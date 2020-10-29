РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14919 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
19 819 47
несовершеннолетние (89) Нацполиция (15734) Полтавщина (905) правоохранительные органы (2944) убийство (6290)

Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция Полтавщины задержала парня, причастного к убийству 17-летней девушки в Миргороде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 9 утра 28 октября в городе Миргород, Полтавской области, обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Сейчас лицо, обоснованно подозревается в совершении жестокого убийства несовершеннолетней, задержано.

Иван Выговский, начальник областного управления полиции Полтавщины, сообщил: "Получив информацию об убийстве 17-летней девушки, весь личный состав Миргородского отдела, опытные оперативники и следователи областного аппарата полиции Полтавщины были привлечены к раскрытию преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов нам удалось выяснить обстоятельства преступления, а также выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний местный знакомый убитой. Парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Мотивы преступления устанавливаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании меры пресечения - содержание под стражей".

Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду 01

Сейчас следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по квалифицирующими признаками ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины молодого человека, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура

По данным Департамента уголовного розыска, тело 17-летней девушки было обнаружено возле кладбища в пруду.

"Очевидна насильственная смерть - многочисленные телесные повреждения, в том числе сломанный палец (вероятно девушка пыталась сопротивляться), рубленые раны различной локации", - сказано в сообщении.

Сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Полтавской области было установлено, что накануне - вечером 27.10.2020, два парня и потерпевшая прогуливались по улицам города и зашли домой к одному из парней. Последний, находясь в доме, взял с собой небольшой топор. На вопрос друзей ответил, что якобы "на всякий случай, для самозащиты".

"Компания юных лиц ничего не подозревая продолжила свою прогулку. Неожиданно 18-летний парень достал топор и напал на девушку. Убивал зверски, безжалостно, без шанса на спасение. Другой парень попытался помешать, однако топор в руках убийцы и угрозы заставили его подчиниться злоумышленнику.

Кроме того, злоумышленник забрал мобильный телефон несовершеннолетней жертвы и попытался избавиться данных, подтверждающих их общение и само средство связи", - отметили в ведомстве.

Проведенными следственными действиями изъят ряд доказательств, в том числе орудие убийства.

"Задержанный оперативниками изверг в содеянном сознался. На вопрос о причинах и мотивах совершения особо тяжкого преступления отвечает "потому что так"", сказано в сообщении.

Психическое состояние злоумышленника проверят следователи во время досудебного расследования.


Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду 03
Фото: сайт полиции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
А через 15 лет он будет поучать всех, кого не лень, что он жизнь повидал, всё знает, и ему все должны. Ну что за фигня?
показать весь комментарий
29.10.2020 10:09
+8
Юрец, а ведь тебе человек правильно замечание сделал... Ты просто туп, и не знаешь, что такое "отработка по горячим следам"... Там создаётся следственно-оперативная группа: "опера" начинают работать с агентурой, участковые проводят "подомовой (поквартирный") обход, ища возможных свидетелей, криминалисты осматривают место преступления, аналитики роются в архивах, чтобы выяснить,не было-ли раньше подобных преступлений, следователи разрабатывают версии... В подобных случаях задействована куча людей... А то, что мы видим на фото, в следственной среде именуется "воспроизведение обстоятельств события" (по-другому, "следственный эксперимент")... Так что с "мусорами" ты "полегче" - не приведи господь, и тебе придётся с подобным столкнуться...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:35
+6
не, реформировать пенитенциарную систему чтобы она выполняла свои реальные функции, а их только две:
- изоляция от общества опасного преступника до момента его исправления;
- исправление преступника и возврат его в общество законопослушным гражданином.
Других функций у пенитенциарной системы не должно существовать (например - наказание преступника, причинение ему страданий и т.д.). Он должен быть либо исправлен либо (если не исправляется) быть изолированным.

