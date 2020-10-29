Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В Ницце в базилике Нотр-Дам в четверг около 9:00 неизвестный напал с ножом на женщину и "частично обезглавил" ее.
Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Мэр города Кристиан Эстрози сообщил, что по нападавшему был открыт огонь, после чего его задержали.
"Напавший исламо-фашист не переставал кричать "Аллаху Акбар" даже после того, как был нейтрализован и задержан", - сказал Эстрози, добавив, что "нет никаких сомнений в том, что это был террористический акт".
Также сообщается о еще как минимум двух убитых и нескольких раненых.
Отмечается, что нападавший действовал в одиночку.
На месте работает полиция.
По уточненной информации издания, "частично обезглавленной" является 70-летняя женщина. Нападение произошло внутри церкви.
Еще одним зарезанным внутри здания был церковный служитель.
Третья жертва, женщина около 40 лет, получила ножевое ранение в церкви, но сумела добежать до ближайшего бара, где вскоре скончалась от полученных ран.
В полиции сообщили, что нападавший Брахим после задержания был в сознании и взял на себя ответственность за теракт.
Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.
29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Кроме того, католики во Франции готовятся отметить свой праздник - День всех Святых, приходящийся на 1 ноября.
Пожалуйста, подождите...
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Он як. І тут "фашист". То що ви, червона європейська мерзото хочете? Будуть ваші дурнуваті голови й надалі частково відрізані
Саме ця подія стала відправною точкою для грандіозного стрибка в розвитку людства.
Шах і мат вам, терористи, - скоро ви не зможете знайти білих людей у Франції, щоб їх обезголовити.
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Ви пропонуєте рятувати дикунів? Цікава думка.
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Ви вважаєте, що якщо не малювати "каратури", то дикуни перестануть різати голови?
А я, наприклад, переконаний, що дикуни знайдуть для цього будь-який інший привід.
Якщо дику мавпу навчити користуватися комп'ютером, скажімо, вона все одно залишиться дикою мавпою. Тільки вже з комп'ютером.
Хижих звірів випустили із зоопарку. І тепер зоопарк став повсюди на вулицях європейських міст.