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КС (2131) Юрчишин (129) Голос партия (490) Офис Генпрокурора (2042)

"Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" подала в Офис генпрокурора заявление о том, что в действиях судей Конституционного Суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины, а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Юрчишина, превышение КСУ своих конституционных полномочий заключается во взятии на себя функций парламента и органов исполнительной власти (захват государственной власти, ветвями которой исполнительная и законодательная).

"Так, судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, урегулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное. Таким решением они поставили под угрозу назначения на должности должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит", - отметил нардеп.

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Более того, по словам Юрчишина, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании), поскольку это исключительные полномочия парламента. Также КСУ принял решение по статьям, которых не было в представлении, чем нарушил Конституцию.

"Наказание за совершение такого уголовного преступления - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавил нардеп.

Голос подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС 01
Голос подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС 02

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Голос подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС 03
Голос подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС 04

"Надеюсь на оперативное открытие уголовного производства и расследование этих фактов", - резюмировал Юрчишин.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.


Голос подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС 05
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Топ комментарии
+32
А если конфисковать майно и счета этих уродов, можно на эти деньги целый областной центр отремонтировать по европейским нормам
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29.10.2020 13:51
+26
С 99% судей стоит снять кожу. Ну или хотя бы - повесить на столбах, каждого населённого пункта...
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29.10.2020 13:48
+19
И рассматривать это дело будут судьи КС.

Занавес
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29.10.2020 13:46
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И рассматривать это дело будут судьи КС.

Занавес
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29.10.2020 13:46 Ответить
Можно попробовать утопить рыбу, но практичнее выпотрошить
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29.10.2020 13:57 Ответить
Сашків Білих достатньо в Україні...
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29.10.2020 14:25 Ответить
Сашко вроде дёргал за галстук прокурора а не судью КС.
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29.10.2020 15:13 Ответить
Всі вони падлюки з одного корита хльобають
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29.10.2020 17:25 Ответить
не-а...= райсуд киева
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30.10.2020 01:26 Ответить
и спочатку это дело (если будет возбуждено) надо должным образом (согласно упк) расследовать...((
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30.10.2020 01:28 Ответить
С 99% судей стоит снять кожу. Ну или хотя бы - повесить на столбах, каждого населённого пункта...
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29.10.2020 13:48 Ответить
А если конфисковать майно и счета этих уродов, можно на эти деньги целый областной центр отремонтировать по европейским нормам
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29.10.2020 13:51 Ответить
Судьи там не на втором плане.
Виновник торжества - оманская бубочка.
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29.10.2020 14:02 Ответить
Почему решение принималось в аккурат на следующий день ПОСЛЕ выборов?
Очевидно чтоб не уменьшить и так дохлый рейтинг слуг урода.
КС принимал похожее решение при Порошенко, но сделал єто за пару недель ДО выборов, чем дал возможность изойти на говно всей "антикорупционной" тусовке. И виноват был Порошенко.
Теперь же решение принималось чтоб НЕ НАВРЕДИТЬ зеленскому.
Сапиенти сат как говорится...
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29.10.2020 14:08 Ответить
Там не стільки "Слуг народу", як ЖОПОблок. Це ж жопоблоківці разом з "За Каломойшу" подавали.
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29.10.2020 15:35 Ответить
Не совсем так, у нас сформировалась неприкасаемая судейская мафия, на которую легально никак нельзя воздействовать. А нынешние решения это только симптом слабой власти зебилов, на которых плюют судейки порнова-мертветчука.
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29.10.2020 16:11 Ответить
хоч хтось щось робить...
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29.10.2020 13:49 Ответить
Ну не сами судьи захватывают,а зажопники с их помощью,т к обосрались на выборах,а терпеть уже не в мочь ...
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29.10.2020 13:49 Ответить
Что хотеть от этих судей если половина вообще ещё во времена овоща назначены
-Хто і скільки призначив суддів в КСУ, які зараз там працюють: - 2 призначені Януковичем - 4 призначені Порошенком - 5 призначені ВР за часів Порошенко - 1 призначений з'їздом суддів при Януковичу - 3 призначені з'їздом суддів при Порошенко.
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29.10.2020 13:49 Ответить
Так зеленский с монобольшинством может разогнать эту свору. Но он ничего не делает столько дней подряд. Значит ему выгодно беззаконие
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29.10.2020 13:54 Ответить
Якщо Зеленський з монобільшістю розпустить КС - ти перший почнеш волати що він узурпує державну владу в антиконституційний спосіб.
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29.10.2020 13:56 Ответить
твоя шмаркля если сейчас это не сделает,то его вынесут в течении месяца -вопрос только в одном :зажопники,которые все это устроили, или мы
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29.10.2020 14:11 Ответить
"Шмаркля" не имеет права этого делать по ЗАКОНУ.
У него нет полномочий разгонять КС.
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29.10.2020 14:33 Ответить
У него есть монобольшинство и он может добрать голоса с ЕС, голосом и мажоритарщиками. Нет желания. Его все устраивает
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29.10.2020 16:14 Ответить
Не смешите - нет у него монобольшинства по подобному вопросу - тк коломойская часть СН этот вопрос не поддержит.
При помощи Голоса и части ПЕС (ибо половина ПЕС этого тоже не поддержит) он может получить обычное большинство, но не конституционное. А обычным большинством этих гнид никак не зацепить.
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29.10.2020 19:32 Ответить
нет, они назначаются на 9 лет.

-Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
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29.10.2020 13:58 Ответить
Они снимаются также легко как и назначаются. Особенно если в их действиях нарушение статей уголовного кодекса. В частности их действия несут угрозу для гос функционирвая. В конце концов рада может вообще расформировать кс как таковой и всю работу свалить на верховный суд. Вариантов масса. Нужно желание. А желания у наркомана - никакого. Его все устраивает - безнаказанно грабить лохов
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29.10.2020 16:12 Ответить
Можно норму права почитать по этому вопросу, все что я нашел это они 9 лет практически "недоторкани" это сделано для того чтоб якобы не было возможности на них давить
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29.10.2020 17:51 Ответить
Не может Зеленский разогнать эту шоблу по закону - тк они назначаются на 9 лет и большинство из них назначены только недавно - при Порошенко.
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29.10.2020 14:32 Ответить
К чему эти вырванные цитаты из контекста? 300 голосами депутатов, можно заставить судей кс хоть жрать свои яйца и сделать с конституцией что-угодно. Я уже не говорю об уголовном кодексе где судьи себе уже наколядовали по 10 лет с конфискацией. Вариантов решения этой проблемы масса. Просто наркоман в доле с жопоблоком и каломойшей ему невыгодно что-либо решать в пользу Украины.
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29.10.2020 16:05 Ответить
Виходить 3 шапкокрадівських проти 12 порошкових.
А це 1/5.
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29.10.2020 14:09 Ответить
Тебя этот тупой расчет не спасет,непроходной)
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29.10.2020 14:12 Ответить
Так все порошковые голосовали против. А зеленские призначенц - за!
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29.10.2020 16:06 Ответить
ваші коменти саме так і виглядають
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29.10.2020 13:55 Ответить
КС приймає з усіх сторін і в будь якій кількості, як казав блазень. "Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС - Цензор.НЕТ 1865
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29.10.2020 13:51 Ответить
Хрень!
Шурик в ответ примет решение о неконституционности присоединения Крыма к Украине, и выхода Украины из совка
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29.10.2020 13:51 Ответить
"Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС - Цензор.НЕТ 2529
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29.10.2020 13:51 Ответить
"голос" - молодцы. А обосранный гарант Конституции, третий день подряд не знает, что делать
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29.10.2020 13:52 Ответить
"голос" все зробив, щоб було саме так, як є. Бо це голос "пінчука".
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29.10.2020 14:00 Ответить
Если и виновен чей голос,то только 73% зебилов-предателей и сраколизов кацапских.Это просто надо принять как ФАКТ.
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29.10.2020 14:17 Ответить
"голос" водить до цієї категорії. Принаймні на президентських виборах 2019. Це тепер вони щось почали підозрювати Хоча цьогорічне "опритулення" свідчить про те, що вони ніц не зрозуміли.
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29.10.2020 14:22 Ответить
Більшість суддів, що голосували за це незаконне рішення призначені Порошенком або при Порошенкові.
Це з приводу того, яка категорія у цьому винна. Ти голосував за Порошенка у 2014му? Значит і ти особисто теж винен.
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29.10.2020 14:35 Ответить
А чи не пішов би ти до дупи, добродію? До блаЗЄнської дупи. До глибокої блаЗЄнсько дупи!
Це хто голосував "за"? Головатий чи Лемак?