У нас же в тюрьмах наоборот формируют преступников с особым преступным мировоззрением на всю жизнь. и выпускают на все четыре стороны когда он "отбыл долг перед обществом", пофиг что он не исправился
показать весь комментарий
29.10.2020 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зря торопишься... Если кто то сказал "весь личный состав" то это он только сказал, и- для тебя. А как бы остальной личный состав занимался своими делами. Комментируя, хотя бы немного владей базовыми познаниями в работе того, что комментируешь.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:12 Ответить
то шо вижу, то и сказал.
Диверсанты сделают таких слуяаев с 6, а потом - Мялицияснаротом - даешшь (там какую-то гыспуплику, Пусинвведи)
проходили, знаем.
ты мусор шоле? Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 6402 тьху
показать весь комментарий
29.10.2020 10:23 Ответить
Понятно. С дерьмоедом связался... Изыди...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:27 Ответить
Я так и говорю - чего с дураками валяться в луже гноя то
показать весь комментарий
29.10.2020 10:33 Ответить
Юрец, а ведь тебе человек правильно замечание сделал... Ты просто туп, и не знаешь, что такое "отработка по горячим следам"... Там создаётся следственно-оперативная группа: "опера" начинают работать с агентурой, участковые проводят "подомовой (поквартирный") обход, ища возможных свидетелей, криминалисты осматривают место преступления, аналитики роются в архивах, чтобы выяснить,не было-ли раньше подобных преступлений, следователи разрабатывают версии... В подобных случаях задействована куча людей... А то, что мы видим на фото, в следственной среде именуется "воспроизведение обстоятельств события" (по-другому, "следственный эксперимент")... Так что с "мусорами" ты "полегче" - не приведи господь, и тебе придётся с подобным столкнуться...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:35 Ответить
хоспода нетутии
и потом - че весь л.с." должен расследовать то шо мы видивм в новости.?

за то и "схарился"
Кстати, я Борис, но забанили.
И да - а недурно говорят - идешь по/за грибами и видишь труп = идинахкрбопривяжут?
Как тебе такая идея? Это т.н. народ понял давео, а ты мне про это да об этом, да забей и не неси "умности" тут
показать весь комментарий
29.10.2020 10:45 Ответить
"Борюсик", а знаешь, за что тебя "забанили"? За "базар подзаборный"... Косишь "пад блатнова", а сам - "сявка подшконочная"... "Распальцовку" крутишь, но тебя "бульбы из носа" выдают...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:54 Ответить
зачем?
возможно ты, умник, любящий УПА(да, герои, но дураки) и выпендривающийся, мол - я вот слишком умец - на дуде польской игрец?
м?
я просто мона сказать, пролетарий - "шлю шляхту" на шляк, быдло(совков) - вообще твердо.
ну и?
чего вопросы то ко мне то?
показать весь комментарий
29.10.2020 11:13 Ответить
Ти п"яний, чи "обкурений"? Мелеш язиком, що попало...
показать весь комментарий
29.10.2020 11:51 Ответить
я говорю то шо треба.
не рах..й себе вумним дідьком, просто відразу видно.
Давай так - ти проти УПА? - нє.
А за то шо вона воювала за тих хто типу "гнали" окупаційну аррмію, заголодоморсь владу - так.
Ну і шо? я напр. прикольно було шо десь в Криму, населення, тупо повстало проти "крамних партизан"(терормзували) - сказало німцям = спецназ прийшов, вистриляв 400 "партизанів"(бандитів)
і шо? мені жаліти таке г...? дякую, догори собакую.
При німцях, моя - чо далеко ходиТЬ - бабка говорила - .... ну ти й так знаєш.
чо тут сперечатись? не розумію
показать весь комментарий
29.10.2020 12:35 Ответить
Сходи до психіатра... У тебе "туман у голові"...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:42 Ответить
нашо?
я прєнь, ане дідок.
ну ясно, сходжу, бо дід посовєтував в інеті...
у мене дідів вже слава Облаху, чи кому там - немає)))

ммм прик музон
https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg
німецька народна... і це круто, дєд, послухай
показать весь комментарий
29.10.2020 13:12 Ответить
до речі ви правий, "боярку" з пивом випив.
ну, пиво спершу, а між нм, ну да, я опше кацап(показує бороду, либиться)

