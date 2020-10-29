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Священник из Болгарии незаконно шел через границу "на службу" в РФ, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники на Сумщине задержали священника, который пытался пересечь российско-украинскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о движении неизвестного в сторону государственной границы пограничники получили от местного жителя. Группа реагирования, которая немедленно выбыла в указанном направлении, обнаружила и задержала нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Болгарии, священнослужитель.

Священник из Болгарии незаконно шел через границу на службу в РФ, - ГПСУ 01

Во время проверки пограничники установили, что он попал в Украину еще в конце августа установленным порядком - через один из пунктов пропуска на границе с Молдовой. Однако впоследствии, как пояснил сам путешественник из-за отсутствия российской визы решил незаконно пересечь границу Украины вне установленных пунктов пропуска. Также священнослужитель рассказал, что якобы направлялся в российскую столицу для дальнейшей службы в Храме Святого Николая.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением суда иностранца привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КУоАП в виде штрафа в размере 3 400 грн. Кроме этого, в отношении нарушителя принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.
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Гражданин Болгарии пытался не законно пересечь границу. А то что он при этом еще и мракобес, оправданием не является.
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29.10.2020 12:38 Ответить
А как он пересёк западную границу с Украиной?
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29.10.2020 12:42 Ответить
Так сказано, в законном порядке из Молдовы. Все равно дурак, нашел, куда ломиться, в паРашку.!
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29.10.2020 12:50 Ответить
Наверное по воде,аки Иисус. Священник из Болгарии незаконно шел через границу "на службу" в РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8169
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29.10.2020 12:50 Ответить
скрепа не помогла Священник из Болгарии незаконно шел через границу "на службу" в РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3977
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29.10.2020 13:17 Ответить
проверял тропу и реакцию сабаковых погранцов.
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29.10.2020 13:43 Ответить
Я его знаю ,это псих из местной дурки
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29.10.2020 14:03 Ответить
 
 