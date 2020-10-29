Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Бывший правоохранитель вместе с сообщником предложили $1 млн за восстановление на службе в Нацполиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ривненской области. В частности, за эти средства экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ривненской области.
Правоохранителями одновременно проведен ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах разоблаченных мужчин.
Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
За такие деньги , что хо подпишут и родную мать продадут
Вот в чем вопрос...
До речі, "бариги" вже не має 2 роки, як там "народний президент" ліквідував "бурштинову республіку"?
Так ото ж... привіт 73% дебілів.
наша "полиция" - такое посмешище!
А тапочки, беленькие, вроде как с отеля стыреные. Все в дом, все в дом.
Цікаво, стільки ж тоді він заробляє на відкатах і хабарах!!!???
Жодна реальна ЗП того не вартує, якщо ти не смотрящій на залізниці чи в оборонпромі.