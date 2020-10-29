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Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Ницце в базилике Нотр-Дам в четверг около 9:00 неизвестный напал с ножом на женщину и "частично обезглавил" ее.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Мэр города Кристиан Эстрози сообщил, что по нападавшему был открыт огонь, после чего его задержали. 

"Напавший исламо-фашист не переставал кричать "Аллаху Акбар" даже после того, как был нейтрализован и задержан", - сказал Эстрози, добавив, что "нет никаких сомнений в том, что это был террористический акт".

Также сообщается о еще как минимум двух убитых и нескольких раненых.

Отмечается, что нападавший действовал в одиночку.

На месте работает полиция. 

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По уточненной информации издания, "частично обезглавленной" является 70-летняя женщина. Нападение произошло внутри церкви.

Еще одним зарезанным внутри здания был церковный служитель.

Третья жертва, женщина около 40 лет, получила ножевое ранение в церкви, но сумела добежать до ближайшего бара, где вскоре скончалась от полученных ран.

В полиции сообщили, что нападавший Брахим после задержания был в сознании и взял на себя ответственность за теракт.

Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте 01
Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте 02
Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте 03
Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте 04

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Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Кроме того, католики во Франции готовятся отметить свой праздник - День всех Святых, приходящийся на 1 ноября.
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Топ комментарии
+74
Они не пускали на ПМЖ украинцев - зато пускали муслимов... Имеем то, что имеем...
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29.10.2020 12:15
+35
Это да. Попробуйте устроиться во Франции и получить ВНЖ. А толпы арабов и чёрных валят туда, как домой. Как так?
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29.10.2020 12:23
+29
Неизвестный с криком "Аллаху Акбар" обезглавил женщину у собора в Ницце: мэр заявил о теракте - Цензор.НЕТ 142
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29.10.2020 12:20
Комментировать
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Страница 2 из 2
Ви знаєте,це велике щастя - що в нас майже нема отих мусульман...Західній Європі капець,вона вже приречена...Пустила їх в себе,а тепер вони розмножуються вп"ятеро швидше ніж корінне населення і це тільки питання часу,коли християнські собори перетворяться на мечеті,і з них завиють муедзіни...Демократизація обернулась глобалізацією,а глобалізація привела до війни культур...А у війні культур,як відомо,перемагає не той,хто культурніший,а той,хто краще вміє різати голови...
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29.10.2020 13:10 Ответить
Європці-кірдик,не всій а швабам,жабам, голандцям,шведам -100%,якщо білі не почнуть RAHOWу то Європейсам-кірдець. Східна Європа - молодці! а те що західніше буде винищене процес не зворотній.
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29.10.2020 13:24 Ответить
чувствуют, гнидьі, что скоро начнется
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29.10.2020 13:18 Ответить
сліми зїдять жабоїдів,1000% отримуйте по заслугам.
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29.10.2020 13:21 Ответить
Кадыров наносит ответный удар
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29.10.2020 13:29 Ответить
Французы ничего не могут противопоставить исламистам. Если каждый месяц будут отрезать местным голову, рано или поздно страх заставит французов принять ислам.
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29.10.2020 13:29 Ответить
"... ісламо-фашист..."
===
Он як. І тут "фашист". То що ви, червона європейська мерзото хочете? Будуть ваші дурнуваті голови й надалі частково відрізані
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29.10.2020 13:29 Ответить
Брахим?? Ибрагим, скорее всего..
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29.10.2020 13:37 Ответить
Вангую скоро большую религиозную войну, весь мир против ислама
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29.10.2020 13:39 Ответить
Развелось швали, от их религии жизни никому нет, дикари.
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29.10.2020 13:46 Ответить
Уже стала.
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29.10.2020 16:23 Ответить
Біла арійська цивілізація взагалі зародилася на території України, - коли білі кочовики на волах з уральських степів об'єдналися з трипільськими землеробами 6 тисяч років тому.
Саме ця подія стала відправною точкою для грандіозного стрибка в розвитку людства.
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29.10.2020 19:11 Ответить
Відповіддю на такі теракти повинна стати ще більша кількість арабів і негрів.
Шах і мат вам, терористи, - скоро ви не зможете знайти білих людей у Франції, щоб їх обезголовити.
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29.10.2020 13:51 Ответить
Впустили и пригрели дикарей, жрите, толерантные ублюдки, менее 1% становятся нормальными, остальные паразитируют на цивилизованном обществе..
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29.10.2020 14:17 Ответить
Французы из-за толерастии скрыли, что исламисты подожгли Нотр-Дам-де-Пари. Вот дикари и почувствовали свою безнаказанность. Только жёсткие меры спасут их.
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29.10.2020 14:32 Ответить
Вот дикари и почувствовали свою безнаказанность. Только жёсткие меры спасут их.
***************
Ви пропонуєте рятувати дикунів? Цікава думка.
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29.10.2020 15:46 Ответить
Эти смерти на совести у Макрона. Придурок решил поднять рейтинг на "защите права рисовать каратуры на Пророка". Только режут за это не Макронов и чиновников, а рядовых граждан.
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29.10.2020 19:03 Ответить
"защите права рисовать каратуры на Пророка".
***********
Ви вважаєте, що якщо не малювати "каратури", то дикуни перестануть різати голови?
А я, наприклад, переконаний, що дикуни знайдуть для цього будь-який інший привід.
Якщо дику мавпу навчити користуватися комп'ютером, скажімо, вона все одно залишиться дикою мавпою. Тільки вже з комп'ютером.
Хижих звірів випустили із зоопарку. І тепер зоопарк став повсюди на вулицях європейських міст.
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29.10.2020 19:47 Ответить
Все правильно, кроме главного:- если намеренно залезать в клетку к дикому зверю, и дразнить его палкой-вы получите аналог отрезанных голов как реакцию на "палку Макрона".
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29.10.2020 19:52 Ответить
Толерастізм має прийти до логічного завершення. За думкою філософа Карла Поппера, безмежна толерастія буде знищена тими, кого вона безмежно толерує, - нетолерантними дикунами. І це єдина правда.
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29.10.2020 20:02 Ответить
соси Европа за лояльность к у муслимам , за свою совесть , которая спустя 400 лет проснулась теперь -- держитесь ))))
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29.10.2020 22:36 Ответить
Макрон грався з путіним (кремлівсько-чеченська мафія) -думав :пронесе.....тероризм мафії починає набирати обертів (пандемія і карантин-все)....смертники- виконавці в основному спідоносці і наркомани (позор для сім"ї) а тут герой:знищення невірних +винагорода від мафії....і буде й буде...Чому в на росії таких терактів нема-бо вони й є їх організатори?
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30.10.2020 11:26 Ответить
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