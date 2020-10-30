"Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Голос" подала в Офис генпрокурора заявление о том, что в действиях судей Конституционного Суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины, а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.
Об этом сообщил нардеп "Голоса", Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
По словам Юрчишина, превышение КСУ своих конституционных полномочий заключается во взятии на себя функций парламента и органов исполнительной власти (захват государственной власти, ветвями которой исполнительная и законодательная).
"Так, судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, урегулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное. Таким решением они поставили под угрозу назначения на должности должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит", - отметил нардеп.
Более того, по словам Юрчишина, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании), поскольку это исключительные полномочия парламента. Также КСУ принял решение по статьям, которых не было в представлении, чем нарушил Конституцию.
"Наказание за совершение такого уголовного преступления - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавил нардеп.
"Надеюсь на оперативное открытие уголовного производства и расследование этих фактов", - резюмировал Юрчишин.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Занавес
Виновник торжества - оманская бубочка.
Очевидно чтоб не уменьшить и так дохлый рейтинг слуг урода.
КС принимал похожее решение при Порошенко, но сделал єто за пару недель ДО выборов, чем дал возможность изойти на говно всей "антикорупционной" тусовке. И виноват был Порошенко.
Теперь же решение принималось чтоб НЕ НАВРЕДИТЬ зеленскому.
Сапиенти сат как говорится...
-Хто і скільки призначив суддів в КСУ, які зараз там працюють: - 2 призначені Януковичем - 4 призначені Порошенком - 5 призначені ВР за часів Порошенко - 1 призначений з'їздом суддів при Януковичу - 3 призначені з'їздом суддів при Порошенко.
У него нет полномочий разгонять КС.
При помощи Голоса и части ПЕС (ибо половина ПЕС этого тоже не поддержит) он может получить обычное большинство, но не конституционное. А обычным большинством этих гнид никак не зацепить.
-Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
А це 1/5.
Шурик в ответ примет решение о неконституционности присоединения Крыма к Украине, и выхода Украины из совка
Це з приводу того, яка категорія у цьому винна. Ти голосував за Порошенка у 2014му? Значит і ти особисто теж винен.
Це хто голосував "за"? Головатий чи Лемак?
До дупи, блаЗЄнско-кацапська свине!
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
Верхівка Свободи примітивна. Часом бачу його чи Іллєнка на ТБ. Щось белькотять банальне до чортиків.
Там от Порошенки - половина КС.
Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.
Еще раз...оно будет там сидеть 9 лет и делать что хочет если вдруг у него не нарушится здоровье, или кто то на подьезде к его к дому сильно побеседует с ним, например с прострелом ног, чтобы появилось желание по собственному желанию. Больше никак. Это не призыв-это факт.
tZE inform
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему по пятой статье Конституции.
2. А полномочия такие по закону есть?
3. Может быть придется и так сделать.
Цікавим є факт що судді Конституційного Суду, які були обрані по квоті президента Порошенка не голосували за ганебне рішення КСУ по е-декларуванню.
4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)Источник: https://censor.net/ru/n3227909
Ось прізвища 11 суддів, які проголосували "за" закриття електронних декларацій. За його словами, це:
- доповідач: Ігор Сліденко (квота партії "Свобода")
- Тупицький Олександр (призначений Януковичем, в минулому - права рука Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз знаходиться на втіках за корупцію)
- Городовенко Віктор;
- Завгородня Ірина (має зв'язки з ОПЗЖ і Григорієм Суркісом)
- Касмінін Олександр (зв'язки: донецькі, Янукович)
- Керівник Віктор;
- Литвинов Олександр Миколайович (зв'язки: донецькі, Янукович. Права рука глави КС Тупицького);
- Мойсик Володимир;
- Сас Сергій (зв'язки: партія "Батьківщина")
- Філюк Петро (зв'язки: Ігор Палиця)
- Юровська Галина (зв'язки: школа суддів Миколи Оніщука, призначена з'їздом суддів за конкурсом, агітувала за себе особисто. Сповідує колективну судову солідарність).
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
Ну не соврал, а трошки умолчал - Завгородняя - квота БПП (Блок Петра Порошенко).
"Городовенко Виктор - квота суддів"
Ну да, только его проталкивал челвоек Порошенко туда.
Это как если бы сейчас кого-то протолкнул куда-то Ермак и вы бы писали "не, это не человек Зеленского".
А, пропагандон? Правды не любишь? Или тебя на работе за правду по головке не погладят?
А чому у нас так - нещодавно Антін Мухарський про це гарно розказав : https://marik.co.ua/53800/kogan/ - тут нічого добавляти не потрібно , все і так зрозуміло (((( і судді із цього лайна теж ((((
Ст. 482 ККУ.
Затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні. Він також зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція «Європейська Солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.
«З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців - найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу», - нагадав Петро Порошенко.
Він розповів про те, що створювати цю систему було дуже непросто. «Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані», - зауважує Порошенко.
«Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням. Прямо як у тій приказці «Тоді йому ціну знаєш, як його втрачаєш», - говорить п'ятий Президент.
«Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу», - перерахував Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.
«Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті - це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи «За майбутнє», неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський», - переконаний Петро Порошенко.
За його словами, це відбувається, зокрема, через намагання Зеленського убезпечити «Слуг» від претензій з боку антикорупційних органів, для чого треба покласти край їхній незалежності.
«Інша відповідь - глибша. Показово, що до ключових рішень у цьому напрямку дотичні відверто проросійська ОПЗЖ, з якою «Слуги» планують формувати коаліцію не лише на місцях, та олігархічна партія «За майбутнє». Коломойський давно говорить, що Україні слід повернутися до сфери російського впливу. Отже, зрозуміло, чому саме їхні представники є авторами подань. І це вже геополітика», - вважає п'ятий Президент.
Він наголошує: руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по нашому європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.
Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО - зазначає Порошенко.
«Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б'ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом - все гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми», - зауважує Петро Порошенко.
«Я закликаю наших європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу за гріхи влади. Кого слід карати - це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана», - наголошує п'ятий Президент.
«Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора роки і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада», - резюмує Петро Порошенко.
Или у тебя как обычно - все, кто не порошенки - вызывают острые приступы ненависти?
убивать этих инопланетян из Далёких Галактик нужно, эти засланцы в тысячу раз опаснее вируса