До дупи, блаЗЄнско-кацапська свине!
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29.10.2020 14:39 Ответить
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
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29.10.2020 14:44 Ответить
Да,даже порядочные люди оказались зебилами.Лучшим примером для меня Руслан Кошулинский.Что уже тогда говорить о других рабиновичах,шуфричах.медведчуках.....и прочей пролаптеногой нечисти в Украине.И он с ними в одном ряду теперь.И даже ничего не пытаются изменить после ошибок.Сидят ккк мышипод веником и даже щеки не раздувают.ПОЦриоты на прикупе.Одна Маруся Зверобой в авторитете заслуженном сегодня.А может им так и надо было?!
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29.10.2020 14:40 Ответить
Розумієте, Руслан Кошулинський -- це з категорії Свободи: ...нам аби 10 депутатських мандатів у ВР... І все.
Верхівка Свободи примітивна. Часом бачу його чи Іллєнка на ТБ. Щось белькотять банальне до чортиків.
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29.10.2020 14:43 Ответить
И снова соглашусь.Махницкий хапнул прикуп,раздербанил долевым и на пенсии.На наш век хватит,а вы сами дальше епитесь-боритесь-гордитесь.((
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29.10.2020 14:53 Ответить
Украина захлебнулась в Зелёном дерьме.
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29.10.2020 13:53 Ответить
В коричневом - посмотрите список судей и кто их назначил: 1 от Свободы, 1 - от БЮТ, один от Коломойши, 2 от Яныка, 4 - от Порошенко.
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29.10.2020 14:36 Ответить
Трое от Прошенко проголосовали против)
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29.10.2020 15:24 Ответить
Верно - трое - против и 4 - за.
Там от Порошенки - половина КС.
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29.10.2020 19:35 Ответить
Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.
Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.
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29.10.2020 13:53 Ответить
При повній бездіяльності президента і повноважних органів.
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29.10.2020 13:55 Ответить
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.

Еще раз...оно будет там сидеть 9 лет и делать что хочет если вдруг у него не нарушится здоровье, или кто то на подьезде к его к дому сильно побеседует с ним, например с прострелом ног, чтобы появилось желание по собственному желанию. Больше никак. Это не призыв-это факт.
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29.10.2020 13:55 Ответить
"Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС - Цензор.НЕТ 9751 "Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС - Цензор.НЕТ 6000
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29.10.2020 13:55 Ответить
"Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС - Цензор.НЕТ 2293
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29.10.2020 13:57 Ответить


tZE inform

Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта

Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.

Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.

Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему по пятой статье Конституции.
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29.10.2020 13:58 Ответить
Вариант 1 - нереальный, тк они отменят уголовную ответственность за это.
2. А полномочия такие по закону есть?
3. Может быть придется и так сделать.
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29.10.2020 14:38 Ответить
Референдум? А кто инициирует и на основании чего?
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29.10.2020 15:27 Ответить
Чувак, ты пробовал читать текст, не цитировать методичку? Шо ты несешь за ерунду? Если зеленский призначил, то он может и отзвать, отзозвал же клоун сотни указов порошенко. В первом пункте речь идет о сумашедшем воровстве бюджетных денег через кс. Это к декларированию вообще не имеет никакого отношения - это чистая уголовщина.
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29.10.2020 16:19 Ответить
Ничего не даст результатов и ничего не поможет из цивилизованных действий . Только не демократическим путём . Как бы ни хотелось , но другого решения нет .
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29.10.2020 13:58 Ответить
Мыло и верёвка-самое то что надо "Голос" подає в ОГП заяву про можливе захоплення державної влади суддями КС - Цензор.НЕТ 481
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29.10.2020 14:02 Ответить
Це дурням зєбільним які звиздять про Порошенка.

Цікавим є факт що судді Конституційного Суду, які були обрані по квоті президента Порошенка не голосували за ганебне рішення КСУ по е-декларуванню.

4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
"Голос" подає в ОГП заяву про можливе захоплення державної влади суддями КС - Цензор.НЕТ 3974
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29.10.2020 13:59 Ответить
Голосовали "за" 11 судей:

- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)Источник: https://censor.net/ru/n3227909
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29.10.2020 14:39 Ответить
Так зеленский плясал на корпоративе в рошене два года наз. Это тоже означает связь с порошенко?!
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29.10.2020 16:20 Ответить
А "плясать на корпоративе в Рошене" и "быть назначенным в КС по квоте Блока Петра Порошенко" - это по-вашему одно и тоже?
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29.10.2020 19:24 Ответить
КС - " Криминальный Сходняк" - "Каста Судейских" -"Контрреволюционный Синдикат"
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29.10.2020 14:09 Ответить
"Розумію, що тема Конституційного суду не така публічна, як парламент, але важливо знати "героїв" в обличчя"
Ось прізвища 11 суддів, які проголосували "за" закриття електронних декларацій. За його словами, це:

