приехали к помощнику прокурора в гости, после чего, по данным следствия, вступили с ним в половую связь. Затем избили его и ограбили, оставив связанным. Это привело к смерти Некрасова. Добычей злоумышленников стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42,8 тыс. рублей.
Позднее было объявлено о задержании одного из налетчиков - им оказался 21-летний уроженец Перми Андрей Глухих. В суде по избранию ему меры пресечения следователь заявил, что подозреваемые "вступили в преступный сговор, направленный на нападение на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации с целью хищения их имущества и нанесения вреда их жизни и здоровью".
Бутырский суд Москвы арестовал Глухих. Лунегов был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. Позднее он был задержан в Бишкеке.
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- Хряпну, мальчики, хряпну, только не убивайте!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а пуйловский типа "повар" гнида Пригожин так и вовсе в 80-х сидел за вовлечение малолетних мальчиков в проституцию. видимо, с пуйлом они с тех 80-х и знакомы)
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування)
2. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство)
3. Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою
Тому, велике прохання, не кидатися ним (мова йде, звичайно, не про термін) направо й наліво. У більшості Ылітних виборців це може викликати приступ неконтрольованих ревнощів
половина геи
, а вторая половина -********. Даже сразу не скажешь , что страшнее, скорее вторая половина
Выполнял боевое задание-разведывал что там в дупе у прокурора
справа тот, который фигурирует с крашенной челкой. здесь не похож на бабу, больше просто на чмо.
а погиб парень глупо, позвав через гей-мессенжер двух провинциальных ремонтников из перьми в гости... убийцы никакие не его любовники, в топике написана глупость насчет любовника, просто незнакомые, неосторожно позванные в гости на секс.
в некоторых сми написано, что душить его они начали почти сразу с порога.
в ГРУ не разведчики - там все дри-два-расы