В оккупированом Крыму сообщают о проведении обысков у активистов. ФОТО

В оккупированном Крыму российские правоохранители провели обыск в доме активиста Ильи Большедворова и увезли его в отдел полиции.

Об этом сообщил в Facebook крымский блогер и активист Олег Кочеров, передает Цензор.НЕТ.

"В 6 утра 29.10.2020 года – 5 человек по гражданке вошли в квартиру под предлогом поступившего некого заявления "о подозрении в организации массовых беспорядков" в рамках административного дела. По словам жены Ирины Большедворовой, у Ильи силой выхватили мобильный телефон из рук и начали проводить досмотр помещения", – сообщил Кочеров.

Он отметил, что "были просмотрены данные на личном компьютере жены на наличие неких агитационных материалов, плакатов и т.д.". В присутствии понятых составлен протокол о результатах досмотра помещения и об изъятии мобильного телефона, сообщил активист.

"Илья Васильевич задержан для доставления в Киевский ОВД г. Симферополь ул. Дзержинского 10, и дачи показаний (пояснений) по данному делу. По словам сотрудников полиции, после опроса документы будут переданы сегодня в Центральный городской суд", – добавил Кочеров.





По его данным, обыски также проходят у другого крымского активиста – Сергея Акимова.

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