- доповідач: Ігор Сліденко (квота партії "Свобода")

- Тупицький Олександр (призначений Януковичем, в минулому - права рука Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз знаходиться на втіках за корупцію)

- Городовенко Віктор;

- Завгородня Ірина (має зв'язки з ОПЗЖ і Григорієм Суркісом)

- Касмінін Олександр (зв'язки: донецькі, Янукович)

- Керівник Віктор;

- Литвинов Олександр Миколайович (зв'язки: донецькі, Янукович. Права рука глави КС Тупицького);

- Мойсик Володимир;

- Сас Сергій (зв'язки: партія "Батьківщина")

- Філюк Петро (зв'язки: Ігор Палиця)

- Юровська Галина (зв'язки: школа суддів Миколи Оніщука, призначена з'їздом суддів за конкурсом, агітувала за себе особисто. Сповідує колективну судову солідарність).
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29.10.2020 14:10 Ответить
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
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29.10.2020 14:41 Ответить
"Завгородняя Ирина - квота ВРУ"
Ну не соврал, а трошки умолчал - Завгородняя - квота БПП (Блок Петра Порошенко).

"Городовенко Виктор - квота суддів"
Ну да, только его проталкивал челвоек Порошенко туда.
Это как если бы сейчас кого-то протолкнул куда-то Ермак и вы бы писали "не, это не человек Зеленского".
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29.10.2020 15:09 Ответить
Что ж ты так стыдливо "забыл" указать 4ку порошенковских? И указать, что Завгородняя была назначена от БПП, а вовсе не от ОПЖЗ?
А, пропагандон? Правды не любишь? Или тебя на работе за правду по головке не погладят?
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29.10.2020 14:42 Ответить
Після цих виборів "Голос" також очікує розкол. Одні підуть за Пінчуком; інші (наприклад, Юрчишин, Рахманін, Костенко, Умеров, загалом до десяти нардепів) - за Порохом.
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29.10.2020 14:13 Ответить
Мда.... нет слов. Спустя столько лет... снова могу сказать только одно: уезжайте оттуда и увозите своих детей, ибо это не туннель, а кое что совсем другое... и света в конце ЭТОГО - нет. Поляки, прибалты, и даже чехи... а что же с украинцами ,чего ИМ не хватает чтобы вырваться из этого дерьма? Вам лучше знать...
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29.10.2020 14:22 Ответить
Зараз зберемо все у вперед до Франції((( там демократія і всю наволоч світу приймають ((( сьогодні ось "демократично" бабусі прямо у храмі голову відрізали ((( Кругом гарно , де нас немає((((

А чому у нас так - нещодавно Антін Мухарський про це гарно розказав : https://marik.co.ua/53800/kogan/ - тут нічого добавляти не потрібно , все і так зрозуміло (((( і судді із цього лайна теж ((((
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29.10.2020 20:31 Ответить
Вина за такой беспредел в Украине лежит исключительно на президенте Зеленском !!! КРАПКА
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29.10.2020 14:22 Ответить
почти по теме. об увольнении Сытника написал Бутусов. Это просто хит сегоднянего дня. не дословно но по смыслу. СУДЬИ обвиняемые в коррупции решили уволить главу антикоррупционного органа. ВО КАК бывает в Украине
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29.10.2020 14:37 Ответить
Ктгда клоун олигархов президент страны - по другому не может быть
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29.10.2020 16:22 Ответить
Від 5 до 10 - тяжкий злочин. Суддів можна затримувати без погодження з Радою правосуддя одразу ж після вчинення злочину.