Я - Євпата Кнур, тут заходжу інколи. Дєд просто. І так здихать, але попранковую люей.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:42 Ответить
Це, мабуть, про тебе анекдот:
Судове засідання. Суддя зачитує протокол про вчинення адміністративного правопорушення:
- Громадянин такий-то, перебуваючи у стані алкогольного сп»яніння на території закладу громадського харчування - кафе «Веселка», нецензурно висловлювався в адресу персоналу та відвідувачів, розбив вазу з квітами і заблював естраду…».
Адвокат:
- Дозвольте уточнить формулювання… Мій підзахисний, у радикальній формі, висловив незгоду з дискримінаційною політикою персоналу кафе і сторонніх осіб, що вчиняли умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті, та ображали його почуття громадянина шляхом прямого обмеження його прав та переконань, стосовно його альтернативних поглядів на вживання спиртних напоїв…
показать весь комментарий
29.10.2020 13:23 Ответить
Вы пьяны?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:46 Ответить
А хіба не видно? Уже, мабуть, мордою в клавіатурі лежить...
показать весь комментарий
29.10.2020 14:47 Ответить
яр- ты ж умный и, походу опытный...(((- ну какой-нах следак будет след-эксперимент в тот же день преступления проводить...???!!!- бред и брёх...= минимум через неделю...)))
показать весь комментарий
29.10.2020 23:57 Ответить
А якою нормою права це заборонено? Це раз... Якщо працює купа слідчих і в наявності не тільки підозрюваний, але і основні докази закріплені протоколами - це два... І ти правий - я трохи маю досвід .. Поки затриманий не "очухався" і не продумав "лінію захисту"(або адвокат йому її не придумав), слідчому варто подібне зафіксувать додатковою доказовою базою, щоб підозрюваному було менше простору "для маневру"... А підтвердження первинних свдчень слідчим експериментом такою додатковою базою і є... Це три... (але я не виключаю і елемент "показухи" - треба ж якось "піплу" показать "ефективність роботи нашої поліції...").
показать весь комментарий
30.10.2020 03:46 Ответить
А через 15 лет он будет поучать всех, кого не лень, что он жизнь повидал, всё знает, и ему все должны. Ну что за фигня?
показать весь комментарий
29.10.2020 10:09 Ответить
Какой выход? Простить и отпустить?
показать весь комментарий
29.10.2020 10:16 Ответить
не, реформировать пенитенциарную систему чтобы она выполняла свои реальные функции, а их только две:
- изоляция от общества опасного преступника до момента его исправления;
- исправление преступника и возврат его в общество законопослушным гражданином.
Других функций у пенитенциарной системы не должно существовать (например - наказание преступника, причинение ему страданий и т.д.). Он должен быть либо исправлен либо (если не исправляется) быть изолированным.

У нас же в тюрьмах наоборот формируют преступников с особым преступным мировоззрением на всю жизнь. и выпускают на все четыре стороны когда он "отбыл долг перед обществом", пофиг что он не исправился
показать весь комментарий
29.10.2020 10:25 Ответить
Стучись в ворота тюрьмы, ори- я за зе голосовал, дайте пореформировать. Вперёд!
показать весь комментарий
29.10.2020 12:13 Ответить
кто за зе голосовал? Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 7242
показать весь комментарий
29.10.2020 13:41 Ответить
Ты. Дебил, ничего не сделавший, но знающий, что другие должны делать. Типичный последователь зе.
показать весь комментарий
30.10.2020 00:12 Ответить
Не простить и отпустить, а пожизненно вкатать.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:59 Ответить
Ничего подобного, через два-три годика после больнички будет среди нормальных прогуливаться со стаканчиком кофейку...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:28 Ответить
"потому что так""
показать весь комментарий
29.10.2020 10:45 Ответить
Наши мусора могут пресануть и невиновного! Может быть у парня и был конфликт с девушкой а мусора сделали ему слоника там ласточку или березку и пацан согласился что он верблюд!
показать весь комментарий
29.10.2020 10:12 Ответить
Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 4594 Владимир Пономаренко 336ef173 Вы читали, что пишут? Этот урод, убивал девушку, при свидетелях.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:45 Ответить
гони дуру дальше...- там свидетель прямой был- читать учись...
показать весь комментарий
30.10.2020 00:01 Ответить
какой-то задохлик на фото! Он топор то поднять сможет?
показать весь комментарий
29.10.2020 10:14 Ответить
Смог, еще и как!
показать весь комментарий
29.10.2020 10:29 Ответить
Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. (с)
показать весь комментарий
29.10.2020 10:49 Ответить
Насилие над детьми и женщинами должно караться с коэфициентом 2 и больше.Как минимум.
показать весь комментарий
29.10.2020 11:11 Ответить
ну уж нет. Равноправие так равноправие.
показать весь комментарий
29.10.2020 11:51 Ответить
"В Миргороді біля кладовища"...
Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 2982
показать весь комментарий
29.10.2020 11:35 Ответить
"потому что так"... душевнобольной, возможно. дебют болезни.
показать весь комментарий
29.10.2020 11:55 Ответить
так не доставайся же ты никому...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:32 Ответить
Якийсь брєд. Там явно вже звідєц с кукухой. Через 15 років цьому створінню буде 33. І нахіба це все ще молоде чудовисько потім випускати в соціум. Шоб ще когось зарубив? Тавайте тоді тигрів і львів с зоопарку на вулицю повипускаємо.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:34 Ответить
Левів
показать весь комментарий
02.11.2020 06:58 Ответить
Які 15 років!!!
За життя - життя - 100 років в'язниці МІНІМУМ МАЄ БУТИ!!!
Вони ще виходять по "УДО".... як що родичі назбирають потрібну суму.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:18 Ответить
Это дамбасец - этнический смерд с корнями из Мордора
показать весь комментарий
30.10.2020 12:53 Ответить
 
 