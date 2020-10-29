Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полиция Полтавщины задержала парня, причастного к убийству 17-летней девушки в Миргороде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Около 9 утра 28 октября в городе Миргород, Полтавской области, обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Сейчас лицо, обоснованно подозревается в совершении жестокого убийства несовершеннолетней, задержано.
Иван Выговский, начальник областного управления полиции Полтавщины, сообщил: "Получив информацию об убийстве 17-летней девушки, весь личный состав Миргородского отдела, опытные оперативники и следователи областного аппарата полиции Полтавщины были привлечены к раскрытию преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов нам удалось выяснить обстоятельства преступления, а также выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний местный знакомый убитой. Парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Мотивы преступления устанавливаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании меры пресечения - содержание под стражей".
Сейчас следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по квалифицирующими признаками ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины молодого человека, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
По данным Департамента уголовного розыска, тело 17-летней девушки было обнаружено возле кладбища в пруду.
"Очевидна насильственная смерть - многочисленные телесные повреждения, в том числе сломанный палец (вероятно девушка пыталась сопротивляться), рубленые раны различной локации", - сказано в сообщении.
Сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Полтавской области было установлено, что накануне - вечером 27.10.2020, два парня и потерпевшая прогуливались по улицам города и зашли домой к одному из парней. Последний, находясь в доме, взял с собой небольшой топор. На вопрос друзей ответил, что якобы "на всякий случай, для самозащиты".
"Компания юных лиц ничего не подозревая продолжила свою прогулку. Неожиданно 18-летний парень достал топор и напал на девушку. Убивал зверски, безжалостно, без шанса на спасение. Другой парень попытался помешать, однако топор в руках убийцы и угрозы заставили его подчиниться злоумышленнику.
Кроме того, злоумышленник забрал мобильный телефон несовершеннолетней жертвы и попытался избавиться данных, подтверждающих их общение и само средство связи", - отметили в ведомстве.
Проведенными следственными действиями изъят ряд доказательств, в том числе орудие убийства.
"Задержанный оперативниками изверг в содеянном сознался. На вопрос о причинах и мотивах совершения особо тяжкого преступления отвечает "потому что так"", сказано в сообщении.
Психическое состояние злоумышленника проверят следователи во время досудебного расследования.
Пожалуйста, подождите...
Диверсанты сделают таких слуяаев с 6, а потом - Мялицияснаротом - даешшь (там какую-то гыспуплику, Пусинвведи)
проходили, знаем.
ты мусор шоле? тьху
и потом - че весь л.с." должен расследовать то шо мы видивм в новости.?
за то и "схарился"
Кстати, я Борис, но забанили.
И да - а недурно говорят - идешь по/за грибами и видишь труп = идинахкрбопривяжут?
Как тебе такая идея? Это т.н. народ понял давео, а ты мне про это да об этом, да забей и не неси "умности" тут
возможно ты, умник, любящий УПА(да, герои, но дураки) и выпендривающийся, мол - я вот слишком умец - на дуде польской игрец?
м?
я просто мона сказать, пролетарий - "шлю шляхту" на шляк, быдло(совков) - вообще твердо.
ну и?
чего вопросы то ко мне то?
не рах..й себе вумним дідьком, просто відразу видно.
Давай так - ти проти УПА? - нє.
А за то шо вона воювала за тих хто типу "гнали" окупаційну аррмію, заголодоморсь владу - так.
Ну і шо? я напр. прикольно було шо десь в Криму, населення, тупо повстало проти "крамних партизан"(терормзували) - сказало німцям = спецназ прийшов, вистриляв 400 "партизанів"(бандитів)
і шо? мені жаліти таке г...? дякую, догори собакую.
При німцях, моя - чо далеко ходиТЬ - бабка говорила - .... ну ти й так знаєш.
чо тут сперечатись? не розумію
я прєнь, ане дідок.
ну ясно, сходжу, бо дід посовєтував в інеті...
у мене дідів вже слава Облаху, чи кому там - немає)))
ммм прик музон
https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg
німецька народна... і це круто, дєд, послухай
ну, пиво спершу, а між нм, ну да, я опше кацап(показує бороду, либиться)
Я - Євпата Кнур, тут заходжу інколи. Дєд просто. І так здихать, але попранковую люей.
Судове засідання. Суддя зачитує протокол про вчинення адміністративного правопорушення:
- Громадянин такий-то, перебуваючи у стані алкогольного сп»яніння на території закладу громадського харчування - кафе «Веселка», нецензурно висловлювався в адресу персоналу та відвідувачів, розбив вазу з квітами і заблював естраду…».
Адвокат:
- Дозвольте уточнить формулювання… Мій підзахисний, у радикальній формі, висловив незгоду з дискримінаційною політикою персоналу кафе і сторонніх осіб, що вчиняли умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті, та ображали його почуття громадянина шляхом прямого обмеження його прав та переконань, стосовно його альтернативних поглядів на вживання спиртних напоїв…
- изоляция от общества опасного преступника до момента его исправления;
- исправление преступника и возврат его в общество законопослушным гражданином.
Других функций у пенитенциарной системы не должно существовать (например - наказание преступника, причинение ему страданий и т.д.). Он должен быть либо исправлен либо (если не исправляется) быть изолированным.
У нас же в тюрьмах наоборот формируют преступников с особым преступным мировоззрением на всю жизнь. и выпускают на все четыре стороны когда он "отбыл долг перед обществом", пофиг что он не исправился
За життя - життя - 100 років в'язниці МІНІМУМ МАЄ БУТИ!!!
Вони ще виходять по "УДО".... як що родичі назбирають потрібну суму.