Ст. 482 ККУ.
Затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
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29.10.2020 14:44 Ответить
Зеленський вже помножений на нуль - краіною править кремль і беня !
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29.10.2020 14:46 Ответить
та ці судді нічим не відрізняються від більшості коментаторів, які годинами на цьому сайті обкидають лайном і зепреза і зевладу (а значить і всю державу Україна)....вони така ж сама вата , ідіоти та покидьки , які допомагають хєрлу робити слабою нашу державу...ганьба і вєлікоє спасіба і самому сайту з його хазяїном, в яких ні любові ні поваги до країни , в якій вони живуть і сало жруть...
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29.10.2020 15:06 Ответить
Единственная украинская фракция в Верховном Совете Украины. Дожились. Остальные - партии путина, ФСБ и олигархов
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29.10.2020 15:06 Ответить
Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури - Петро Порошенко
Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні. Він також зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція «Європейська Солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.
«З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців - найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу», - нагадав Петро Порошенко.
Він розповів про те, що створювати цю систему було дуже непросто. «Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані», - зауважує Порошенко.
«Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням. Прямо як у тій приказці «Тоді йому ціну знаєш, як його втрачаєш», - говорить п'ятий Президент.
«Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу», - перерахував Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.
«Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті - це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи «За майбутнє», неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський», - переконаний Петро Порошенко.
За його словами, це відбувається, зокрема, через намагання Зеленського убезпечити «Слуг» від претензій з боку антикорупційних органів, для чого треба покласти край їхній незалежності.
«Інша відповідь - глибша. Показово, що до ключових рішень у цьому напрямку дотичні відверто проросійська ОПЗЖ, з якою «Слуги» планують формувати коаліцію не лише на місцях, та олігархічна партія «За майбутнє». Коломойський давно говорить, що Україні слід повернутися до сфери російського впливу. Отже, зрозуміло, чому саме їхні представники є авторами подань. І це вже геополітика», - вважає п'ятий Президент.
Він наголошує: руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по нашому європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.
Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО - зазначає Порошенко.
«Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б'ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом - все гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми», - зауважує Петро Порошенко.
«Я закликаю наших європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу за гріхи влади. Кого слід карати - це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана», - наголошує п'ятий Президент.
«Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора роки і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада», - резюмує Петро Порошенко.
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29.10.2020 15:26 Ответить
"позбавити його (безвиза) всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ", - хорошая идея, наказать этих деятелей тем, что они готовили для нас всех, во главе с Коломойским и судьями.
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29.10.2020 15:40 Ответить
Поскольку подобной заявы не прозвучала от ЗЕ или Зеленского, что было бы логично, то скорее всего Зеленский "в доле" с ОПЗЖ и хорошо осведомлен о том, что должно было произойти. Но ему не привыкать к правовому беспределу. Они откатали беспредел еще на Порошенко с картинами и прочими "делами". Теперь пошли дальше, напав на сами основы конституционного строя.Эти беспредельщики и коррупционеры в мантиях должны быть осуждены и посажены, а все их имущество конфисковано. Они должны быть лишены гос. пенсий, лицензин судей и право занимать какие-либо гос. должности навсегда. В противном случае, Зеленский с ними в доле.
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29.10.2020 15:37 Ответить
Их не "заявами бомбить" а поганой метлой гнать.
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29.10.2020 15:40 Ответить
В Україні терміново потрібно встановити, наприклад 31 жовтня, "День Суду Лінча над суддями" і все буде в порядку через 2-3 роки. Кожного року громадяни 31 жовтня будуть "чистити" ряди суддів на законних підставах. Ця дата вибрана правильно, так як жовтень це вже осінь і повішені судді не будуть так смердіти до того часу поки їх не знімуть з дерев.
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29.10.2020 15:43 Ответить
"Голос" подає в ОГП заяву про можливе захоплення державної влади суддями КС - Цензор.НЕТ 3198
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29.10.2020 15:47 Ответить
О, я бачу до соєвого піар-відділу нові методички завезли - сьогодні ваша братія крізь почала постити ці картиночкі і відосикі. Палитесь - капець...
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29.10.2020 19:28 Ответить
Эти в белых пальто все пытаются пархать и делать вид, что дело в каких-то судьях, прокурорах, депутатах...
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29.10.2020 16:48 Ответить
Претензии по сути имеются?
Или у тебя как обычно - все, кто не порошенки - вызывают острые приступы ненависти?
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29.10.2020 19:30 Ответить
Покарання судьями перевертнями цими бандитами під мантіями за вчинення такого кримінального злочину, це позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна". Да ось це була б радісна картина коли ЗЕКИ а знаючи їх гарячу любов до суддів задеруть їм мантії і будуть жорстко дерти цілих 10 років їх розжиріли нагуляні на викраденні народні кошти жирні судейські дупи. Невже така відплата дійсно буде .....?
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29.10.2020 16:57 Ответить
пещерное правосудие вообще края потеряли..
убивать этих инопланетян из Далёких Галактик нужно, эти засланцы в тысячу раз опаснее вируса
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29.10.2020 17:53 Ответить
 
 