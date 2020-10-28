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Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В садах Кинских в Праге почти полностью сгорела деревянная церковь святого Михаила, которую в начале прошлого века привезли из Украины. Для тушения здания привлекли шесть спасательных бригад.

Как сообщает местное издание Novinky, был объявлен второй уровень тревоги, информирует Цензор.НЕТ. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви. Позже пожарные сообщили, что пламя уничтожило практически все здание, башня рухнула.

Как заявил представитель пожарной команды Мартин Кавка, огонь нанес большой вред, однако никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются. По словам пожарных, сложный рельеф территории, на которой расположена церковь, не позволил им прибыть на место быстрее.

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Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века 01
Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века 02
Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века 03
Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века 04
Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века 05

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"Я потрясен известием о пожаре в церкви святого Михаила. Она была перевезена в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих "мостов" между Украиной и Чехией. Мы призываем полицию детально расследовать этот инцидент. Мы считаем, что восстановление этого уникального памятника является делом чести для всех нас", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Позже он добавил со ссылкой на представителя магистрата Праги Вита Гофмана, что завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви.

По данным Суспільне, церковь святого Михаила - это деревянная церковь, построенная во второй половине XVII века в Украине. В первой половине XX века ее разобрали и перевезли в cады Кинских, где она стала частью коллекции этнографического музея. Церковь построена в так называемом бойковском стиле с элементами народного барокко. Она имеет около 14 метров в длину и восемь метров в ширину. Высота башни составляла около 17 метров. С 2008 года храм используется православной церковью.

Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века 06

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Кацапы реально уничтожают украинские деревянные церкви в Карпатах , вот и до Праги добрались
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28.10.2020 22:58
+16
Це не перша українська церква яку російські фашисти спалили.
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28.10.2020 23:07
+10
Прокляття вам і вашим нащадкам,кацапи!!!
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28.10.2020 23:04
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Кацапы реально уничтожают украинские деревянные церкви в Карпатах , вот и до Праги добрались
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28.10.2020 22:58 Ответить
Рукожопые есть везде
а угадайте кто ремонтировать то ее будет?)))
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28.10.2020 23:01 Ответить
Десь у горах дідок сидить і плаче
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28.10.2020 23:01 Ответить
Прокляття вам і вашим нащадкам,кацапи!!!
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28.10.2020 23:04 Ответить
Це не перша українська церква яку російські фашисти спалили.
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28.10.2020 23:07 Ответить
Не сцыте! Новую построим.
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28.10.2020 23:30 Ответить
ПУСТЬ ВОССТАНОВЯТ !!! А СПЕЦ СЛУЖБАМ ЕС ДАВНО ПОРА ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ ПРОПУТИНСКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ !!!
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28.10.2020 23:47 Ответить
их там немеряно расселось Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття - Цензор.НЕТ 89
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29.10.2020 19:24 Ответить
Кацапы конечно кАзлы, но а обогреватели лучше не включать с помощью китайских переносок.
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29.10.2020 02:42 Ответить
Кацапы совсем оборзели.
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29.10.2020 05:03 Ответить
Це на 1000 % зробили кацапи. Але наші відбудують. Немає в цьому проблем.Виженуть кацапа з Європи і нічого не буде горіти і підриватися, навіть терористи і "жовті желети" пропадуть.
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29.10.2020 07:32 Ответить
А в Україні, в селі Лозова Вінницької області прихильники гундяя зруйнували 300-річну козацьку церкву, пам'ятник архітектури і ніхто не поніс покарання.
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29.10.2020 09:25 Ответить
Красиво було б зібрати гарних майстрів по дереву. Бажано з підключенням діаспори. Забезпечити на державному рівні юридичну підтримку. І відбудувати ще гарнішу церкву для ПЦУ.
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29.10.2020 10:34 Ответить
Кацапы Собор Парижской Богоматери сожгли - что им какая-то деревянная церковь в Праге. На один зуб Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття - Цензор.НЕТ 99 Пора сравнять с землей ************ вместе в кремлем и собором василия ********** Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття - Цензор.НЕТ 5000
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29.10.2020 19:22 Ответить
 
 